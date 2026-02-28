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Salon Essentialمجفف الشعر

HP4931/00

جفِّف شعرك بعناية خاصة

يمكّنك مجفف الشعر السهل الاستخدام من الاعتناء بشعرك، فعلى الرغم من كونه قابلاً للطي، يعمل مجفف الشعر Salon Essential بطاقة 1200 واط لتوفير مستوى مثالي عند تجفيف الشعر.

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Salon Essential

جفِّف شعرك بعناية خاصة

  • قدرة 1200 واط

  • قابل للطي

تجفيف لطيف على الشعر بقوة 1200 واط لنتائج مذهلة

تجفيف لطيف على الشعر بقوة 1200 واط لنتائج مذهلة

يزوّد مجفف الشعر هذا قوة 1200 واط بأعلى مستوى من دفق الهواء، وبقوة تجفيف لطيفة لشعر جذاب كل يوم.

ثلاثة إعدادات مرنة لمزيد من التحكم

ثلاثة إعدادات مرنة لمزيد من التحكم

يمكن ضبط السرعة والحرارة بسهولة حسب الطلب للحصول على نتائج نهائية مثالية. وتضمن الإعدادات الثلاثة المرنة تصفيفًا دقيقًا ومخصصًا.

مكثف ضيق لتيار هواء مركّز

مكثف ضيق لتيار هواء مركّز

يعمل المكثف في مجفف الشعر عن طريق تركيز تدفق الهواء على منطقة معينة عبر الفتحة. ويؤدي ذلك إلى تصفيف شديد الدقة ويعتبر رائعًا لتحسين التسريحة أو وضع اللمسات الأخيرة عليها.

المواصفات التقنية

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