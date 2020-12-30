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  • مزيد من التصفيفات المبتكرة مع عناية مستمرة مزيد من التصفيفات المبتكرة مع عناية مستمرة مزيد من التصفيفات المبتكرة مع عناية مستمرة

    لتسريحات متنوعة

    HP4698/10

    التصنيف الإجمالي / 5
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    مزيد من التصفيفات المبتكرة مع عناية مستمرة

    هل تبحثين عن خيارات متعددة للحصول على تسريحات رائعة؟ يضم SalonMultistylist 10 in 1 عشرة ملحقات تسريح متعددة الاستخدامات من السيراميك، ما يجعله مثاليًا للحصول على كل التسريحات التي تحلمين بها... وأكثر.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    لتسريحات متنوعة

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    مزيد من التصفيفات المبتكرة مع عناية مستمرة

    مسرّح SalonSuper Stylist

    ألواح من السيراميك لشعر يلمع وينساب بنعومة

    ألواح من السيراميك لشعر يلمع وينساب بنعومة

    يتسم السيراميك بالنعومة في كل ذرة من أجزائه، فضلاً عن طبيعته المتينة، وهو بذلك أفضل المواد لألواح التمليس. تنزلق ألواح السيراميك على شعركِ بلا عناء وتمنحكِ شعرًا أملسًا ولامعًا بشكل مثالي.

    مجموعة التسريح الحراري من 13 قطعة لتسريحات شعر متعددة بلا حدود

    مجموعة التسريح الحراري من 13 قطعة لتسريحات شعر متعددة بلا حدود

    يمكنكِ الحصول على أي تسريحة شعر تتخيلينها باستخدام أدوات التصفيف المتنوعة. كوني مبدعة!

    فرشاة منزلقة للحصول على كثافة إضافية وموجات جميلة

    فرشاة منزلقة للحصول على كثافة إضافية وموجات جميلة

    يمكن وضع هذا الملحق بسهولة على ملقط للحصول على كثافة إضافية وتسريحات مموّجة أنيقة.

    رأس بارد لاستخدام أسهل وأكثر أمانًا

    رأس بارد لاستخدام أسهل وأكثر أمانًا

    صُنع رأس مسرّح الشعر من مادة خاصة لعزل الحرارة لإبقائه باردًا، ويمكنكِ حمله بأمان أثناء تصفيف الشعر وضمان سهولة مثلى أثناء الاستخدام.

    سلك دوّار لمنع تشابك الأسلاك

    سلك دوّار لمنع تشابك الأسلاك

    تفيد تقنية السلك الدوّار في تدوير السلك لمنع تشابك الأسلاك.

    إيقاف تشغيل تلقائي بعد 60 دقيقةً

    إيقاف تشغيل تلقائي بعد 60 دقيقةً

    تأتي بعض أجهزة تمليس الشعر ومكاوي التجعيد مزودة بميزة إيقاف التشغيل التلقائي التي صُمّمت لتوفر لك راحة البال. ففي حال تُرك الجهاز قيد التشغيل، سيتوقف عن التشغيل تلقائياً بعد 60 دقيقة.

    ضوء مؤشر التشغيل/إيقاف التشغيل

    ضوء مؤشر التشغيل/إيقاف التشغيل

    سلك طاقة بطول 1.8 م

    سلك طاقة بطول 1.8 م

    لولب منزلق لحلقات شعر جميلة

    ما عليكِ سوى اتباع المنحنيات للحصول على أجمل حلقات شعر بسهولة لم يسبق لها مثيل!

    ملقط صغير للحصول على تجاعيد وحلقات شعر متناهيةالصغر ومشدودة

    إذا أردت الحصول على تجاعيد وحلقات شعر شديدة الصغر ومشدودة، فعليك استخدام مكواة تجعيد بقطر صغير.

    ملقط كبير للحصول على خصل ذات تجاعيد كبيرة

    إذا أردتِ الحصول على خصل ذات تجاعيد جميلة، فعليكِ استخدام ملحق التجعيد الكبير هذا ذي القطر الكبير.

    ملقط لولبي لتجعيد الشعر من أجل تموجات خفيفة

    تقدّم لك الحلقات اللولبية الدقيقة والمحددة لملقط التجعيد تموجات خفيفة بطريقة سهلة.

    يتضمن: ملقط شعر لتصفيف سهل

    استخدمي الملاقط لتجزئة الشعر، فهذا من شأنه أن يساعدك في تصفيف الشعر كله بسهولة.

    حقيبة صغيرة مقاومة للحرارة

    هذه الحقيبة الصغيرة المقاومة للحرارة مثالية لتسريح الشعر في الحال. لا داعي لانتظار مسرّح الشعر حتى يبرد. فيمكنكِ تخزينه ببساطة باستخدام الحقيبة المقاومة للحرارة المرفقة.

    المواصفات التقنية

    • نوع الشعر

      تسريحة الشعر الحالية
      • مستقيم
      • متموّج
      • مجعد
      النتيجة النهائية
      تسريحات متنوعة
      طول الشعر
      • طويلة
      • متوسط
      سماكة الشعر
      رفيع
      للشعر الهش
      نعم

    • صلاحية الخدمة

      الاستبدال
      نعم

    • المواصفات الفنية

      الفولتية
      100 إلى 240  فولت
      الطاقة
      25  واط
      اللون/اللون الخارجي
      مختلف
      طول سلك الطاقة
      1,8  أمتار
      مادة الغطاء
      مختلف

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