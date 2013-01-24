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الغلاية

HD4631/20
  • مشروبات ساخنة لذيذة جداً مشروبات ساخنة لذيذة جداً مشروبات ساخنة لذيذة جداً
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    الغلاية

    HD4631/20

    مشروبات ساخنة لذيذة جداً

    يجب تحضير المشروبات الساخنة في درجة حرارة مثالية، فالشاي الأخضر يحتاج إلى مياه بدرجة حرارة تصل إلى 80 درجة مئوية، والقهوة الفورية 90 درجة مئوية، والشاي الأسود والحساء الساخن 100 درجة مئوية. أدر مفتاح التحكم بالغلاية الإلكترونية من Philips إلى الرمز الصحيح واستمتع بمشروبك المفضل.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    الغلاية

    مشروبات ساخنة لذيذة جداً

    يجب تحضير المشروبات الساخنة في درجة حرارة مثالية، فالشاي الأخضر يحتاج إلى مياه بدرجة حرارة تصل إلى 80 درجة مئوية، والقهوة الفورية 90 درجة مئوية، والشاي الأسود والحساء الساخن 100 درجة مئوية. أدر مفتاح التحكم بالغلاية الإلكترونية من Philips إلى الرمز الصحيح واستمتع بمشروبك المفضل.

    مشروبات ساخنة لذيذة جداً

    يجب تحضير المشروبات الساخنة في درجة حرارة مثالية، فالشاي الأخضر يحتاج إلى مياه بدرجة حرارة تصل إلى 80 درجة مئوية، والقهوة الفورية 90 درجة مئوية، والشاي الأسود والحساء الساخن 100 درجة مئوية. أدر مفتاح التحكم بالغلاية الإلكترونية من Philips إلى الرمز الصحيح واستمتع بمشروبك المفضل.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    الغلاية

    مشروبات ساخنة لذيذة جداً

    يجب تحضير المشروبات الساخنة في درجة حرارة مثالية، فالشاي الأخضر يحتاج إلى مياه بدرجة حرارة تصل إلى 80 درجة مئوية، والقهوة الفورية 90 درجة مئوية، والشاي الأسود والحساء الساخن 100 درجة مئوية. أدر مفتاح التحكم بالغلاية الإلكترونية من Philips إلى الرمز الصحيح واستمتع بمشروبك المفضل.

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    مراجعة كل الغلاية

      مشروبات ساخنة لذيذة جداً

      مع إعدادات حرارة مثالية للمشروبات

      • قوة 2400 واط وسعة 1.6 لتر
      • تحكم بدرجة الحرارة
      • معدن مطلي بالفرشاة
      • غطاء كبس
      مفتاح للتحكم في درجة الحرارة لمنحك أفضل مذاق

      مفتاح للتحكم في درجة الحرارة لمنحك أفضل مذاق

      مفتاح للتحكم في درجة الحرارة لتعطي مشروباتك أفضل مذاق على الإطلاق.

      كوب مؤشر واحد لغلي كمية المياه التي تحتاج إليها فقط

      كوب مؤشر واحد لغلي كمية المياه التي تحتاج إليها فقط

      لتمكين المستهلكين من غلي كمية المياه التي يحتاجونها، وبالتالي توفير الطاقة والمياه والمساهمة في بيئة أفضل.

      غطاء كبس مع فتحة عريضة لتسهيل عملية الملء والتنظيف

      غطاء كبس مع فتحة عريضة لتسهيل عملية الملء والتنظيف

      غطاء كبس مع فتحة عريضة لتسهيل عملية الملء والتنظيف، وتجنب التعرض للبخار أيضًا.

      قاعدة بدون أسلاك تدور 360 درجة لحملها ووضعها في المكان المطلوب بسهولة

      قاعدة بدون أسلاك تدور 360 درجة لحملها ووضعها في المكان المطلوب بسهولة

      قاعدة بدون أسلاك تدور 360 درجة لحملها ووضعها في المكان المطلوب بسهولة.

      نظام أمان متعدد المستويات

      نظام أمان متعدد المستويات

      نظام أمان متعدد المستويات للحماية من الغليان حتى جفاف المياه، مع ميزة إيقاف التشغيل التلقائي عندما تصبح المياه جاهزة

      مؤشرات مستوى المياه سهلة القراءة من الجانبين

      مؤشرات مستوى المياه سهلة القراءة من الجانبين

      مؤشرات مستوى المياه السهلة القراءة على جانبي الغلاية الكهربائية من Philips لاستخدامها من كل من العسراويين واليمناويين.

      يشير الضوء الدليلي إلى تشغيل الغلاية

      يشير الضوء الدليلي إلى تشغيل الغلاية

      ضوء أنيق مضمّن في مفتاح التشغيل/الإيقاف يشير إلى تشغيل الغلاية.

      لفّاف لسلك الطاقة لسهولة التخزين

      لفّاف لسلك الطاقة لسهولة التخزين

      يمكن لف سلك الطاقة حول القاعدة بحيث يسهل وضع الغلاية في المطبخ.

      فلتر مضاد للترسبات الكلسية لكوب من المياه النقية

      فلتر مضاد للترسبات الكلسية لكوب من المياه النقية

      يضمن الفلتر المضاد للترسبات الكلسية والقابل للفك الحصول على مياه نقية في كوبك.

      أداة تسخين مسطّحة لغليان سريع وتنظيف سهل

      أداة تسخين مسطّحة لغليان سريع وتنظيف سهل

      يضمن اللولب المستتر من الفولاذ الذي لا يصدأ الغليان السريع والتنظيف السهل.

      المواصفات التقنية

      • المواصفات العامّة

        لاسلكي
        نعم
        السعة
        1.6 لتر
        غطاء واسع مفتوح
        نعم
        ملء عبر الغطاء والفوهة أيضًا
        نعم
        حماية من الغليان إلى الجفاف
        نعم
        إيقاف تشغيل تلقائي
        نعم
        فولتية
        220-240 V
        الطاقة
        2400 W
        أقدام مقاومة للانزلاق
        نعم
        ملء سهل عبر الفوهة
        نعم
        التردد
        50-60 Hz
        مخزن لسلك الطاقة
        نعم
        اللون (الألوان)
        معدني هادئ - أسود
        مقبض مريح
        نعم
        المواد
        • لولب التسخين: فولاذ لا يصدأ
        • الغلاف الخارجي: فولاذ مقاوم للصدأ وبوليبروبيلين
        • المفتاح وحامل الأداة: بوليبروبيلين
        قاعدة تدور 360 درجة
        نعم
        أداة تسخين مسطّحة
        نعم
        طول سلك الطاقة
        0,75 m

      • الخدمة

        ضمان عالمي لمدة سنتين
        نعم

      • الأبعاد

        أبعاد العلبة (العرض×العمق×الارتفاع)
        28.2‏x‏18.6‏x‏32.2 cm
        أبعاد المنتج (العرض×العمق×الارتفاع)
        16.3‏x‏26.8‏x‏25 cm

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