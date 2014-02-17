HP8280/03
حافظي على الترطيب الطبيعي لشعرك
يستخدم المستشعر بتقنية Moisture Protect الأشعة تحت الحمراء لفحص شعرك وتكييف درجة الحرارة بهدف الحفاظ على ترطيبه الطبيعي.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تقوم تقنية MoistureProtect المبتكرة بالأشعة تحت الحمراء بمراقبة درجة الحرارة باستمرار وبتعديلها لتتوافق مع احتياجات تجفيف شعرك. يقيس المستشعر الذكي درجة الحرارة على سطح الشعر 4000 مرة في جلسة تجفيف واحدة، ويعدّل الحرارة لتفادي خسارة الرطوبة وإلحاق الضرر بطبقات الشعر الخارجية. وبفضل احتباس الرطوبة الأقصى، سيتميّز شعرك بأفضل لمعان ونعومة نقدمّها على الإطلاق. يمكنك تشغيل/إيقاف تشغيل المستشعر بحسب احتياجاتك.
تؤدي الأيونات المشحونة سلبيًا إلى إزالة الكهرباء الثابتة وترطيب الشعر وتمليس طبقاته المختلفة لزيادة حيوية الشعر ولمعانه، والحصول بالتالي على شعر ناعم ولامع وخالٍ من التجعيد.
عيّني إعدادات السخونة والسرعة وتحكّمي بها بسهولة للحصول على التسريحة المثالية. اختاري من بين 3 إعدادات للسخونة وإعدادَين للسرعة لتحكم كامل وتجفيف وتصفيف دقيق.
يوفر زر النفحة الباردة دفقًا شديدًا من الهواء البارد ويُستخدم بعد تصفيف الشعر لوضع اللمسات الأخيرة للتسريحة وتحديدها.
يستخدم الأشعة تحت الحمراء لفحص شعرك وتكييف درجة الحرارة بهدف الحفاظ على ترطيبه الطبيعي.
يوفر نظام ThermoProtect درجة حرارة مثالية للتجفيف ويمنح شعرك حماية إضافية من السخونة المفرطة. ومن خلال تدفق الهواء بنفس القوة، يمكنك الحصول على أفضل النتائج مع العناية بشعرك في الوقت نفسه.
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