مستقبل جهاز تقوية السمع في الأذن القابل لإعادة التعبئة
مع بطارية مدمجة قابلة لإعادة الشحن ونظام شحن من دون لمس، توفر تقنية Philips HearLink الراحة العصرية التي توفرها إمكانية إعادة الشحن. استمتع بطاقة تدوم طوال اليوم، بما في ذلك البث من الأجهزة الذكية وفترة إعادة شحن قصيرة.
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
مستقبل جهاز تقوية السمع في الأذن القابل لإعادة التعبئة
مع بطارية مدمجة قابلة لإعادة الشحن ونظام شحن من دون لمس، توفر تقنية Philips HearLink الراحة العصرية التي توفرها إمكانية إعادة الشحن. استمتع بطاقة تدوم طوال اليوم، بما في ذلك البث من الأجهزة الذكية وفترة إعادة شحن قصيرة.
مستقبل جهاز تقوية السمع في الأذن القابل لإعادة التعبئة
مع بطارية مدمجة قابلة لإعادة الشحن ونظام شحن من دون لمس، توفر تقنية Philips HearLink الراحة العصرية التي توفرها إمكانية إعادة الشحن. استمتع بطاقة تدوم طوال اليوم، بما في ذلك البث من الأجهزة الذكية وفترة إعادة شحن قصيرة.
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
مستقبل جهاز تقوية السمع في الأذن القابل لإعادة التعبئة
مع بطارية مدمجة قابلة لإعادة الشحن ونظام شحن من دون لمس، توفر تقنية Philips HearLink الراحة العصرية التي توفرها إمكانية إعادة الشحن. استمتع بطاقة تدوم طوال اليوم، بما في ذلك البث من الأجهزة الذكية وفترة إعادة شحن قصيرة.
تم تصنيع HearLink من Philips لأجهزة تقوية السمع المتوافقة مع iPhone® وiPad® وiPod touch®. حيث تقوم ببث الأصوات من هذه الأجهزة مباشرة إلى أجهزة تقوية السمع الخاصة بك HearLink من Philips.
يعمل نظام الضغط المتقدم مع تقنية تقدير الضوضاء المدمجة على تحسين وضوح كل الأصوات التي كنت تفوّتها، بما في ذلك الكلام.
نظام مبتكر لإلغاء الردود سريع بما يكفي لكشف التراكم المبكر للردود الصوتية وعكسها.
يعمل نظام تقدير الضوضاء بميكروفون مزدوج فريد على فصل الضوضاء عن الكلام بدقة. عندما تنخفض الضوضاء في الخلفية، يمكنك فهم الكلام بسهولة أكبر في البيئات الصاخبة.
توفر لك تقنية SoundTie الاتصال بأصدقائك وعائلتك في أماكن بعيدة وبالموسيقى والترفيه المفضلَين لديك. قم بتوصيل مكالماتك من الهاتف الذكي Android™ عبر AudioClip من Philips. أو قم ببث الصوت من أنظمة الصوت وأجهزة التلفزيون فائقة الجودة عبر محول التلفزيون من Philips. واستخدم جهاز التحكم عن بعد من Philips أو تطبيق HearLink من Philips لتغيير مستوى صوت برنامج أجهزة تقوية السمع بطريقة غير ملحوظة.
تسمح تقنية Bluetooth® منخفضة الطاقة 2,4 جيجاهرتز بالاتصال اللاسلكي المباشر بأجهزة الاتصال الحديثة.
وصف المنتج
إمكانية الشحن
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