HP4940/00
نتائج مذهلة أينما كنت
لا تغادري منزلك من دون مجفف الشعر هذا. يتميز مجفف الشعر SalonDry Travel بحجمه الصغير الذي يجعله يتّسع في أي حقيبة سفر. كما يتمتع بقابلية الطي وسهولة الاستخدام ويأتي مزودًا بقوة تجفيف تبلغ 1600واط، مما يجعله مرشحاً ليتصدر أي قائمة للأغراض التي تريدين توضيبها للسفر.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
يعمل هذا المجفف بقوة 1600 واط ويوفر مستوى مثاليًا لتدفق الهواء وقوة تجفيف لطيف لشعر جذاب كل يوم.
يمكن ضبط السرعة والحرارة بسهولة حسب الطلب للحصول على نتائج نهائية مثالية. وتضمن الإعدادات الثلاثة المرنة تصفيفًا دقيقًا ومخصصًا.
يتميز مجفف الشعر هذا بمقبض قابل للطي. والنتيجة مجفف صغير الحجم ومدمج يمكن وضعه بسهولة في أصغر الأماكن، وبذلك يمكنك اصطحابه إلى أي مكان تقريبًا.
بصفته وظيفة احترافية لا غنى عنها لمصففي الشعر، يوفر زر النفحة الباردة (Cool Shot) دفقاً شديداً للهواء البارد. ويُستخدم بعد تصفيف الشعر لوضع اللمسات الأخيرة على التسريحة وتثبيتها.
توجد الحلقة المطاطية في قاعدة المقبض وتوفر خيار تخزين آخر، وهي مناسبة بصفة خاصة للاستخدام في المنزل أو عند النزول في الفندق.
يعمل المكثف في مجفف الشعر عن طريق تركيز تدفق الهواء على منطقة معينة عبر الفتحة. ويؤدي ذلك إلى تصفيف شديد الدقة ويعتبر رائعًا لتحسين التسريحة أو وضع اللمسات الأخيرة عليها.
يأتي مجفف الشعر هذا مزودًا بحقيبة صغيرة للاستخدام أثناء السفر. وصُممت هذه الحقيبة الأنيقة لاحتواء المجفف والملحقات وحمايتها من الضرر.
المواصفات الفنية
الميزات
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