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Daily Collection جهاز الطهو على البخار

HD9115/00
  • المذاق الأصلي للأطعمة المطهوّة على البخار المذاق الأصلي للأطعمة المطهوّة على البخار المذاق الأصلي للأطعمة المطهوّة على البخار
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    Daily Collection جهاز الطهو على البخار

    HD9115/00

    المذاق الأصلي للأطعمة المطهوّة على البخار

    بخار مع إعدادات مثالية لكل وجبة

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Daily Collection جهاز الطهو على البخار

    المذاق الأصلي للأطعمة المطهوّة على البخار

    بخار مع إعدادات مثالية لكل وجبة

    المذاق الأصلي للأطعمة المطهوّة على البخار

    بخار مع إعدادات مثالية لكل وجبة

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Daily Collection جهاز الطهو على البخار

    المذاق الأصلي للأطعمة المطهوّة على البخار

    بخار مع إعدادات مثالية لكل وجبة

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      المذاق الأصلي للأطعمة المطهوّة على البخار

      مع معزز النكهة

      • قوة 900 واط وسعة 5 لتر
      • موقت يدوي
      • المُنكّه، وعاء الحساء/الأرز
      • بلاستيكي، أبيض/بيج
      يضفي معزز النكهة نكهةً إضافيةً بفضل الأعشاب والبهارات اللذيذة

      يضفي معزز النكهة نكهةً إضافيةً بفضل الأعشاب والبهارات اللذيذة

      يضفي معزز النكهة الفريد من نوعه نكهة الأعشاب والبهارات، مما يضفي طعمًا حقيقيًا للطهو بالبخار. ضع ببساطة الأعشاب والتوابل المفضلة لديك في المطيّب ودع البخار يقوم بالباقي. فالحرارة المتصاعدة من البخار تبعث نكهات ذكية من الأعشاب والتوابل، التي تتسلسل في الطعام بنكهاتها الشهية.

      سلتان لطهو مكونات متعددة بالبخار في مرحلة واحدة

      سلتان لطهو مكونات متعددة بالبخار في مرحلة واحدة

      سلتان لطهو مكونات مختلفة في الوقت نفسه.

      درج البيض

      درج البيض

      يلاءم 6 بيضات في السلة.

      إعادة تعبئة ماء بسهولة

      إعادة تعبئة ماء بسهولة

      إعادة تعبئة الخزان بالماء بسهولة أثناء الاستخدام.

      القطع قابلة للغسل في غسالة الأطباق

      القطع قابلة للغسل في غسالة الأطباق

      سلال قابلة للتكديس لتخزين سهل

      سلال قابلة للتكديس لتخزين سهل

      غطاء مانع للتقطر

      غطاء مانع للتقطر

      يحافظ الطهو الصحي بالبخار على المواد الغذائية في الطعام

      يحافظ الطهو الصحي بالبخار على المواد الغذائية في الطعام

      مؤقت تم تعيينه للسمك والخضار والأرز والمزيد غير ذلك

      مؤقت تم تعيينه للسمك والخضار والأرز والمزيد غير ذلك

      سعة 5 لترات

      سعة 5 لترات

      وعاء طهو بالبخار للحساء واليخنة والأرز وغيرها

      وعاء طهو بالبخار للحساء واليخنة والأرز وغيرها

      المواصفات التقنية

      • الملحقات المضمّنة

        وعاء الأرز/الحساء/الطعام
        نعم
        مقابض عازلة للحرارة
        نعم
        طول سلك الطاقة
        80 cm
        درج البيض
        نعم
        اللون (الألوان)
        أبيض وبيج
        التردد
        50/60 Hz
        الطاقة
        900 W
        فولتية
        220-240 V
        الحماية من السخونة الزائدة والحماية من الغليان إلى الجفاف
        نعم
        مخزن لسلك الطاقة
        نعم
        عدد الطبقات
        2 pcs
        مؤشر مستوى الماء
        نعم
        ضوء تشغيل الطاقة
        نعم
        أقدام مقاومة للانزلاق
        نعم
        المواد
        بلاستيك
        السعة (القصوى)
        2.6 + 2.9 لتر
        خزان ماء ذو سعة
        1 لتر

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