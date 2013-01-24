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Premium

Airfryer حجم XXL

HD9650/90
التصنيف الإجمالي / 5
1 الجوائز
  • أعلى مستوى من النكهة، أدنى قدر من الدهون أعلى مستوى من النكهة، أدنى قدر من الدهون أعلى مستوى من النكهة، أدنى قدر من الدهون
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  • تشغيل إيقاف مؤقت
  • تشغيل إيقاف مؤقت

    Premium Airfryer حجم XXL

    HD9650/90
    التصنيف الإجمالي / 5
    1 الجوائز

    أعلى مستوى من النكهة، أدنى قدر من الدهون

    يستخدم جهاز Airfryer حجم XXL من Philips الهواء الساخن لقلي طعامك المفضّل من دون إضافة الزيت أو باستخدام كمية قليلة منه. وقد تم تصميم تقنية إزالة الدهون الجديدة لإزالة الدهون من الطعام وللاستمتاع بأكثر طريقة صحية للقلي لك ولعائلتك. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Premium Airfryer حجم XXL

    أعلى مستوى من النكهة، أدنى قدر من الدهون

    يستخدم جهاز Airfryer حجم XXL من Philips الهواء الساخن لقلي طعامك المفضّل من دون إضافة الزيت أو باستخدام كمية قليلة منه. وقد تم تصميم تقنية إزالة الدهون الجديدة لإزالة الدهون من الطعام وللاستمتاع بأكثر طريقة صحية للقلي لك ولعائلتك. إكتشف كلّ المميزات

    أعلى مستوى من النكهة، أدنى قدر من الدهون

    يستخدم جهاز Airfryer حجم XXL من Philips الهواء الساخن لقلي طعامك المفضّل من دون إضافة الزيت أو باستخدام كمية قليلة منه. وقد تم تصميم تقنية إزالة الدهون الجديدة لإزالة الدهون من الطعام وللاستمتاع بأكثر طريقة صحية للقلي لك ولعائلتك. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Premium Airfryer حجم XXL

    أعلى مستوى من النكهة، أدنى قدر من الدهون

    يستخدم جهاز Airfryer حجم XXL من Philips الهواء الساخن لقلي طعامك المفضّل من دون إضافة الزيت أو باستخدام كمية قليلة منه. وقد تم تصميم تقنية إزالة الدهون الجديدة لإزالة الدهون من الطعام وللاستمتاع بأكثر طريقة صحية للقلي لك ولعائلتك. إكتشف كلّ المميزات

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    مراجعة كل Airfryer

      أعلى مستوى من النكهة، أدنى قدر من الدهون

      طعم مقرمش، دهون أقلّ*

      • تقنية إزالة الدهون
      • تقنية Rapid Air
      • أسود، 1,4 كجم
      تقوم تقنية إزالة الدهون بفصل الدهون الزائدة والتقاطها

      تقوم تقنية إزالة الدهون بفصل الدهون الزائدة والتقاطها

      تناول طعامًا صحيًا أكثر من خلال إزالة الدهون الزائدة من طعامك. إن Airfryer من Philips هو جهاز Airfryer الوحيد بتقنية إزالة الدهون الذي يفصل الدهون الزائدة ويلتقطها. استمتع بطعام شهي مقرمش من الخارج وطري من الداخل مع أعلى مستوى من النكهة وأدنى قدر من الدهون.

      يتسع الحجم العائلي XXL لدجاجة كاملة أو 1,4 كجم من البطاطس المقلية

      يتسع الحجم العائلي XXL لدجاجة كاملة أو 1,4 كجم من البطاطس المقلية

      نعم، يمكنك إعداد الوجبات بحجم عائلي في جهاز Airfryer الجديد حجم XXL. تسهّل سعته الكبيرة تحضير الوجبات الشهية والكبيرة. وبإمكانك طهو دجاجة كاملة أو حتى ما يصل إلى 1,4 كغ من البطاطس المقلية لإرضاء أفراد العائلة أو الأصدقاء الجائعين. قدّم ما يصل إلى ست حصص بفضل السلة الكبيرة بسعة 7,3 لترات.

      وضع حفظ السخونة لتقديم الطعام متى أردت

      وضع حفظ السخونة لتقديم الطعام متى أردت

      بفضل وضع الحفاظ على السخونة المفيد، يمكنك الاستمتاع بوجبتك متى تشاء، فسيحافظ على طعامك ساخنًا وبدرجة حرارة مثالية لغاية 30 دقيقة.

      تقنية Rapid Air لطعام شهي ومقرمش أكثر

      تقنية Rapid Air لطعام شهي ومقرمش أكثر

      تولّد تقنية Rapid Air من Philips تدفق هواء أسرع بـ 7 أضعاف لتحضير طعام شهي ومقرمش*. استمتع بوجبات خفيفة ووجبات كاملة صحية أكثر ولذيذة، مقرمشة بطريقة مثالية وطرية من الداخل في الوقت نفسه

      أسرع من الفرن بمرة ونصف*

      أسرع من الفرن بمرة ونصف*

      باتت عملية الطهو أسرع وأنسب من أي وقت مضى مع جهاز Airfryer من Philips؛ فبفضل التسخين الفوري وتقنية Rapid Air، يمكنك طهو الطعام بوقت أسرع بمرة ونصف مقارنة بالفرن. والأفضل من ذلك كله، لا داعي لإحماء جهاز Airfryer مسبقًا، فما عليك سوى تشغيله وبدء الطهو.

      تأتي كل الأجزاء القابلة للفك مزوّدة بتقنية QuickClean وهي آمنة للتنظيف في الجلاية

      تأتي كل الأجزاء القابلة للفك مزوّدة بتقنية QuickClean وهي آمنة للتنظيف في الجلاية

      تتميّز عملية التنظيف بأنها سريعة وسهلة بفضل سلة Airfryer المزوّدة بتقنية QuickClean مع شبكة غير لاصقة وقابلة للفك. يمكن تنظيف كل من السلة والدرج القابل للفك مع طلاء مانع للالتصاق في الجلاية، لعملية تنظيف بدون مجهود.

      قلي من دون إضافة الزيت أو باستخدام كمية قليلة منه

      قلي من دون إضافة الزيت أو باستخدام كمية قليلة منه

      يستخدم جهاز Airfryer الهواء الساخن لطهو طعامك المفضّل من دون إضافة الزيت أو باستخدام كمية قليلة منه، لقلي الطعام بنسبة دهون أقل تصل إلى 90%*. استمتع بمذاق شهي ونتائج مقرمشة تمامًا كتلك التي تحصل عليها بالقلي التقليدي ولكن مع أقل كمية ممكنة من الدهون.

      شاشة رقمية مع 5 برامج طهو معّدة مسبقًا

      شاشة رقمية مع 5 برامج طهو معّدة مسبقًا

      يسهل استخدام الواجهة الرقمية بفضل برامج الطهو المعدّة مسبقًا، لطهو البطاطس المقلية المثلجة واللحوم والسمك ودجاجة كاملة وأفخاذ الدجاج بلمسة زر واحدة. ويمكنك تعيين درجة الحرارة ووقت الطهو بواسطة قرص QuickControl.

      القلي والخَبز والشوي والتحميص وحتى إعادة التسخين.

      القلي والخَبز والشوي والتحميص وحتى إعادة التسخين.

      يمكنك إعداد مئات الأطباق باستخدام جهاز Airfryer، إذ يسمح لك بقلي الوجبات وخَبزها وشويها وتحميصها وحتى إعادة تسخينها. استمتعي بطعام لذيذ مع كل قضمة بفضل تدفق الهواء في جهاز Philips وتصميمه على شكل نجم البحر. فهو يطهو الطعام بشكل متساوٍ من كل الجوانب للحصول على وجبات مثالية في كل مرة.

      مئات الوصفات في التطبيق وكتيّب وصفات مجاني مضمّن

      مئات الوصفات في التطبيق وكتيّب وصفات مجاني مضمّن

      يتضّمن كتيّب الوصفات المجاني الذي نقدّمه أكثر من 30 وصفة شهية، بدءًا من الوجبات الخفيفة السريعة والصحية ووصولاً إلى الوجبات العائلية الكاملة، بالإضافة إلى إرشادات يسهل اتباعها من طهاة محترفين. ويحتوي تطبيق Airfryer من Philips على المزيد من النصائح والبرامج التعليمية والوصفات التي يسهل اتباعها.

      المواصفات التقنية

      • الخدمة

        ضمان عالمي لمدة سنتين
        نعم

      • الملحقات المضمّنة

        Rapid Air الحائزة على براءة اختراع
        نعم
        الجزء الخارجي من الغطاء الجانبي البارد
        نعم
        تقنية إزالة الدهون
        نعم
        التشغيل الفوري/لا حاجة إلى الإحماء المسبق
        نعم
        إشارة الاستعداد
        نعم
        اللون
        أسود
        البرامج
        5 إعدادات مسبقة
        أبعاد المنتج (الطول×الوزن×الارتفاع)
        433‏x‏321‏x‏315 mm
        لون لوحة التحكم
        أسود
        إيقاف تشغيل تلقائي
        نعم
        التحكم بالوقت
        لغاية 60 دقيقة
        زر الحفاظ على السخونة
        نعم
        حفظ إعدادات الطهو
        لا
        واجهة
        رقمي
        سعة السلة
        1.4 kg
        زر الإعداد المسبق
        نعم
        وظيفة تعيين الطهو مسبقًا
        نعم
        مخزن لسلك الطاقة
        نعم
        التقنية
        تقنية إزالة الدهون
        مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل
        نعم
        سعة السلة
        • 0,8 كجم من البطاطس المقلية
        • 1,4 كجم
        مواد الهيكل الرئيسي
        بلاستيك
        ميزات المنتج
        • إيقاف تشغيل تلقائي
        • مخزن لسلك الطاقة
        • شاشة لمس رقمية
        • قابلة للغسل في غسالة الأطباق
        • إشارة الاستعداد
        • عنصر تحكم بدرجة الحرارة
        • وظيفة حفظ السخونة
        • كتيّب الوصفات والتطبيق
        • برنامج معدّ مسبقًا
        • سلة QuickClean
        • Advanced Rapid Air
        ضوء تشغيل الطاقة
        نعم
        شاشة LED
        نعم
        عنصر تحكم بدرجة الحرارة
        40 - 200 درجة مئوية
        وزن المنتج
        7,99 kg
        مخزن لسلك الطاقة مدمج
        نعم
        الطاقة
        2225 W
        قابلة للغسل في غسالة الأطباق
        نعم

      • الاستدامة

        التّعبئة
        90% من المواد المعاد تدويرها&lt;
        دليل المستخدم
        100% ورق معاد تدويره

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          • *مقارنة بالدهون الموجودة في الدجاج واللحم عند استخدام مقلاة تقليدية ومقلاة صينية
          • *مقارنة بالبطاطس المقلية وأفخاذ الدجاج عند استخدام فرن تقليدي
          • *تزيد تقنية Rapid Air من سرعة تدفق الهواء في السلة بمقدار 7 أضعاف، مقارنة بسرعة تدفق الهواء في جهاز Airfryer من مجموعة Viva من Philips مع قاعٍ مسطّح
          • * مقارنة بالمأكولات المقلية الطازجة المحضرة في جهاز القلي التقليدي من Philips