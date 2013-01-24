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ساتينيل
نظام إزالة الشعر الفريد من Philips يسحب الشعر من الجذور، ويبقي الجلد ناعماً خالٍ لأسابيع من الشعر الناتئ. ويكون الشعر الذي ينمو من جديد ناعماً ورفيعاً، وبذلك تصبح عملية إزالة الشعر سريعة وسهلة.
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
ساتينيل
نظام إزالة الشعر الفريد من Philips يسحب الشعر من الجذور، ويبقي الجلد ناعماً خالٍ لأسابيع من الشعر الناتئ. ويكون الشعر الذي ينمو من جديد ناعماً ورفيعاً، وبذلك تصبح عملية إزالة الشعر سريعة وسهلة.
ساتينيل
نظام إزالة الشعر الفريد من Philips يسحب الشعر من الجذور، ويبقي الجلد ناعماً خالٍ لأسابيع من الشعر الناتئ. ويكون الشعر الذي ينمو من جديد ناعماً ورفيعاً، وبذلك تصبح عملية إزالة الشعر سريعة وسهلة.
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
ساتينيل
نظام إزالة الشعر الفريد من Philips يسحب الشعر من الجذور، ويبقي الجلد ناعماً خالٍ لأسابيع من الشعر الناتئ. ويكون الشعر الذي ينمو من جديد ناعماً ورفيعاً، وبذلك تصبح عملية إزالة الشعر سريعة وسهلة.
الميزات
المواصفات التقنية
الأكسسوارات
بيانات لوجيستية
الوزن والمقاييس