HQ200/50
حافظ على حلاقة نظيفة
تضمن آلة حلاقة نظيفة أداء حلاقة ممتاز. استخدم حل Jet Clean HQ200/50 من Philips مع نظام Jet Cleaning لتنظيف عميق لرؤوس الحلاقة من Philips.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
ينظف حل Jet Clean رؤوس الحلاقة ويزيّتها.
بعد التنظيف، ستبدو رؤوس آلة الحلاقة الكهربائية من Philips كما لو كانت جديدة من حيث الرائحة والمظهر والأداء.
تبقى الرائحة المنعشة على رأس الحلاقة، بحيث يمكنك الاستمتاع بحلاقة مثالية نظيفة ومنعشة بفضل آلة الحلاقة هذه.
التنظيف
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