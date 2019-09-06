4 أكواب المافن بالبيض لإدهاش عائلتك

استمتع بالبيض المسلوق أو المخفوق الذي تفضله في أكواب المافن بالبيض من Philips المصنوعة من السيليكون عديم الرائحة، لتتمكن من إعادة استخدام هذه الأكواب لجهاز Airfryer مرارًا وتكرارًا!