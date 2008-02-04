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    رؤوس حلاقة

    HQ177/40

    التصنيف الإجمالي / 5
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    للحفاظ على أعلى مستوى أداء لآلة الحلاقة من Philips، ننصحك باستبدال رؤوس الحلاقة كل سنتين.

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    رؤوس حلاقة

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    حادة وناعمة

    • نظام الرقع والقص Lift & Cut
    • 3 رؤوس

    تقنية رفع وقص فعالة مع نظام الشفرات الثنائية

    النظام ثنائي الشفرات: الشفرة الأولى تقوم بالرفع، والشفرة الثانية تقوم بالقطع للوصول إلى حلاقة كاملة مريحة.

    المواصفات التقنية

    • رؤوس حلاقة

      رؤوس الحلاقة بكل حزمة
      3
      يناسب أنواع المنتجات
      • 7745X
      • HQ7762
      • 7737X
      • 7775X
      • 7735X
      • HQ7740
      • HQ7780
      • HQ7742
      • HQ7743
      • HQ7760
      • HQ7782
    Badge-D2C

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