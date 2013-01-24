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مقلاة

HD6159
التصنيف الإجمالي / 5
1 الجوائز
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    مقلاة

    HD6159
    التصنيف الإجمالي / 5
    1 الجوائز

    تمتع بالطعام، شارك بالمرح

    شارك مذاق الأطعمة المقلية: باستطاعة هذه المقلاة العميقة الواسعة من Philips قلي كميات كبيرة من الأطعمة تكفي للعائلة كلها دفعة واحدة! تنظيف هذه المقلاة سهل جدًا بفضل الوعاء القابل للفك والأجزاء القابلة للتنظيف في آلة غسل الصحون. أما حاوية الزيت الإضافية، فمثالية لتصفية الزيت وتخزينه. إكتشف كلّ المميزات

    مقلاة

    تمتع بالطعام، شارك بالمرح

    شارك مذاق الأطعمة المقلية: باستطاعة هذه المقلاة العميقة الواسعة من Philips قلي كميات كبيرة من الأطعمة تكفي للعائلة كلها دفعة واحدة! تنظيف هذه المقلاة سهل جدًا بفضل الوعاء القابل للفك والأجزاء القابلة للتنظيف في آلة غسل الصحون. أما حاوية الزيت الإضافية، فمثالية لتصفية الزيت وتخزينه. إكتشف كلّ المميزات

    تمتع بالطعام، شارك بالمرح

    شارك مذاق الأطعمة المقلية: باستطاعة هذه المقلاة العميقة الواسعة من Philips قلي كميات كبيرة من الأطعمة تكفي للعائلة كلها دفعة واحدة! تنظيف هذه المقلاة سهل جدًا بفضل الوعاء القابل للفك والأجزاء القابلة للتنظيف في آلة غسل الصحون. أما حاوية الزيت الإضافية، فمثالية لتصفية الزيت وتخزينه. إكتشف كلّ المميزات

    مقلاة

    تمتع بالطعام، شارك بالمرح

    شارك مذاق الأطعمة المقلية: باستطاعة هذه المقلاة العميقة الواسعة من Philips قلي كميات كبيرة من الأطعمة تكفي للعائلة كلها دفعة واحدة! تنظيف هذه المقلاة سهل جدًا بفضل الوعاء القابل للفك والأجزاء القابلة للتنظيف في آلة غسل الصحون. أما حاوية الزيت الإضافية، فمثالية لتصفية الزيت وتخزينه. إكتشف كلّ المميزات

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      تمتع بالطعام، شارك بالمرح

      قلاية لوجبات العائلة الكبيرة

      • 1300 غ
      • وعاء قابل للفك
      • مع موقت
      يتيح الموقت الرقمي القابل للفك إمكانية الإعداد المسبق لوقت القلي

      يتيح الموقت الرقمي القابل للفك إمكانية الإعداد المسبق لوقت القلي

      يتيح إمكانية الإعداد المسبق لوقت القلي بسهولة. يمكن فك الموقت من الغلاف الخارجي للمقلاة وفصله، فأنت لست بحاجة إلى مراقبة طعامك بعد الآن!

      مرشح متعدد الطبقات قابل للفك للتخفيف من الروائح غير المرغوب فيها

      مرشح متعدد الطبقات قابل للفك للتخفيف من الروائح غير المرغوب فيها

      تقلل مقلاة Philips الواسعة العميقة من روائح القلي غير المرغوب فيها ويمكن غسلها في غسالة الأطباق. لا داعي للاستبدال.

      حاوية زيت إضافية، مثالية لتصفية الزيت وتخزينه

      حاوية زيت إضافية، مثالية لتصفية الزيت وتخزينه

      مثالية لتصفية الزيت وتخزينه. تجعل التصفية الزيت أكثر نظافةَ، وهذا أمر مفيد لصحتك، كما تجعل الزيت يدوم طويلاً. يمكن استخدام الحاوية أيضًا لتخزين الزيت المُستعمل.

      تمنع سلة القلي القابلة للرفع والخفض حدوث طرطشة الزيت

      تمنع سلة القلي القابلة للرفع والخفض حدوث طرطشة الزيت

      كل الأجزاء قابلة للغسل في غسالة الأطباق باستثناء الغطاء

      كل الأجزاء قابلة للغسل في غسالة الأطباق باستثناء الغطاء

      وعاء داخلي قابل للفك لصب الزيت والتنظيف بسهولة

      وعاء داخلي قابل للفك لصب الزيت والتنظيف بسهولة

      المواصفات التقنية

      • المواصفات التقنية

        السعة
        1300 g
        الجزء الخارجي من الغطاء الجانبي البارد
        نعم
        محتوى الزيت
        2.5 لتر
        أبعاد المنتج (عرض x إرتفاع x عمق)
        300x265x405 mm
        اللون (الألوان)
        أبيض لامع مع مشحات برتقالية
        المواد
        بلاستيك (PP)
        الطاقة
        2000 W
        وزن الأداة المنزلية
        5.1 kg
        تحرير تلقائي للغطاء
        نعم
        فولتية
        220-240 V
        التردد
        50/60 Hz
        غطاء مركّب بمفصلة، قابل للفك
        نعم
        مقابض
        نعم
        وعاء داخلي غير لاصق
        نعم
        مخزن لسلك الطاقة
        نعم
        ضوء الحرارة
        نعم
        أقدام مقاومة للانزلاق
        نعم
        ضوء تشغيل الطاقة
        نعم
        نافذة الرؤية
        نعم
        منظم حراري قابل للضبط
        نعم
        طول سلك الطاقة
        1 m

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