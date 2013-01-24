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صُممت لتدوم طويلاً
غلاية متينة من الفولاذ المقاوم للصدأ الآمن والموافق عليه للاحتكاك بالطعام، للاستخدام اليومي الموثوق به ولفترة طويلة. ابتكرت Philips هذه الغلاية الأنيقة والتي تدوم لفترة طويلة، مستخدمةً الثقة والخبرة اللتين تمتعت بهما على مدار 60 سنة. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
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صُممت لتدوم طويلاً
غلاية متينة من الفولاذ المقاوم للصدأ الآمن والموافق عليه للاحتكاك بالطعام، للاستخدام اليومي الموثوق به ولفترة طويلة. ابتكرت Philips هذه الغلاية الأنيقة والتي تدوم لفترة طويلة، مستخدمةً الثقة والخبرة اللتين تمتعت بهما على مدار 60 سنة. إكتشف كلّ المميزات
يلتقط فلتر شبكي صغير موجود على القمع وقابل للفك جسيمات الترسبات الكلسية الصغيرة التي يصل حجمها إلى 200 ميكرون لضمان الحصول على كوب نقي.
تضمن أداة التسخين المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ والمخفية الغليان السريع والتنظيف السهل.
نظام أمان متعدد المستويات للحماية من الغليان حتى جفاف المياه، مع ميزة إيقاف التشغيل التلقائي عندما تصبح المياه جاهزة.
ضوء مؤشر أنيق ومضمّن في مفتاح الطاقة، للإشارة إلى أن الغلاية قيد التشغيل.
تسهل قراءة مستوى المياه بفضل مؤشر يقع تحت المقبض.
يفتح الغطاء بكبسة زر بسلاسة عند كبس الزر لتفادي بالتالي التعرض للبخار. تسهّل الفتحة العريضة عملية التنظيف.
يمكن ملء الغلاية عبر القمع أو عبر فتح غطاء الكبس.
تستقر الغلاية من دون أسلاك على قاعدة تدور 360 درجة لحملها وإعادة تثبيتها في مكانها بسهولة.
يمكن لف السلك تحت القاعدة، ليتناسب طوله مع أي مطبخ ويسهل تخزينه.
تصميم معدني مطلي بالفولاذ المقاوم للصدأ وموافق عليه للاحتكاك بالطعام لاستخدام موثوق به ولفترة طويلة.
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الاستدامة
المواصفات التقنية
الوزن والأبعاد
التصميم
اللون الخارجي