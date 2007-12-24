HD4646/20
غليان سريع وسهل
بفضل أداة التسخين المسطحة، تقوم الغلاية بغلي المياه بسرعة، وهي سهلة التنظيف. بالإضافة إلى ذلك، يمنحك الفلتر المضاد للكلس القابل للغسل مياهًا نقية وبالتالي مشروبات أنقى.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
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مؤشرات مستوى المياه السهلة القراءة على جانبي الغلاية الكهربائية من Philips لاستخدامها من كل من العسراويين واليمناويين.
غطاء بمفصلة مع فتحة كبيرة لعملية تعبئة وتنظيف سهلة، ولتفادي ملامسة البخار أيضًا. كذلك، يمكن تعبئة الغلاية عبر القمع.
يمكن لف سلك الطاقة حول القاعدة بحيث يسهل وضع الغلاية في المطبخ.
يضمن اللولب المستتر من الفولاذ الذي لا يصدأ الغليان السريع والتنظيف السهل.
قاعدة بدون أسلاك تدور 360 درجة لحملها ووضعها في المكان المطلوب بسهولة.
نظام أمان متعدد المستويات للحماية من الغليان حتى جفاف المياه، مع ميزة إيقاف التشغيل التلقائي عندما تصبح المياه جاهزة
يبقى زر الغطاء باردًا لإمكانية لمسه بأمان.
يمنع الفلتر الشبكي الصغير الموجود على القمع من تسرّب جزئيات الكلس بحجم أكبر من 200 ميكرون ويضمن بالتالي الحصول على مياه نقية في كوبك.
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