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    Premium Airfryer حجم XXL

    HD9650/99

    أعلى مستوى من النكهة، أدنى قدر من الدهون

    يستخدم جهاز Airfryer من Philips الهواء الساخن لقلي طعامك المفضّل من دون إضافة الزيت أو باستخدام كمية قليلة منه. وقد تم تصميم تقنية إزالة الدهون الجديدة لإزالة الدهون من الطعام وللاستمتاع بطريقة صحية أكثر للقلي لك ولعائلتك.

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Premium Airfryer حجم XXL

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    مراجعة كل Airfryer

    أعلى مستوى من النكهة، أدنى قدر من الدهون

    طعم مقرمش، دهون أقلّ*

    • تقنية إزالة الدهون
    • تقنية Rapid Air
    • أسود، 1,4 كجم
    تقوم تقنية إزالة الدهون بفصل الدهون الزائدة والتقاطها

    تقوم تقنية إزالة الدهون بفصل الدهون الزائدة والتقاطها

    تناول طعامًا صحيًا أكثر من خلال إزالة الدهون الزائدة من طعامك. يتميز Airfryer من Philips بتقنية إزالة الدهون التي تفصل الدهون الزائدة وتلتقطها. استمتع بطعام شهي مقرمش من الخارج وطري من الداخل مع أعلى مستوى من النكهة وأدنى قدر من الدهون.

    يتسع الحجم العائلي XXL لدجاجة كاملة أو 1,4 كجم من البطاطس المقلية

    يتسع الحجم العائلي XXL لدجاجة كاملة أو 1,4 كجم من البطاطس المقلية

    نعم، يمكنك إعداد الوجبات بحجم عائلي في جهاز Airfryer الجديد حجم XXL. تسهّل سعته الكبيرة تحضير الوجبات الشهية والكبيرة. وبإمكانك طهو دجاجة كاملة أو حتى ما يصل إلى 1,4 كغ من البطاطس المقلية لإرضاء أفراد العائلة أو الأصدقاء الجائعين. قدّم ما يصل إلى ست حصص بفضل السلة الكبيرة بسعة 7,3 لترات.

    وضع حفظ السخونة لتقديم الطعام متى أردت

    وضع حفظ السخونة لتقديم الطعام متى أردت

    بفضل وضع الحفاظ على السخونة المفيد، يمكنك الاستمتاع بوجبتك متى تشاء، فسيحافظ على طعامك ساخنًا وبدرجة حرارة مثالية لغاية 30 دقيقة.

    تقنية Rapid Air لطعام شهي ومقرمش أكثر

    تقنية Rapid Air لطعام شهي ومقرمش أكثر

    تولّد تقنية Rapid Air من Philips تدفق هواء أسرع بـ 7 أضعاف لتحضير طعام شهي ومقرمش**. استمتع بوجبات خفيفة ووجبات كاملة صحية أكثر ولذيذة، مقرمشة بطريقة مثالية وطرية من الداخل في الوقت نفسه.

    توفير الوقت والطاقة

    توفير الوقت والطاقة

    تعمل أجهزة Airfryer من Philips بفعالية أكبر لتوفير الوقت والطاقة من خلال طهي وجبات شهية مع استهلاك طاقة أقل بنسبة تصل إلى 70% وسرعة أكبر بنسبة تصل إلى 50% مقارنة بالفرن التقليدي.****

    القلي والخَبز والشوي والتحميص وحتى إعادة التسخين.

    القلي والخَبز والشوي والتحميص وحتى إعادة التسخين.

    يمكنك إعداد مئات الأطباق باستخدام جهاز Airfryer، إذ يسمح لك بقلي الوجبات وخَبزها وشويها وتحميصها وحتى إعادة تسخينها. استمتعي بطعام لذيذ مع كل قضمة بفضل تدفق الهواء في جهاز Philips وتصميمه على شكل نجم البحر. فهو يطهو الطعام بشكل متساوٍ من كل الجوانب للحصول على وجبات مثالية في كل مرة.

    تأتي كل الأجزاء القابلة للفك مزوّدة بتقنية QuickClean وهي آمنة للتنظيف في الجلاية

    تأتي كل الأجزاء القابلة للفك مزوّدة بتقنية QuickClean وهي آمنة للتنظيف في الجلاية

    تتميّز عملية التنظيف بأنها سريعة وسهلة بفضل سلة Airfryer المزوّدة بتقنية QuickClean مع شبكة غير لاصقة وقابلة للفك. يمكن تنظيف كل من السلة والدرج القابل للفك مع طلاء مانع للالتصاق في الجلاية، لعملية تنظيف بدون مجهود.

    قلي من دون إضافة الزيت أو باستخدام كمية قليلة منه

    قلي من دون إضافة الزيت أو باستخدام كمية قليلة منه

    يستخدم جهاز Airfryer الهواء الساخن لطهو طعامك المفضّل من دون إضافة الزيت أو باستخدام كمية قليلة منه، لقلي الطعام بنسبة دهون أقل تصل إلى 90%***. استمتع بمذاق شهي ونتائج مقرمشة تمامًا كتلك التي تحصل عليها بالقلي التقليدي ولكن مع أقل كمية ممكنة من الدهون.

    شاشة رقمية مع 5 برامج طهو معّدة مسبقًا

    شاشة رقمية مع 5 برامج طهو معّدة مسبقًا

    يسهل استخدام الواجهة الرقمية بفضل برامج الطهو المعدّة مسبقًا، لطهو البطاطس المقلية المثلجة واللحوم والسمك ودجاجة كاملة وأفخاذ الدجاج بلمسة زر واحدة. ويمكنك تعيين درجة الحرارة ووقت الطهو بواسطة قرص QuickControl.

    تطبيق HomeID الحصري

    تطبيق HomeID الحصري

    انتقل من مبتدئ في استخدام جهاز Airfryer إلى طاهٍ محترف باستخدام جهاز Airfryer مع تطبيق HomeID وجهاز Airfryer حجم XXL من Philips. تصفح المئات من الوصفات الرائعة وجرب الكثير من الأطباق الجديدة والشهية.

    المواصفات التقنية

    • المواصفات التقنية

      الفولتية
      240  V
      الطاقة
      2225  W
      سعة السلة
      1.4  kg
      سعة السلة
      • 0,8 كجم من البطاطس المقلية
      • 1,4 كجم
      تقنية إزالة الدهون
      نعم
      تشغيل فوري/لا حاجة إلى الإحماء المسبق
      نعم
      واجهة
      رقمية
      زر الحفاظ على السخونة
      نعم
      زر الإعداد المسبق
      نعم
      البرامج
      5 إعدادات مسبقة
      تقنية Rapid Air
      نعم
      حفظ إعدادات الطهو
      كلا

    • التصميم

      اللون
      أسود

    • الوزن والأبعاد

      أبعاد المنتج (الطول×العرض×الارتفاع)
      433‏x‏321‏x‏315  mm
      وزن المنتج
      7,99  kg

    • المواصفات العامّة

      مخزن لسلك الطاقة
      نعم
      مخزن لسلك الطاقة مضمّن
      نعم
      ضوء تشغيل الطاقة
      نعم
      إيقاف تشغيل تلقائي
      نعم
      قابل للغسل في الجلاية
      نعم
      عنصر تحكم بدرجة الحرارة
      40 - 200 درجة مئوية
      وظيفة تعيين الطهو مسبقًا
      نعم
      جدران خارجية باردة
      نعم
      ميزات المنتج
      • إيقاف تشغيل تلقائي
      • مكان مخصّص لتوضيب سلك الطاقة
      • شاشة لمس رقمية
      • قابل للغسل في الجلاية
      • مؤشر الجهوزية
      • عنصر تحكم بدرجة الحرارة
      • وظيفة المحافظة على السخونة
      • تطبيق HomeID
      • برنامج معدّ مسبقًا
      • سلة QuickClean
      • Advanced Rapid Air
      مؤشر الجهوزية
      نعم
      التقنية
      تقنية إزالة الدهون
      مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل
      نعم
      التحكم بالوقت
      لغاية 60 دقيقة

    • التصميم واللون الخارجي

      مواد الهيكل الرئيسي
      بلاستيك
      لون لوحة التحكم
      أسود

    • الخدمة

      ضمان عالمي لمدة سنتين
      نعم

    • الملحقات المضمّنة

      كتيّب وصفات
      نعم
      Rapid Air الحائزة على براءة اختراع
      نعم

    • الاستدامة

      التغليف
      90% من المواد المعاد تدويرها<
      دليل المستخدم
      100% من الورق المعاد تدويره

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    • مقارنة بالدهون الموجودة في الدجاج واللحم عند استخدام مقلاة تقليدية ومقلاة صينية
    • *تزيد تقنية Rapid Air من سرعة تدفق الهواء في السلة بمقدار 7 أضعاف، مقارنة بسرعة تدفق الهواء في جهاز Airfryer من مجموعة Viva من Philips مع قاعٍ مسطّح
    • ** مقارنة بالبطاطس المقلية الطازجة المحضّرة في مقلاة تقليدية من Philips
    • ***تكاليف الطاقة لطهي صدر دجاج واحد (ضبط جهاز Airfryer عند 160 درجة مئوية، بدون تسخين مسبق) أو فيليه سمك السلمون (عند 200 درجة مئوية، بدون تسخين مسبق) مقابل استخدام فرن من الفئة أ. . متوسط النسب المئوية استنادًا إلى قياس المختبر الداخلي مع المنتجات HD9280 وHD9650 وHD9860 وHD9270 وHD9285 وHD9252 وHD9200 وHD9255 وHD9880. قد تختلف النتائج بحسب المنتج.
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