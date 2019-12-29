مستقبل جهاز تقوية السمع في الأذن القابل لإعادة التعبئة

مع بطارية مدمجة قابلة لإعادة الشحن ونظام شحن من دون لمس، توفر تقنية Philips HearLink الراحة العصرية التي توفرها إمكانية إعادة الشحن. استمتع بطاقة تدوم طوال اليوم، بما في ذلك البث من الأجهزة الذكية وفترة إعادة شحن قصيرة.