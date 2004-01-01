HD9334/11
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تسهل قراءة مؤشر مستوى المياه من كل الزوايا بفضل الهيكل الشفاف. بالإضافة إلى ذلك، تشير الشرائط الأنيقة إلى كمية المياه والأكواب أيضًا بطريقة ذكية.
قاعدة بدون أسلاك تدور 360 درجة لحملها ووضعها في المكان المطلوب بسهولة.
يمكن لف سلك الطاقة حول القاعدة بحيث يسهل وضع الغلاية في المطبخ.
غطاء قابل للفك بالكامل لوصول سهل أثناء التنظيف.
يحتوي القمع على فلتر شبكي صغير وقابل للفك، لمنع من تسرّب جسيمات الكلس بحجم > 180 ميكرون ويضمن بالتالي الحصول على مياه نقية في كوبك.
يضمن اللولب المستتر من الفولاذ الذي لا يصدأ الغليان السريع والتنظيف السهل.
تصميم مانع لتسرّب البخار إلى الغطاء والمقبض والمفتاح.
نظام أمان متعدد المستويات للحماية من الغليان حتى جفاف المياه، مع إيقاف تشغيل تلقائي عندما تصبح المياه جاهزة أو عندما يتم رفع الجهاز عن القاعدة.
التصميم
المواصفات العامّة
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