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  • معدّات لتحضير الوجبات الخفيفة حجم XXL معدّات لتحضير الوجبات الخفيفة حجم XXL معدّات لتحضير الوجبات الخفيفة حجم XXL

    ملحق Airfryer معدّات لتحضير الوجبات الخفيفة حجم XXL

    HD9954/01

    معدّات لتحضير الوجبات الخفيفة حجم XXL

    يمكنك تحضير كل وجباتك الخفيفة المفضّلة بطريقة صحية بفضل هذه المعدّات الخاصة من Philips لتحضير الوجبات الخفيفة باستخدام Airfryer. استمتع بوجبات خفيفة صحية ومحضّرة في المنزل من الخضار والفاكهة المجففة والمزيد غير ذلك.

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    ملحق Airfryer معدّات لتحضير الوجبات الخفيفة حجم XXL

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    ملحقات لإتقان تحضير الوجبات الخفيفة باستخدام Airfryer

    • غطاء للوجبات الخفيفة
    • ملقط
    حضّر الوجبات الخفيفة المفضّلة لديك مع غطاء الوجبات الخفيفة

    حضّر الوجبات الخفيفة المفضّلة لديك مع غطاء الوجبات الخفيفة

    حضّر الوجبات الخفيفة المفضّلة لديك باستخدام غطاء الوجبات الخفيفة. استمتع بوجبات خفيفة صحية من الخضار، مثل الكرنب أو الشمندر أو الفاكهة المجففة وأجنحة الدجاج أيضًا أو شرائح من لحم البطن بسهولة وسرعة.

    قم بإزالة الوجبات الخفيفة باستخدام الملقط السهل الإمساك برأس من السيليكون

    قم بإزالة الوجبات الخفيفة باستخدام الملقط السهل الإمساك برأس من السيليكون

    قم بإزالة الوجبات الخفيفة باستخدام الملقط السهل الإمساك وبرأس من السيليكون، لأعلى مستوى من الراحة والبراعة.

    أفكار ملهمة يوميًا لوصفات جديدة

    أفكار ملهمة يوميًا لوصفات جديدة

    استمتع بعدد غير محدود من الأفكار الملهمة مع وصفات NutriU من Philips التي يقدمها طهاتنا المحترفون وملايين المستخدمين لتوسيع نطاق وصفاتك. كلما استخدمت NutriU، حصلت على توصيات مخصصة اكثر.*

    قطع قابلة للغسل في الجلاية لتنظيف سهل

    قطع قابلة للغسل في الجلاية لتنظيف سهل

    يمكنك وضع غطاء الوجبات الخفيفة والملقط بأمان في الجلاية، لسهولة استخدامهما من جديد.

    غطاء للوجبات الخفيفة مع مساند قابلة للطيّ، لتخزين سهل

    غطاء للوجبات الخفيفة مع مساند قابلة للطيّ، لتخزين سهل

    قم بطيّ مساند غطاء الوجبات الخفيفة لتخزينه بسهولة.

    المواصفات التقنية

    • المواصفات العامة

      المادة الأساسية
      فولاذ مقاوم للصدأ

    • المواصفات التقنية

      عدد الوحدات في الحزمة
      المرحلة الأولى
      تصنيف كفاءة الطاقة
      غير متوفر
      منتج ببطارية
      لا

    • الوزن والأبعاد

      طول المنتج
      220
      عرض المنتج
      220
      ارتفاع المنتج
      86
      وزن المنتج
      0.59 كجم
      طول الحزمة
      240
      عرض الحزمة
      240
      ارتفاع الحزمة
      90
      وزن الحزمة
      0.74 كجم

    • بلد المنشأ

      تم الإنتاج في
      الصين

    Badge-D2C

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