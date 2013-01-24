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Aluminium Collection

الغلاية

HD4690/00
التصنيف الإجمالي / 5
1 الجوائز
  • جهاز DECT لمراقبة الطفل جهاز DECT لمراقبة الطفل جهاز DECT لمراقبة الطفل
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    Aluminium Collection الغلاية

    HD4690/00
    التصنيف الإجمالي / 5
    1 الجوائز

    جهاز DECT لمراقبة الطفل

    غلاية مصنوعة من الألومنيوم مع هيكل مقاوم للخدوش ولا يُظهر بصمات الأصابع. يمنع نظام التصفية المتقدّم وصول الترسبات الكلسية إلى مشروبك كما يحافظ على نظافة الغلاية. كذلك، تضيء حلقة أنيقة باللون الأزرق في القاعدة عند تشغيل الغلاية. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Aluminium Collection الغلاية

    جهاز DECT لمراقبة الطفل

    غلاية مصنوعة من الألومنيوم مع هيكل مقاوم للخدوش ولا يُظهر بصمات الأصابع. يمنع نظام التصفية المتقدّم وصول الترسبات الكلسية إلى مشروبك كما يحافظ على نظافة الغلاية. كذلك، تضيء حلقة أنيقة باللون الأزرق في القاعدة عند تشغيل الغلاية. إكتشف كلّ المميزات

    جهاز DECT لمراقبة الطفل

    غلاية مصنوعة من الألومنيوم مع هيكل مقاوم للخدوش ولا يُظهر بصمات الأصابع. يمنع نظام التصفية المتقدّم وصول الترسبات الكلسية إلى مشروبك كما يحافظ على نظافة الغلاية. كذلك، تضيء حلقة أنيقة باللون الأزرق في القاعدة عند تشغيل الغلاية. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Aluminium Collection الغلاية

    جهاز DECT لمراقبة الطفل

    غلاية مصنوعة من الألومنيوم مع هيكل مقاوم للخدوش ولا يُظهر بصمات الأصابع. يمنع نظام التصفية المتقدّم وصول الترسبات الكلسية إلى مشروبك كما يحافظ على نظافة الغلاية. كذلك، تضيء حلقة أنيقة باللون الأزرق في القاعدة عند تشغيل الغلاية. إكتشف كلّ المميزات

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      جهاز DECT لمراقبة الطفل

      أفضل فلتر مضاد للترسبات الكلسية ويدوم طويلاً في السوق

      • قوة 2400 واط وسعة 1.5 لتر
      • قاعدة من اللون الأزرق الفاتح
      • الألمنيوم
      • غطاء كبس
      تضيء حلقة الضوء عند تشغيل الغلاية

      تضيء حلقة الضوء عند تشغيل الغلاية

      تضيء حلقة الضوء الأزرق في قاعدة الغلاية، ما يمنحها شكلاً أكثر تميّزًا ويشير بوضوح إلى أنه تم تشغيل الغلاية.

      غطاء كبس مع فتحة عريضة لتسهيل عملية الملء والتنظيف

      غطاء كبس مع فتحة عريضة لتسهيل عملية الملء والتنظيف

      غطاء كبس مع فتحة عريضة لتسهيل عملية الملء والتنظيف، وتجنب التعرض للبخار أيضًا.

      مسكة مريحة وملائمة لكل أحجام الأيادي

      مسكة مريحة وملائمة لكل أحجام الأيادي

      مسكة مريحة وملائمة لكل أحجام الأيادي لإمكانية إمساك سهلة.

      لفاف سلك الطاقة لتخزين السلك بسهولة

      لفاف سلك الطاقة لتخزين السلك بسهولة

      يمكن لف سلك الطاقة حول القاعدة بحيث يسهل وضع الغلاية في المطبخ.

      قاعدة بدون أسلاك تدور 360 درجة لحملها ووضعها في المكان المطلوب بسهولة

      قاعدة بدون أسلاك تدور 360 درجة لحملها ووضعها في المكان المطلوب بسهولة

      قاعدة بدون أسلاك تدور 360 درجة لحملها ووضعها في المكان المطلوب بسهولة.

      نظام أمان متعدد المستويات

      نظام أمان متعدد المستويات

      نظام أمان متعدد المستويات للحماية من الغليان حتى جفاف المياه، مع ميزة إيقاف التشغيل التلقائي عندما تصبح المياه جاهزة

      مؤشرات مستوى المياه سهلة القراءة من الجانبين

      مؤشرات مستوى المياه سهلة القراءة من الجانبين

      مؤشرات مستوى المياه السهلة القراءة على جانبي الغلاية الكهربائية من Philips لاستخدامها من كل من العسراويين واليمناويين.

      أداة تسخين مسطّحة لغليان سريع وتنظيف سهل

      أداة تسخين مسطّحة لغليان سريع وتنظيف سهل

      يضمن اللولب المستتر من الفولاذ الذي لا يصدأ الغليان السريع والتنظيف السهل.

      سطح بارد لملمس آمن

      سطح بارد لملمس آمن

      يرن الجرس عندما تصبح المياه جاهزة

      يرن الجرس عندما تصل المياه إلى نقطة الغليان.

      فلتر ثلاثي الطبقات مضاد للكلس للحصول على كوب مياه نظيف

      فلتر ثلاثي الطبقات مضاد للكلس للحصول على كوب مياه نظيف وغلاية أنظف.

      المواصفات التقنية

      • الخدمة

        ضمان عالمي لمدة سنتين
        نعم

      • المواصفات التقنية

        السعة
        1.5 لتر
        غطاء واسع مفتوح
        نعم
        لاسلكي
        نعم
        التردد
        50-60 Hz
        فولتية
        220-240 V
        أقدام مقاومة للانزلاق
        نعم
        إيقاف تشغيل تلقائي
        نعم
        ملء عبر الغطاء والفوهة أيضًا
        نعم
        الطاقة
        2400 W
        ملء سهل عبر الفوهة
        نعم
        حماية من الغليان إلى الجفاف
        نعم
        اللون (الألوان)
        ألومنيوم
        مخزن لسلك الطاقة
        نعم
        مقبض مريح
        نعم
        المواد
        • لولب التسخين: فولاذ لا يصدأ
        • الغلاف الخارجي: فولاذ مقاوم للصدأ
        • المفتاح وحامل الأداة: بوليبروبيلين
        طول سلك الطاقة
        0,75 m
        قاعدة تدور 360 درجة
        نعم
        أداة تسخين مسطّحة
        نعم
        وزن الأداة المنزلية
        1.65 kg

      • الأبعاد

        أبعاد العلبة (العرض×العمق×الارتفاع)
        27,3×22,6×31,8 cm
        أبعاد المنتج (العرض×العمق×الارتفاع)
        16,2×27,7×23,6 cm

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