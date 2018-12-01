HD9925/00
ملحق لتحضير كل وصفات الخَبز المفضلة لديك
باستخدام ملحق الخَبز HD9925/00 الخاص هذا لجهاز Airfryer من Philips يمكنك تحضير كل وصفات الخَبز المفضلة لديك. اخبز قوالب الحلوى اللذيذة والخبز والغراتان والكيش والمزيد غيرها بطريقة سهلة وسريعة وصحية!إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
درج قابل للفك وميزة سلة الطعام وطلاء مانع للالتصاق، وكلها قابلة للغسل في الجلاية لسهولة التنظيف.
باستخدام ملحق الخَبز الخاص بجهاز Airfryer من Philips يمكنك تحضير كل وصفات الخَبز المفضلة لديك. اخبز قوالب الحلوى اللذيذة والخبز والغراتان والكيش والمزيد غيرها بطريقة سهلة وسريعة وصحية!
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