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حل التنظيف jet Clean

HQ200/50
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التصنيف الإجمالي / 5
  • حافظ على حلاقة نظيفة حافظ على حلاقة نظيفة حافظ على حلاقة نظيفة
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    حل التنظيف jet Clean

    HQ200/50
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    حافظ على حلاقة نظيفة

    تضمن آلة حلاقة نظيفة أداء حلاقة ممتاز. استخدم حل Jet Clean HQ200/50 من Philips مع نظام Jet Cleaning لتنظيف عميق لرؤوس الحلاقة من Philips. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

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    حل التنظيف jet Clean

    حافظ على حلاقة نظيفة

    تضمن آلة حلاقة نظيفة أداء حلاقة ممتاز. استخدم حل Jet Clean HQ200/50 من Philips مع نظام Jet Cleaning لتنظيف عميق لرؤوس الحلاقة من Philips. إكتشف كلّ المميزات

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      حافظ على حلاقة نظيفة

      لأداء ممتاز

      • للتنظيف والتزييت
      • رائحة الهواء المنعش

      يضمن أداء حلاقة ممتاز

      ينظف حل Jet Clean رؤوس الحلاقة ويزيّتها.

      لتنظيف شامل

      بعد التنظيف، ستبدو رؤوس آلة الحلاقة الكهربائية من Philips كما لو كانت جديدة من حيث الرائحة والمظهر والأداء.

      تترك رائحة منعشة على رؤوس الحلاقة

      تبقى الرائحة المنعشة على رأس الحلاقة، بحيث يمكنك الاستمتاع بحلاقة مثالية نظيفة ومنعشة بفضل آلة الحلاقة هذه.

      المواصفات التقنية

      • المحتوى

        السعة
        300 مليلتر
        محتوى كافٍ لـمدة
        تصل إلى ~ شهر واحد
        التّعبئة
        زجاجة واحدة

      • تنظيف

        الاستخدام
        قم بتغيير سائل تنظيف الحلاقة شهريًا

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