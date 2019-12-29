مصطلحات البحث

AR
EN
1

miniRITE T R

HER9012DG/00
التصنيف الإجمالي / 5
  • مستقبل جهاز تقوية السمع في الأذن القابل لإعادة التعبئة مستقبل جهاز تقوية السمع في الأذن القابل لإعادة التعبئة مستقبل جهاز تقوية السمع في الأذن القابل لإعادة التعبئة
    -{discount-value}

    miniRITE T R

    HER9012DG/00
    التصنيف الإجمالي / 5

    مستقبل جهاز تقوية السمع في الأذن القابل لإعادة التعبئة

    مع بطارية مدمجة قابلة لإعادة الشحن ونظام شحن من دون لمس، توفر تقنية Philips HearLink الراحة العصرية التي توفرها إمكانية إعادة الشحن. استمتع بطاقة تدوم طوال اليوم، بما في ذلك البث من الأجهزة الذكية وفترة إعادة شحن قصيرة.

    miniRITE T R

    مستقبل جهاز تقوية السمع في الأذن القابل لإعادة التعبئة

    مع بطارية مدمجة قابلة لإعادة الشحن ونظام شحن من دون لمس، توفر تقنية Philips HearLink الراحة العصرية التي توفرها إمكانية إعادة الشحن. استمتع بطاقة تدوم طوال اليوم، بما في ذلك البث من الأجهزة الذكية وفترة إعادة شحن قصيرة.

    مستقبل جهاز تقوية السمع في الأذن القابل لإعادة التعبئة

    مع بطارية مدمجة قابلة لإعادة الشحن ونظام شحن من دون لمس، توفر تقنية Philips HearLink الراحة العصرية التي توفرها إمكانية إعادة الشحن. استمتع بطاقة تدوم طوال اليوم، بما في ذلك البث من الأجهزة الذكية وفترة إعادة شحن قصيرة.

    miniRITE T R

    مستقبل جهاز تقوية السمع في الأذن القابل لإعادة التعبئة

    مع بطارية مدمجة قابلة لإعادة الشحن ونظام شحن من دون لمس، توفر تقنية Philips HearLink الراحة العصرية التي توفرها إمكانية إعادة الشحن. استمتع بطاقة تدوم طوال اليوم، بما في ذلك البث من الأجهزة الذكية وفترة إعادة شحن قصيرة.

    منتجات مشابهة

    مراجعة كل حلول للسمع

      مستقبل جهاز تقوية السمع في الأذن القابل لإعادة التعبئة

      طاقة تدوم طوال اليوم

      لأجهزة iPhone® وiPad® وiPod®

      لأجهزة iPhone® وiPad® وiPod®

      تم تصنيع HearLink من Philips لأجهزة تقوية السمع المتوافقة مع iPhone®‎ وiPad®‎ وiPod touch®‎. حيث تقوم ببث الأصوات من هذه الأجهزة مباشرة إلى أجهزة تقوية السمع الخاصة بك HearLink من Philips.

      تكبير الصوت SoundMap

      تكبير الصوت SoundMap

      يعمل نظام الضغط المتقدم مع تقنية تقدير الضوضاء المدمجة على تحسين وضوح كل الأصوات التي كنت تفوّتها، بما في ذلك الكلام.

      إلغاء الردود SoundMap

      إلغاء الردود SoundMap

      نظام مبتكر لإلغاء الردود سريع بما يكفي لكشف التراكم المبكر للردود الصوتية وعكسها.

      التحكم في الضوضاء SoundMap

      التحكم في الضوضاء SoundMap

      يعمل نظام تقدير الضوضاء بميكروفون مزدوج فريد على فصل الضوضاء عن الكلام بدقة. عندما تنخفض الضوضاء في الخلفية، يمكنك فهم الكلام بسهولة أكبر في البيئات الصاخبة.

      ملحقات لاسلكية

      ملحقات لاسلكية

      توفر لك تقنية SoundTie الاتصال بأصدقائك وعائلتك في أماكن بعيدة وبالموسيقى والترفيه المفضلَين لديك. قم بتوصيل مكالماتك من الهاتف الذكي Android™‎ عبر AudioClip من Philips. أو قم ببث الصوت من أنظمة الصوت وأجهزة التلفزيون فائقة الجودة عبر محول التلفزيون من Philips. واستخدم جهاز التحكم عن بعد من Philips أو تطبيق HearLink من Philips لتغيير مستوى صوت برنامج أجهزة تقوية السمع بطريقة غير ملحوظة.

      تقنية لاسلكية 2,4 جيجاهرتز

      تقنية لاسلكية 2,4 جيجاهرتز

      تسمح تقنية Bluetooth®‎ منخفضة الطاقة 2,4 جيجاهرتز بالاتصال اللاسلكي المباشر بأجهزة الاتصال الحديثة.

      المواصفات التقنية

      • وصف المنتج

        زرDouble push
        تغيير مستوى الصوت والبرنامج وكتمه ووضع الرحلات الجوية
        ملف الهاتف
        متوفر
        سماعات miniFit
        4 خيارات مع سماعات مختلفة
        الطلاء
        مغلف طارد للماء
        تصنيف IP
        IP68
        Bluetooth®‎
        2,4 جيجاهرتز BLE
        NFMI
        متوفر

      • إمكانية الشحن

        ساعات التشغيل
        ما يصل إلى 24,7 ساعات (وفقًا للاستخدام)
        وقت الشحن
        شحن كامل لمدة 3 ساعات
        نوع البطارية
        ليثيوم أيون

      احصل على الدعم لهذا المنتج

      الانتقال إلى خدمة رعاية المستهلك

      المنتجات المقترحة

        المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا

          الآراء

          كن أول من يراجع هذا البند

          • إن Apple وشعار Apple وiPhone وiPad و iPod هي علامات تجارية لشركة Apple Inc.‎، مسجلة في الولايات المتحدة وبلدان أخرى.
          © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2023. كل الحقوق محفوظة.

          لرؤية موقعنا على ويب بأفضل طريقة، استخدم أحدث إصدار من Microsoft Edge أو Google Chrome أو Firefox.