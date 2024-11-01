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  • تغذية إضافية في كل كوب تغذية إضافية في كل كوب تغذية إضافية في كل كوب

    جهاز طهو الأرز

    HD4738/30

    تغذية إضافية في كل كوب

    تُشكّل التغذية أهم عنصر للحفاظ على الصحة. لذلك، تم تزويد جهاز طهو الأرز من Philips طراز HD4738/30 ببرامج طهي تلقائية للأرز والكونجي تحافظ بشكل أفضل على نضارة المكونات وعلى المغذيات في كل طبق أرز.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    جهاز طهو الأرز

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    تغذية إضافية في كل كوب

    طهو الأرز بشكل ذكي وتلقائي

    • طراز HD4738/30
    • 10 أكواب
    وظيفة حفظ السخونة التلقائية للحفاظ على الأرز طازجًا لمدة 12 ساعة

    وظيفة حفظ السخونة التلقائية للحفاظ على الأرز طازجًا لمدة 12 ساعة

    استخدم وظيفة حفظ السخونة لإبقاء الأرز ساخنًا لفترة أطول من الوقت. عند الانتهاء من عملية الطهو، تنتقل آلة طهو الأرز تلقائيًا إلى وضع keepwarm

    زر بكبسة واحدة لتحكم سهل

    زر بكبسة واحدة لتحكم سهل

    زر بكبسة واحدة للتحكم بالطهو أو لحفظ السخونة، مع ضوء واضح على اللوحة لإظهار حالة الطهو

    وعاء داخلي سهل التنظيف وغير لاصق

    وعاء داخلي سهل التنظيف وغير لاصق

    تم طلاء جهاز طهو الأرز من Philips بشكل خاص بمواد غير لاصقة تكون أكثر استدامة وسهلة التنظيف.

    مقبض دوّار لسهولة في الحمل

    مقبض دوّار لسهولة في الحمل

    بات من السهل والآمن حمل آلة طهو الأرز من Philips والتنقل بها في المطبخ أو نقلها إلى غرفة الطعام لتقديم الأرز.

    مؤشر مستوى المياه سهل القراءة

    مؤشر مستوى المياه سهل القراءة

    تُظهر علامة مستوى الماء الواضحة السعة ونسبة الماء بالنسبة إلى الأرز

    يعمل نظام التسخين من الأعلى والأسفل على طهي الأرز بشكل متساوٍ

    يعمل نظام التسخين من الأعلى والأسفل على طهي الأرز بشكل متساوٍ

    برنامج مخصص لطهي الكونجي

    طهو الكونجي مع نتائج مثالية

    تصميم متقدّم للغطاء لوصول سهل وآمن

    سطح بارد، مع وصول سهل بفضل زر لمس واحد

    المواصفات التقنية

    • مواصفات التصميم

      اللون (الألوان)
      فضي ومعدني
      مواد الجزء الأساسي
      هيكل بلاستيك/معدن؛ غطاء بلاستيك
      وزن الجهاز المنزلي
      3.4  kg
      الوزن (مع التغليف)
      5  kg

    • الملحقات

      صينية الطهو على البخار البلاستيكية
      نعم
      كوب لقياس السعة
      نعم
      ملعقة مجوّفة لسكب الأرز
      نعم

    • المواصفات التقنية

      طول سلك الطاقة
      1  m
      الفولتية
      220  V
      القدرة بالواط
      640  W
      التردد
      50  Hz
      السعة
      1.8/10  Litres / cups
      سعة الوعاء الداخلي
      5 لترات

    • المواصفات العامّة

      مؤشر مستوى الماء
      نعم
      الحفاظ على السخونة لمدة 12 ساعة
      نعم
      تشغيل بلمسة زر واحدة
      نعم
      مقبض دوّار لسهولة في الحمل
      نعم
      سلك الطاقة قابل للفك لتخزين مريح
      نعم
      يعمل نظام التسخين من الأعلى والأسفل على طهي الأرز بشكل متساوٍ
      نعم
      برنامج مخصص لطهي الكونجي
      نعم
      تصميم متقدّم للغطاء
      نعم
      وعاء داخلي سهل التنظيف ومانع للالتصاق
      نعم

    Badge-D2C

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