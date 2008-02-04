HQ177/40
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للحفاظ على أعلى مستوى أداء لآلة الحلاقة من Philips، ننصحك باستبدال رؤوس الحلاقة كل سنتين.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
رؤوس حلاقة
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