أداء يدوم لفترة طويلة

مع خبرة تزيد عن 60 سنة في مجال الغلايات، تم صنع هذه الغلاية من Philips من الفولاذ المقاوم للصدأ الآمن لملامسة المأكولات لضمان فترة استخدام طويلة. وقد تم تصميمها لتتميّز بمتانة عالية للاستخدام المتكرر على المدى الطويل.