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  • حافظ على حلاقة نظيفة حافظ على حلاقة نظيفة حافظ على حلاقة نظيفة

    حل التنظيف jet Clean

    HQ200/50

    حافظ على حلاقة نظيفة

    تضمن آلة حلاقة نظيفة أداء حلاقة ممتاز. استخدم حل Jet Clean HQ200/50 من Philips مع نظام Jet Cleaning لتنظيف عميق لرؤوس الحلاقة من Philips.

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    حل التنظيف jet Clean

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    حافظ على حلاقة نظيفة

    لأداء ممتاز

    • للتنظيف والتزييت
    • رائحة الهواء المنعش

    يضمن أداء حلاقة ممتاز

    ينظف حل Jet Clean رؤوس الحلاقة ويزيّتها.

    لتنظيف شامل

    بعد التنظيف، ستبدو رؤوس آلة الحلاقة الكهربائية من Philips كما لو كانت جديدة من حيث الرائحة والمظهر والأداء.

    تترك رائحة منعشة على رؤوس الحلاقة

    تبقى الرائحة المنعشة على رأس الحلاقة، بحيث يمكنك الاستمتاع بحلاقة مثالية نظيفة ومنعشة بفضل آلة الحلاقة هذه.

    المواصفات التقنية

    • التنظيف

      الاستخدام
      قم بتغيير سائل تنظيف الحلاقة شهريًا

    • المحتوى

      التّعبئة
      زجاجة واحدة
      السعة
      300 مليلتر
      محتوى كافٍ لـمدة
      تصل إلى ~ شهر واحد
    Badge-D2C

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