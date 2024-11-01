HD6320/20
اقلب اللوح للشوي بطريقتك
شواية طاولة من Philips مع لوح مزدوج. السطح الناعم مثالي لطهي الطعام بلطف مثل الخضروات والأسماك والروبيان؛ والسطح المضلع لشوي قطع اللحم مثل شرائح اللحم والهامبرغر أو النقانق مع خطوط شوي لا تقاوم.
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
اللوح المزدوج قابل للقلب مما يتيح لك الطهي باستخدام سطح شواء مضلع أو ناعم، حتى تستمتع بطعامك تمامًا كما تحب. اللوح الناعم مناسب لطهي قطع الطعام الصغيرة. أما الأسطح المضلعة فتخلق تأثير الشوي على اللهب الذي لا يقاوم على قطع اللحم.
يتم تصريف الدهون الزائدة إلى صينية دهون آمنة للغسل في غسالة الأطباق
الأسطح غير اللاصقة تسمح لك بالطهي دون إضافة أي زيت، لذلك ستتذوق فقط نكهة الطعام
الشواية المائلة تجعل الدهون الزائدة تتدفق إلى صينية الدهون وبالتالي تقلل من الرائحة والدخان
نطاق واسع من درجات الحرارة (من 70 درجة مئوية إلى 230 درجة مئوية) لاختيار درجة الحرارة المثالية لكل مكون، مما يضمن لك نتائج مثالية لكل طعام
لوح قابل للغسل في غسالة الأطباق، وقابل للفصل، مما يتيح سهولة التنظيف
المواصفات التقنية
الوزن والأبعاد
المواصفات العامّة
التصميم واللون الخارجي
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