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المقلاة الكهربائية

HD6107
التصنيف الإجمالي / 5
  • سرعة في القلي، سهولة في التنظيف سرعة في القلي، سهولة في التنظيف سرعة في القلي، سهولة في التنظيف
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    المقلاة الكهربائية

    HD6107
    التصنيف الإجمالي / 5

    سرعة في القلي، سهولة في التنظيف

    نظراً لأنها تتمتع بقوة 2000 واط، تعطي المقلاة العميقة من Philips نتائج رائعة بسرعة كبيرة. فهي سهلة التنظيف بفضل وظيفة التنظيف المسبق المناسبة للاستعمال والتي تقوم بنقع الوعاء الداخلي في الماء الساخن، واحتوائها على فتحة مدمجة سكب الزيت بنظافة. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

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    المقلاة الكهربائية

    سرعة في القلي، سهولة في التنظيف

    نظراً لأنها تتمتع بقوة 2000 واط، تعطي المقلاة العميقة من Philips نتائج رائعة بسرعة كبيرة. فهي سهلة التنظيف بفضل وظيفة التنظيف المسبق المناسبة للاستعمال والتي تقوم بنقع الوعاء الداخلي في الماء الساخن، واحتوائها على فتحة مدمجة سكب الزيت بنظافة. إكتشف كلّ المميزات

    سرعة في القلي، سهولة في التنظيف

    نظراً لأنها تتمتع بقوة 2000 واط، تعطي المقلاة العميقة من Philips نتائج رائعة بسرعة كبيرة. فهي سهلة التنظيف بفضل وظيفة التنظيف المسبق المناسبة للاستعمال والتي تقوم بنقع الوعاء الداخلي في الماء الساخن، واحتوائها على فتحة مدمجة سكب الزيت بنظافة. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    المقلاة الكهربائية

    سرعة في القلي، سهولة في التنظيف

    نظراً لأنها تتمتع بقوة 2000 واط، تعطي المقلاة العميقة من Philips نتائج رائعة بسرعة كبيرة. فهي سهلة التنظيف بفضل وظيفة التنظيف المسبق المناسبة للاستعمال والتي تقوم بنقع الوعاء الداخلي في الماء الساخن، واحتوائها على فتحة مدمجة سكب الزيت بنظافة. إكتشف كلّ المميزات

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      سرعة في القلي، سهولة في التنظيف

      قوة تبلغ 2000 واط، إزالة الزيت بسهولة، ووظيفة التنظيف المسبق

      • 1000 غرام، 2000 واط، موقت
      وظيفة التنظيف المسبق هي لنقع الوعاء الداخلي بالماء الساخن

      وظيفة التنظيف المسبق هي لنقع الوعاء الداخلي بالماء الساخن

      لنقع الوعاء الداخلي بالماء الساخن من أجل الحصول على تنظيف سريع وسهل.

      فتحة سكب مدمجة للحصول على سكب نظيف للزيت

      فتحة سكب مدمجة للحصول على سكب نظيف للزيت

      تسهّل عملية سكب الزيت بشكل نظيف لإزالة الزيت بسهولة.

      يُقلل المرشح المكون من طبقتين روائح القلي الكريهة

      يُقلل المرشح المكون من طبقتين روائح القلي الكريهة

      يُقلل روائح القلي الكريهة ويمكن غسله في آلة غسل الصحون. لا تحتاج إلى استبداله.

      يمكن غسل سلة القلي والغطاء وحاوية الزيت في آلة غسل الصحون

      يمكن غسل سلة القلي والغطاء وحاوية الزيت في آلة غسل الصحون

      مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل لتوفير درجة سلامة إضافية

      مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل لتوفير درجة سلامة إضافية

      حاوية زيت إضافية: مثالية لتصفية الزيت وتخزينه

      مثالية لتصفية الزيت وتخزينه. تجعل التصفية الزيت أكثر نظافةَ، وهذا أمر مفيد لصحتك، ويجعل الزيت يدوم طويلاً. يمكن استخدام الحاوية أيضاً لتخزين الزيت المُستعمل.

      يتيح الموقت الرقمي المنفصل إمكانية الإعداد المسبق لوقت القلي

      يتيح الإعداد المسبق السهل لوقت القلي. من خلال قرص الامتصاص، يسهل على الموقت الالتزام بأي إعداد: لن تحتاج إلى مراقبة الطعام على الإطلاق!

      المواصفات التقنية

      • المواصفات العامّة

        تحرير تلقائي للغطاء
        منظم حراري قابل للضبط
        150-190  درجة مئوية
        نافذة للرؤية
        مخزن لسلك الطاقة
        مسكات يدوية
        ضوء تشغيل الطاقة
        قدم مانعة للانزلاق

      • المواصفات التقنية

        الطاقة
        2000  واط
        الفولتية
        220 إلى 240  فولت
        التردد
        50/60  هرتز
        السعة
        1000  غ
        محتوى الزيت
        2  ل
        طول سلك الطاقة
        1.2  م

      • مواصفات التصميم

        المقاييس (طول × عرض × ارتفاع)
        285 x‏ 275 x‏ 265  ملم
        وزن الأداة المنزلية
        2.64  كغم
        المواد
        بلاستيك (PP)
        اللون
        أبيض مع أزرق فاتح

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