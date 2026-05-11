    Philips من السلسلة 3000 جهاز طهي متعدد الوظائف

    HD2823/80

    وجبات غنية بالنكهة. بدون إشراف. سعة إضافية.

    على عكس أجهزة الطهي متعددة الوظائف التقليدية، يتميز جهاز الطهي متعدد الوظائف من Philips بميزة تحرير الضغط التلقائي الحقيقي للطهي الآمن والسهل دون الحاجة إلى تدوير صمام البخار يدوياً، وتقنية DualPulse التي تخلق منحنى طهي دقيق من خلال التبديل بين الضغط العالي والمنخفض لإطلاق نكهة أعمق وأغنى. 35 برنامجاً مسبق الإعداد متقدماً مع سعة إضافية تبلغ 8 لتر للطهي السهل الحقيقي.

    35 وظيفة طهي في جهاز واحد بلمسة زر

    • طهي أكثر أماناً وأسرع وبدون تدخل يدوي
    • 35 إعداداً مسبقاً لتنوع لا نهائي وجهد أقل
    • يحبس النكهة الإضافية لنتائج أكثر غنى
    • سعة إضافية 8 لتر، مثالية للتجمعات والوجبات اليومية
    تحرير الضغط التلقائي الحقيقي، بدون خطوات يدوية

    على عكس أجهزة الطهي متعددة الوظائف التقليدية*، لا حاجة لتدوير الصمام يدويًا أو الضغط على الأزرار. يتم تحرير البخار تلقائيًا في نهاية الطهي بالضغط — طهي سهل حقًا من البداية إلى النهاية.

    نتائج متطورة مع تقنية DualPulse للضغط

    على عكس أجهزة الطهي متعددة الوظائف التقليدية* التي تحافظ على ضغط ثابت، تتناوب تقنيتنا الجديدة بين الضغط العالي والمنخفض لإنشاء منحنى طهي دقيق يحبس النكهة. نتائج أكثر عصارة بنسبة تصل إلى 13%** وأكثر طراوة بنسبة 28%** في اللحوم.

    35 إعدادًا مسبقًا للطهي في متناول يديك

    35 برنامجًا مُعدًا مسبقًا — من لحم البقر والضأن والدجاج والبط إلى الخضروات والمأكولات البحرية والبقوليات والحساء والأرز والمزيد — مع طرق طهي مخصصة من الطهي بالضغط والطهي البطيء والخبـز والتحمير والبخار والمربى والزبادي إلى إعادة التسخين. كما تتيح لك الإعدادات اليدوية تخصيص وقت الطهي ودرجة الحرارة ومستوى الضغط، واختصارين لحفظ إعداداتك المفضلة.

    سعة كبيرة جدًا 8 لترات

    مع سعة 8 لترات الواسعة، يمكنك تحضير وجبات عائلية كبيرة بسهولة — حتى دجاجة كاملة أو قطع كبيرة من اللحم — مما يجعلها مثالية للتجمعات والاحتفالات أو الطهي اليومي.

    اطهي بذكاء، وتناول طعامك بشكل أسرع

    احصل على وجبات أسرع بنسبة تصل إلى 70% دون المساومة على المذاق ووفر ما يصل إلى 80% من الطاقة مقارنة بالطرق التقليدية***. مجهز بـ 13 نظامًا للحماية والأمان للطهي بدون قلق.

    تتبع في الوقت الفعلي، طهي موجه

    احصل على إرشادات خطوة بخطوة مخصصة لمكوناتك وطرق الطهي. تتبع حالة الطهي في أي وقت مع شريط إضاءة بديهي لمتابعة كل مرحلة من مراحل الطهي — من التسخين وبناء الضغط إلى الحفاظ على الضغط والتحرير التلقائي.

    إضافة المكونات أثناء الطهي

    هل نسيت شيئًا؟ ما عليك سوى الضغط على الزر لإضافة المكونات، وإغلاق الغطاء مرة أخرى، وسيستأنف برنامج الطهي من حيث توقف.

    درجة حرارة مخصصة للطهي الدقيق

    يتميز بإعدادات درجة حرارة عالية ومنخفضة مخصصة للطهي البطيء والتحمير، مصممة لتناسب احتياجات الوصفات المختلفة وتقديم نتائج مثالية في كل مرة.

    وعاء متين ومقاوم للخدوش بطلاء سيراميك خالٍ من مواد PFAS

    يتميز الوعاء الداخلي المتين بطلاء سيراميك خالٍ من مواد PFAS يمنع الالتصاق ومقاوم للخدوش لسهولة الاستخدام والتنظيف.

    ملحقات مضمنة للطهي المريح

    يأتي جهاز الطهي متعدد الوظائف مع صينية بخار وكوب قياس وملعقة 2 في 1. بالإضافة إلى غطاء زجاجي لبرامج الطهي بدون ضغط. كل ما تحتاجه دائماً في متناول يديك!

    أكثر من 100 وصفة مخصصة بنكهات لا حدود لها

    أكثر من 100 وصفة في تطبيق HomeID — من المطابخ الآسيوية والشرق أوسطية والغربية إلى وجبات الإفطار والوجبات الخفيفة والأطباق الرئيسية. من العدس والرامن إلى الكاري، ومن المربى والزبادي محلية الصنع إلى تشيز كيك وأرز باللبن — الإلهام اللذيـذ دائماً على بعد نقرة واحدة.

    تطبيق HomeID لإلهام لا نهائي

    اكتشف عالماً من الإلهام اللذيـذ! قم بتنزيل تطبيق HomeID لاستكشاف وصفات مخصصة لجهاز الطهي متعدد الوظائف — من الوجبات اليومية إلى ولائم العطلات. ستجد أيضاً نصائح وحيل مفيدة للاستفادة القصوى من رفيقك الجديد في المطبخ.

    المواصفات التقنية

    • المواصفات العامة

      طول سلك الطاقة
      0.9 م
      الكفالة
      2 عاماً

    • المواصفات التقنية

      الطاقة
      1300 واط
      الفولتية
      220-240 فولت
      التردد
      50-60 هرتز

    • الوزن والأبعاد

      طول المنتج
      364 مم
      عرض المنتج
      360 مم
      ارتفاع المنتج
      356 مم
      وزن المنتج
      7.3 كجم
      طول الحزمة
      398 مم
      عرض الحزمة
      398 مم
      ارتفاع الحزمة
      460 مم
      وزن الحزمة
      11.1 كجم

    • بلد المنشأ

      تم الإنتاج في
      الصين

    • الاستدامة

      التغليف
      100% من المواد المعاد تدويرها

    الحصول على الدعم لهذا المنتج

    ابحث عن نصائح حول المنتج، والأسئلة الشائعة، ودلائل المستخدم، ومعلومات السلامة والامتثال.

    • *مقارنة مع HD2237، HD2238، HD2151، HD2136، HD2139، HD2103
    • **اختبار مع قياس قوة قص وارنر-براتزلر وفقدان محتوى الرطوبة في الدجاج، مقارنة بالطهي على سطح الموقد.
    • ***استناداً إلى قياسات المختبر الداخلي مع أجهزة الطهي متعددة الوظائف من Philips. تم قياس أوقات الطهي لحساء الفاصوليا الحمراء أو اللحم البقري (من التسخين حتى تحرير كل الضغط) مقارنة بطنجرة الضغط التقليدية، للحصول على نتائج مطهية جيداً وطرية. قد تختلف النسب المئوية الدقيقة حسب المنتج.
