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آلة إزالة الشعر

HP2844/01
التصنيف الإجمالي / 5
  • ساتينيل ساتينيل ساتينيل
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    آلة إزالة الشعر

    HP2844/01
    التصنيف الإجمالي / 5

    ساتينيل

    نظام إزالة الشعر الفريد من Philips يسحب الشعر من الجذور، ويبقي الجلد ناعماً خالٍ لأسابيع من الشعر الناتئ. ويكون الشعر الذي ينمو من جديد ناعماً ورفيعاً، وبذلك تصبح عملية إزالة الشعر سريعة وسهلة.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

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    آلة إزالة الشعر

    ساتينيل

    نظام إزالة الشعر الفريد من Philips يسحب الشعر من الجذور، ويبقي الجلد ناعماً خالٍ لأسابيع من الشعر الناتئ. ويكون الشعر الذي ينمو من جديد ناعماً ورفيعاً، وبذلك تصبح عملية إزالة الشعر سريعة وسهلة.

    ساتينيل

    نظام إزالة الشعر الفريد من Philips يسحب الشعر من الجذور، ويبقي الجلد ناعماً خالٍ لأسابيع من الشعر الناتئ. ويكون الشعر الذي ينمو من جديد ناعماً ورفيعاً، وبذلك تصبح عملية إزالة الشعر سريعة وسهلة.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    آلة إزالة الشعر

    ساتينيل

    نظام إزالة الشعر الفريد من Philips يسحب الشعر من الجذور، ويبقي الجلد ناعماً خالٍ لأسابيع من الشعر الناتئ. ويكون الشعر الذي ينمو من جديد ناعماً ورفيعاً، وبذلك تصبح عملية إزالة الشعر سريعة وسهلة.

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      آلة إزالة الشعر لجلد ناعم مدة طويلة

      نظام إزالة الشعر الفريد من Philips

      نظام إزالة الشعر الفريد من Philips يسحب الشعر من الجذور، ويبقي الجلد ناعماً خالٍ لأسابيع من الشعر الناتئ. ويكون الشعر الذي ينمو من جديد ناعماً ورفيعاً.

      رأس إزالة الشعر قابل للغسل

      لنظافة صحية أكبر وأكثر سهولة

      المواصفات التقنية

      • الميزات

        نظام معدني لإزالة الشعر
        إعدادان للسرعة

      • المواصفات التقنية

        مصدر الطاقة
        التيار المتناوب (مأخذ كهربائي رئيسي)
        الفولتية
        محوّل حسب متطلبات البلد
        المحرّك
        نوع التيار المستمر
        استهلاك الطاقة
        3  واط
        عدد الأقراص
        21
        عدد نقاط الالتقاط
        20
        عدد الدورات بالدقيقة
        • سرعة I‏: 1.900 حد أدنى
        • سرعة II‏: 2.200 حد أدنى
        حركات سحب بالثانية
        • سرعة I‏: 600
        • سرعة II‏: 733

      • الأكسسوارات

        غطاء للمناطق الحساسة
        لمناطق الجسم الحساسة
        فرشاة تنظيف
        للتنظيف السهل

      • بيانات لوجيستية

        حجم اللوح
        • الاتحاد الأوروبي: 101.7×120×80  سم
        • بريطانيا العظمى: 113.3×120×100  سم
        عدد الألواح
        • الاتحاد الأوروبي: 288  قطعة
        • بريطانيا العظمى: 360  قطعة

      • الوزن والمقاييس

        مقاييس الصندوق F
        194 × 184 × 62 (ارتفاعxعرضxعمق)  ملم
        وزن الصندوق F
        567  غ
        مقاييس الصندوق A
        218 × 379 × 194 (ارتفاعxعرضxعمق)  ملم
        وزن الصندوق A
        3638  غ
        عدد القطع في الصندوق A
        6  قطعة

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