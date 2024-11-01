Viva Collection آلة تحميص الخبز
خبز محمّص ومقرمش بطريقة مثالية، مقصوص على اليد أو مقطّع مسبقًا
آلة تحميص الخبز معدنية بالكامل، مع فتحة عريضة جدًا بميزة التمركز الذاتي، لتحمير متساوٍ بغض النظر عن سماكة الشريحة. يمكنك الاستمتاع بخبز محمّص ومقرمش بطريقة مثالية ومعجّنات ولفائف وخبز ساخن بفضل خيارات التحمير المتنوعة والرف المضمّن المخصص للخبز.
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
Viva Collection آلة تحميص الخبز
خبز محمّص ومقرمش بطريقة مثالية، مقصوص على اليد أو مقطّع مسبقًا فتحة عريضة لشرائح الخبز السميكة أو الرفيعة أو الطازجة أو المثلجة صينية فتات الخبز قابلة للفك لتنظيف سهل
سهلة التنظيف بفضل صينية تجميع فتات الخبز القابلة للفك.
حامل لتسخين الخبز والكرواسان
حامل لتسخين الخبز والكرواسان.
ميزة الرفع لأعلى لإخراج القطع الأصغر بأمان
تتيح لك هذه الميزة رفع قطع الخبز الصغيرة بأمان.
إيقاف التشغيل التلقائي لحماية إضافية في حال انحشار الخبز
تساعد ميزة إيقاف التشغيل التلقائي في حماية المنتج بصورة إضافية من القصر في الدائرة الكهربائية
8 إعدادات تحمير تتناسب مع كل التفضيلات
ضبط وقت التحميص لأي خبز كما يحلو لك.
وضع إذابة الجليد
يعمل وضع إذابة الجليد على تحميص الخبز من دون أي عناء بكبسة زر واحدة فقط.
فتحة عريضة جدًا لشرائح الخبز السميكة أو الرفيعة، الطازجة أو المثلجة.
تقوم آلية التمركز الذاتي بوضع كل شريحة خبر في الوسط بطريقة مثالية، لتحميرها بشكل متساوٍ، بغض النظر عن سماكتها.
وضع إعادة التسخين
يقوم وضع إعادة التسخين بتسخين الخبز المحمّص مسبقًا في ثوانٍ وبكبسة زر واحدة
زر إلغاء لإيقاف التحميص في أي وقت
عرض كل الميزات عرض ميزات أقل
عرض كل ميزات المنتج عرض ميزات المنتج أقل المواصفات التقنية
بلد المنشأ
صُنع في
الصين
الملحقات
مضمنة
جهاز تسخين خبز
المواصفات التقنية
الطاقة
950
W
الوزن والأبعاد
أبعاد المنتج (الطول×العرض×الارتفاع)
300 x 172 x 201
mm أبعاد علبة التغليف (الطول×العرض×الارتفاع)
334 x 200 x 221
mm وزن المنتج
1.552
kg الوزن مع التغليف
1,962
kg حجم الفتحة (طول×عرض×ارتفاع)
138 x 33 x 122
mm
المواصفات العامّة
عدد مستويات التحميص
3 ميزات المنتج
مستويات تحميص قابلة للضبط
إيقاف تشغيل تلقائي
زر إلغاء
مكان مخصّص لتوضيب سلك الطاقة
وظيفة إزالة الجليد
ميزة الرفع لأعلى
مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل
التصميم واللون الخارجي
اللون (الألوان)
فولاذ مقاوم للصدأ مواد الهيكل الرئيسي
معدنية
الخدمة
ضمان عالمي لمدة سنتين
نعم
الاستدامة
التغليف
90% من المواد المعاد تدويرها< دليل المستخدم
100% ورق معاد تدويره
رؤية كل المواصفات رؤية عدد أقل من المواصفات
عرض كل المواصفات التقنية عرض المواصفات التقنية أقل
المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا
لرؤية موقعنا على ويب بأفضل طريقة، استخدم أحدث إصدار من Microsoft Edge أو Google Chrome أو Firefox.