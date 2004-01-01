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    HD9334/11

    HD9334/11

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    HD9334/11

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    مراجعة كل الغلاية

    مؤشر سهل لمستوى المياه يمكن رؤيته من زاوية 360 درجة

    مؤشر سهل لمستوى المياه يمكن رؤيته من زاوية 360 درجة

    تسهل قراءة مؤشر مستوى المياه من كل الزوايا بفضل الهيكل الشفاف. بالإضافة إلى ذلك، تشير الشرائط الأنيقة إلى كمية المياه والأكواب أيضًا بطريقة ذكية.

    قاعدة بدون أسلاك تدور 360 درجة لحملها ووضعها في المكان المطلوب بسهولة

    قاعدة بدون أسلاك تدور 360 درجة لحملها ووضعها في المكان المطلوب بسهولة

    قاعدة بدون أسلاك تدور 360 درجة لحملها ووضعها في المكان المطلوب بسهولة.

    لفّاف لسلك الطاقة لسهولة التخزين

    لفّاف لسلك الطاقة لسهولة التخزين

    يمكن لف سلك الطاقة حول القاعدة بحيث يسهل وضع الغلاية في المطبخ.

    غطاء قابل للفك لوصول سهل أثناء التنظيف

    غطاء قابل للفك لوصول سهل أثناء التنظيف

    غطاء قابل للفك بالكامل لوصول سهل أثناء التنظيف.

    فلتر شبكي صغير للحصول على كوب من المياه النقية

    فلتر شبكي صغير للحصول على كوب من المياه النقية

    يحتوي القمع على فلتر شبكي صغير وقابل للفك، لمنع من تسرّب جسيمات الكلس بحجم > 180 ميكرون ويضمن بالتالي الحصول على مياه نقية في كوبك.

    أداة تسخين مسطّحة لتنظيف سهل

    أداة تسخين مسطّحة لتنظيف سهل

    يضمن اللولب المستتر من الفولاذ الذي لا يصدأ الغليان السريع والتنظيف السهل.

    تصميم بخار مانع للتسرب للغطاء والمقبض والمفتاح

    تصميم بخار مانع للتسرب للغطاء والمقبض والمفتاح

    تصميم مانع لتسرّب البخار إلى الغطاء والمقبض والمفتاح.

    نظام أمان متعدد المستويات

    نظام أمان متعدد المستويات

    نظام أمان متعدد المستويات للحماية من الغليان حتى جفاف المياه، مع إيقاف تشغيل تلقائي عندما تصبح المياه جاهزة أو عندما يتم رفع الجهاز عن القاعدة.

    المواصفات التقنية

    • التصميم

      اللون
      أبيض ستار وأزرق كاريبيان

    • المواصفات العامّة

      ميزات المنتج
      • قاعدة تدور 360 درجة
      • إيقاف تشغيل تلقائي
      • حماية من الغليان حتى الجفاف
      • مخزن لسلك الطاقة
      • أداة تسخين مسطّحة
      • مخزن لسلك الطاقة مدمج
      • أقدام مقاومة للانزلاق

    • الخدمة

      ضمان عالمي لمدة سنتين
      نعم

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