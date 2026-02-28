جفِّف شعرك بعناية خاصة

يمكّنك مجفف الشعر السهل الاستخدام من الاعتناء بشعرك، فعلى الرغم من كونه قابلاً للطي، يعمل مجفف الشعر Salon Essential بطاقة 1200 واط لتوفير مستوى مثالي عند تجفيف الشعر.