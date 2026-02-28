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HP4931/00
جفِّف شعرك بعناية خاصة
يمكّنك مجفف الشعر السهل الاستخدام من الاعتناء بشعرك، فعلى الرغم من كونه قابلاً للطي، يعمل مجفف الشعر Salon Essential بطاقة 1200 واط لتوفير مستوى مثالي عند تجفيف الشعر.
قدرة 1200 واط
قابل للطي
يزوّد مجفف الشعر هذا قوة 1200 واط بأعلى مستوى من دفق الهواء، وبقوة تجفيف لطيفة لشعر جذاب كل يوم.
يمكن ضبط السرعة والحرارة بسهولة حسب الطلب للحصول على نتائج نهائية مثالية. وتضمن الإعدادات الثلاثة المرنة تصفيفًا دقيقًا ومخصصًا.
يعمل المكثف في مجفف الشعر عن طريق تركيز تدفق الهواء على منطقة معينة عبر الفتحة. ويؤدي ذلك إلى تصفيف شديد الدقة ويعتبر رائعًا لتحسين التسريحة أو وضع اللمسات الأخيرة عليها.
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