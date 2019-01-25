HD9954/01
معدّات لتحضير الوجبات الخفيفة حجم XXL
يمكنك تحضير كل وجباتك الخفيفة المفضّلة بطريقة صحية بفضل هذه المعدّات الخاصة من Philips لتحضير الوجبات الخفيفة باستخدام Airfryer. استمتع بوجبات خفيفة صحية ومحضّرة في المنزل من الخضار والفاكهة المجففة والمزيد غير ذلك.إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
حضّر الوجبات الخفيفة المفضّلة لديك باستخدام غطاء الوجبات الخفيفة. استمتع بوجبات خفيفة صحية من الخضار، مثل الكرنب أو الشمندر أو الفاكهة المجففة وأجنحة الدجاج أيضًا أو شرائح من لحم البطن بسهولة وسرعة.
قم بإزالة الوجبات الخفيفة باستخدام الملقط السهل الإمساك وبرأس من السيليكون، لأعلى مستوى من الراحة والبراعة.
استمتع بعدد غير محدود من الأفكار الملهمة مع وصفات NutriU من Philips التي يقدمها طهاتنا المحترفون وملايين المستخدمين لتوسيع نطاق وصفاتك. كلما استخدمت NutriU، حصلت على توصيات مخصصة اكثر.*
يمكنك وضع غطاء الوجبات الخفيفة والملقط بأمان في الجلاية، لسهولة استخدامهما من جديد.
قم بطيّ مساند غطاء الوجبات الخفيفة لتخزينه بسهولة.
المواصفات العامة
المواصفات التقنية
الوزن والأبعاد
بلد المنشأ
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