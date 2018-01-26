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  • معدّات إتقان عملية الشواء معدّات إتقان عملية الشواء معدّات إتقان عملية الشواء
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    مجموعة ملحقات Airfryer XXL

    HD9951/01

    معدّات إتقان عملية الشواء

    ستحضّر كل ما تشتهيه مع معدّات إتقان عملية الشواء المميزة هذه من Airfryer من Philips.

    إكتشف كلّ المميزات

    مجموعة ملحقات Airfryer XXL

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    معدّات إتقان عملية الشواء

    ملحقات ونصائح لإتقان عملية الشوي باستخدام Airfryer

    • معدّات إتقان عملية الشواء
    • قاعدة شواء واحدة
    • 6 أسياخ
    • كتيّب وصفات (عدد 1)
    كتيّب إتقان مهارات الشواء

    كتيّب إتقان مهارات الشواء

    كتيّب يتضمّن نصائح من الشيف، ووصفة للمبتدئين وأوقات الطهو في Airfryer

    قطع قابلة للغسل في الجلاية لتنظيف سهل

    يمكنك وضع قاعدة الشواء والأسياخ لجهاز Airfryer بأمان في الجلاية، فيسهل استخدامها من جديد!

    قاعدة شواء غير لاصقة تتّسع بشكل مثالي في جهاز Airfryer حجم XXL

    حضّر أسماكًا ولحومًا وخضارًا مشوية بشكل مثالي وصحي أكثر بفضل قاعدة الشواء بحجم XXL وسطحها المثقوب والفريد مع أضلاع نموذجية. هذا السطح مانع للالتصاق، لذا لا يلتصق الطعام على القاعدة وبالتالي يمكن تنظيفها بسهولة.

    6 أسياخ لتحضير أطباق مشوية شهية

    استخدم الأسياخ لشوي الخضار أو اللحم عليها.

    المواصفات التقنية

    • توافق المنتج

      متوافق مع
      HD9630 وHD9750 وHD9650 وHD9651 وHD9652 وHD9653 وHD9654 وHD9762 وHD9765 وHD9860 وHD9861 وHD9863 وHD9867 وHD9870

    • الوزن والأبعاد

      أبعاد علبة التغليف (الطول×العرض×الارتفاع)
      240 x 240 x‏ 90  mm
      أبعاد المنتج (الطول×العرض×الارتفاع)
      225 × 229 × 19,2  mm
      وزن المنتج
      0,233  kg

    • الملحقات المضمّنة

      6 أسياخ
      نعم
      كتيّب
      نعم
      قاعدة الشواء
      نعم

    • الاستدامة

      التغليف
      90% من المواد المعاد تدويرها<
      دليل المستخدم
      100% من الورق المعاد تدويره

    Badge-D2C

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    ملحقات لهذا المنتج

    • Premium Airfryer حجم XXL

      HD9863/91

    • الخطة المميزة Airfryer حجم XXL

      HD9860/91

    • Premium Airfryer حجم XXL

      HD9650/99

    • مجموعة Avance Airfryer حجم XXL

      HD9650/94

    • الخطة المميزة Airfryer حجم XXL

      HD9650/91

    • Premium Airfryer حجم XXL

      HD9650/90

    • Premium Airfryer حجم XXL

      HD9630/21

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