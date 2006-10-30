HD4690/00
جهاز DECT لمراقبة الطفل
غلاية مصنوعة من الألومنيوم مع هيكل مقاوم للخدوش ولا يُظهر بصمات الأصابع. يمنع نظام التصفية المتقدّم وصول الترسبات الكلسية إلى مشروبك كما يحافظ على نظافة الغلاية. كذلك، تضيء حلقة أنيقة باللون الأزرق في القاعدة عند تشغيل الغلاية.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
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تضيء حلقة الضوء الأزرق في قاعدة الغلاية، ما يمنحها شكلاً أكثر تميّزًا ويشير بوضوح إلى أنه تم تشغيل الغلاية.
غطاء كبس مع فتحة عريضة لتسهيل عملية الملء والتنظيف، وتجنب التعرض للبخار أيضًا.
مسكة مريحة وملائمة لكل أحجام الأيادي لإمكانية إمساك سهلة.
يمكن لف سلك الطاقة حول القاعدة بحيث يسهل وضع الغلاية في المطبخ.
قاعدة بدون أسلاك تدور 360 درجة لحملها ووضعها في المكان المطلوب بسهولة.
نظام أمان متعدد المستويات للحماية من الغليان حتى جفاف المياه، مع ميزة إيقاف التشغيل التلقائي عندما تصبح المياه جاهزة
مؤشرات مستوى المياه السهلة القراءة على جانبي الغلاية الكهربائية من Philips لاستخدامها من كل من العسراويين واليمناويين.
يضمن اللولب المستتر من الفولاذ الذي لا يصدأ الغليان السريع والتنظيف السهل.
تكون الجهة الخارجية من آلة تحميص الخبز باردة دائمًا ويمكن لمسها بأمان.
يرن الجرس عندما تصل المياه إلى نقطة الغليان.
فلتر ثلاثي الطبقات مضاد للكلس للحصول على كوب مياه نظيف وغلاية أنظف.
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المواصفات العامّة
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