لوح مزدوج للاختيار بين الشوي الناعم أو المضلع

اللوح المزدوج قابل للقلب مما يتيح لك الطهي باستخدام سطح شواء مضلع أو ناعم، حتى تستمتع بطعامك تمامًا كما تحب. اللوح الناعم مناسب لطهي قطع الطعام الصغيرة. أما الأسطح المضلعة فتخلق تأثير الشوي على اللهب الذي لا يقاوم على قطع اللحم.