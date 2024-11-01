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  • اقلب اللوح للشوي بطريقتك اقلب اللوح للشوي بطريقتك اقلب اللوح للشوي بطريقتك

    مجموعة الاستخدام اليومي شواية الطاولة

    HD6320/20

    اقلب اللوح للشوي بطريقتك

    شواية طاولة من Philips مع لوح مزدوج. السطح الناعم مثالي لطهي الطعام بلطف مثل الخضروات والأسماك والروبيان؛ والسطح المضلع لشوي قطع اللحم مثل شرائح اللحم والهامبرغر أو النقانق مع خطوط شوي لا تقاوم.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    مجموعة الاستخدام اليومي شواية الطاولة

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    اقلب اللوح للشوي بطريقتك

    شواية مزدوجة: ألواح ناعمة ومضلعة

    • 1500 واط
    • لوح مزدوج: لوح مضلع/ناعم
    • ‎420 ‏x ‏240 مم
    لوح مزدوج للاختيار بين الشوي الناعم أو المضلع

    لوح مزدوج للاختيار بين الشوي الناعم أو المضلع

    اللوح المزدوج قابل للقلب مما يتيح لك الطهي باستخدام سطح شواء مضلع أو ناعم، حتى تستمتع بطعامك تمامًا كما تحب. اللوح الناعم مناسب لطهي قطع الطعام الصغيرة. أما الأسطح المضلعة فتخلق تأثير الشوي على اللهب الذي لا يقاوم على قطع اللحم.

    صينية دهون مدمجة لجمع الدهون الزائدة

    صينية دهون مدمجة لجمع الدهون الزائدة

    يتم تصريف الدهون الزائدة إلى صينية دهون آمنة للغسل في غسالة الأطباق

    لوح غير لاصق للشوي دون إضافة أي زيت

    لوح غير لاصق للشوي دون إضافة أي زيت

    الأسطح غير اللاصقة تسمح لك بالطهي دون إضافة أي زيت، لذلك ستتذوق فقط نكهة الطعام

    شواية مائلة لتصريف الدهون الزائدة

    شواية مائلة لتصريف الدهون الزائدة

    الشواية المائلة تجعل الدهون الزائدة تتدفق إلى صينية الدهون وبالتالي تقلل من الرائحة والدخان

    منظم حرارة قابل للتعديل يضمن نتائج مثالية لكل طعام

    منظم حرارة قابل للتعديل يضمن نتائج مثالية لكل طعام

    نطاق واسع من درجات الحرارة (من 70 درجة مئوية إلى 230 درجة مئوية) لاختيار درجة الحرارة المثالية لكل مكون، مما يضمن لك نتائج مثالية لكل طعام

    لوح قابل للفصل وآمن للغسل في غسالة الأطباق لسهولة التنظيف

    لوح قابل للفصل وآمن للغسل في غسالة الأطباق لسهولة التنظيف

    لوح قابل للغسل في غسالة الأطباق، وقابل للفصل، مما يتيح سهولة التنظيف

    المواصفات التقنية

    • المواصفات التقنية

      الطاقة
      1500  W
      طول سلك الطاقة
      0.8  m

    • الوزن والأبعاد

      وزن الجهاز المنزلي
      المرحلة الثالثة  kg
      أبعاد المنتج (عرض x ارتفاع x عمق)
      420 × 100 × 240  mm
      أبعاد صحن الشواء (عرض x عمق)
      420‏ x‏ 240‏  mm
      أبعاد لوح الشواية
      420 × 420  mm

    • المواصفات العامّة

      أقدام مقاومة للانزلاق
      نعم
      ضوء الحرارة
      نعم

    • التصميم واللون الخارجي

      اللون (الألوان)
      أسود
      المواد
      بلاستيك

    Badge-D2C

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