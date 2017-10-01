HD9350/92
صُمِّم ليدوم طويلاً
غلاية متينة من الفولاذ المقاوم للصدأ الآمن والموافق عليه للاحتكاك بالطعام، للاستخدام اليومي الموثوق به ولفترة طويلة. ابتكرت Philips هذه الغلاية الأنيقة والتي تدوم لفترة طويلة، مستخدمةً الثقة والخبرة اللتين تمتعت بهما على مدار 60 سنة.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
يلتقط فلتر شبكي صغير موجود على القمع وقابل للفك جسيمات الترسبات الكلسية الصغيرة التي يصل حجمها إلى 200 ميكرون لضمان الحصول على كوب نقي.
تضمن أداة التسخين المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ والمخفية الغليان السريع والتنظيف السهل.
نظام أمان متعدد المستويات للحماية من الغليان حتى الجفاف، مع ميزة إيقاف التشغيل التلقائي عندما تصبح المياه جاهزة.
ضوء مؤشر أنيق ومضمّن في مفتاح الطاقة، يضيء للإشارة إلى أن الغلاية قيد التشغيل.
تسهل قراءة مستوى المياه بفضل مؤشر يقع تحت المقبض.
يفتح الغطاء بكبسة زر بسلاسة عند كبس الزر لتفادي التعرض للبخار. وتسهّل الفتحة العريضة عملية التنظيف.
يمكن ملء الغلاية عبر القمع أو عبر فتح غطاء الكبس.
تستقر الغلاية من دون أسلاك على قاعدة تدور 360 درجة لحملها وإعادة تثبيتها في مكانها بسهولة.
يمكن لف السلك تحت القاعدة، ليتناسب طوله مع أي مطبخ ويسهل تخزينه.
تضمن مؤشرات مستوى الماء المفيدة، بما في ذلك مؤشر الكوب الواحد، أن تغلي كمية المياه التي تحتاج إليها فقط، وتوفير كل من الطاقة (كوب واحد من الماء مقاس 250 مل مقابل لتر واحد) والماء والمساعدة في المساهمة ببيئة أفضل.
أجزاء معدنية متوافق عليها من الفولاذ المقاوم للصدأ (SUS304) لضمان الحصول على كوب ماء آمن ونظيف.
توفّر وحدة التحكم من Strix، المصممة في المملكة المتحدة، نظام أمان متعدد المستويات للحماية من الغليان حتى جفاف المياه، مع إيقاف تشغيل تلقائي عندما تصبح المياه جاهزة أو عندما يتم رفع الجهاز عن القاعدة.
المواصفات العامة
المواصفات التقنية
ميزة السلامة
الوزن والأبعاد
بلد المنشأ
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