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  • غليان سريع وسهل غليان سريع وسهل غليان سريع وسهل

    مجموعة الاستخدام اليومي الغلاية

    HD4646/20

    التصنيف الإجمالي / 5
    • الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء

    غليان سريع وسهل

    بفضل أداة التسخين المسطحة، تقوم الغلاية بغلي المياه بسرعة، وهي سهلة التنظيف. بالإضافة إلى ذلك، يمنحك الفلتر المضاد للكلس القابل للغسل مياهًا نقية وبالتالي مشروبات أنقى.

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    مجموعة الاستخدام اليومي الغلاية

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    غليان سريع وسهل

    غلاية قوية وأداة تسخين سهلة التنظيف

    • قوة 2400 واط وسعة 1.5 لتر
    • مؤشر مستوى المياه
    • أسود وفضي
    • غطاء بمفصلة
    مؤشرات مستوى المياه سهلة القراءة من الجانبين

    مؤشرات مستوى المياه سهلة القراءة من الجانبين

    مؤشرات مستوى المياه السهلة القراءة على جانبي الغلاية الكهربائية من Philips لاستخدامها من كل من العسراويين واليمناويين.

    غطاء بمفصلة مع فتحة عريضة لتسهيل تركيبه وتنظيفه

    غطاء بمفصلة مع فتحة عريضة لتسهيل تركيبه وتنظيفه

    غطاء بمفصلة مع فتحة كبيرة لعملية تعبئة وتنظيف سهلة، ولتفادي ملامسة البخار أيضًا. كذلك، يمكن تعبئة الغلاية عبر القمع.

    لفاف سلك الطاقة لتخزين السلك بسهولة

    لفاف سلك الطاقة لتخزين السلك بسهولة

    يمكن لف سلك الطاقة حول القاعدة بحيث يسهل وضع الغلاية في المطبخ.

    أداة تسخين مسطّحة لغليان سريع وتنظيف سهل

    أداة تسخين مسطّحة لغليان سريع وتنظيف سهل

    يضمن اللولب المستتر من الفولاذ الذي لا يصدأ الغليان السريع والتنظيف السهل.

    قاعدة بدون أسلاك تدور 360 درجة لحملها ووضعها في المكان المطلوب بسهولة

    قاعدة بدون أسلاك تدور 360 درجة لحملها ووضعها في المكان المطلوب بسهولة

    قاعدة بدون أسلاك تدور 360 درجة لحملها ووضعها في المكان المطلوب بسهولة.

    نظام أمان متعدد المستويات

    نظام أمان متعدد المستويات

    نظام أمان متعدد المستويات للحماية من الغليان حتى جفاف المياه، مع ميزة إيقاف التشغيل التلقائي عندما تصبح المياه جاهزة

    يبقى زر الغطاء باردًا لإمكانية لمسه بأمان

    يبقى زر الغطاء باردًا لإمكانية لمسه بأمان

    يبقى زر الغطاء باردًا لإمكانية لمسه بأمان.

    فلتر شبكي صغير للحصول على كوب من المياه النقية

    فلتر شبكي صغير للحصول على كوب من المياه النقية

    يمنع الفلتر الشبكي الصغير الموجود على القمع من تسرّب جزئيات الكلس بحجم أكبر من 200 ميكرون ويضمن بالتالي الحصول على مياه نقية في كوبك.

    المواصفات التقنية

    • مواصفات التصميم

      اللون (الألوان)
      الأسود والفضي
      المواد
      • المفتاح وحامل الأداة: بوليبروبيلين
      • لولب التسخين: فولاذ لا يصدأ
      • الغطاء: بوليبروبيلين/ ABS

    • الأبعاد

      أبعاد المنتج (العرض×العمق×الارتفاع)
      16.6‏x‏23‏x‏24.9  cm
      أبعاد العلبة (العرض×العمق×الارتفاع)
      28.7‏x‏18.8‏x‏23.3  cm

    • المواصفات التقنية

      الفولتية
      220 - 240  V
      الطاقة
      2000-2400  W
      طول سلك الطاقة
      0,75  m
      السعة
      1,5  l
      التردد
      50-60  Hz

    • المواصفات العامّة

      قاعدة تدور 360 درجة
      نعم
      لاسلكي
      نعم
      مخزن لسلك الطاقة
      نعم
      غطاء واسع مفتوح
      نعم
      إيقاف تشغيل تلقائي
      نعم
      أقدام مقاومة للانزلاق
      نعم
      مقبض مريح
      نعم
      ملء سهل عبر الفوهة
      نعم
      حماية من الغليان حتى الجفاف
      نعم
      أداة تسخين مسطّحة
      نعم
      ملء عبر الغطاء والفوهة أيضًا
      نعم

    • الخدمة

      ضمان عالمي لمدة سنتين
      نعم

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