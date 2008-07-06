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  • تلذذ بطعم الخبر المحمّص تلذذ بطعم الخبر المحمّص تلذذ بطعم الخبر المحمّص

    آلة تحميص الخبز

    HD2628/20

    تلذذ بطعم الخبر المحمّص

    تتمتع آلة التحميص هذه من Philips بفتحات ذات مقاييس مختلفة للحصول على خبز رائع محمّص بالتساوي وذهبي اللون سواء كان على شكل شرائح سميكة أو رفيعة. وتعتبر مريحة بفضل وظيفتي إزالة الجليد والتسخين وتعدّ آمنة للاستخدام بفضل ميزة الرفع لأعلى وزر الإلغاء والطبقة الخارجية الباردة.

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    آلة تحميص الخبز

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    مراجعة كل آلة تحميص الخبز

    تلذذ بطعم الخبر المحمّص

    آلة تحميص لتتمتع دائمًا بخبز محمّص ذهبي اللون

    • فتحتان معدنيتان
    • وظيفتان
    • معدن مطلي بالفرشاة
    • فتحة عريضة
    تحكم قابل للتعديل في درجة التحميص

    تحكم قابل للتعديل في درجة التحميص

    اضبط مستوى الحرارة حسب تفضيلاتك واحصل على التوست بالطريقة التي تريدها.

    إيقاف تلقائي للسلامة في حالة انحشار الخبـز

    إيقاف تلقائي للسلامة في حالة انحشار الخبـز

    ستتوقف المحمـصة تلقائيًا إذا انحشر الخبـز بداخلها.

    إزالة الجليد عن الخبز أو إعادة تسخين الخبز المحمّص بكبسة واحدة

    إزالة الجليد عن الخبز أو إعادة تسخين الخبز المحمّص بكبسة واحدة

    يتيح لك زر إزالة الجليد إمكانية على آلة التحميص التخلص من الجليد والتحميص في الوقت نفسه، ويقوم زر إعادة التسخين بتسخين الخبز البارد أو زيادة تحميص الخبز المحمّص.

    ميزة الرفع لأعلى لإخراج القطع الصغرى بأمان

    ميزة الرفع لأعلى لإخراج القطع الصغرى بأمان

    تتيح لك هذه الميزة رفع قطع الخبز الصغرى لأعلى لإخراجها بأمان.

    صينية فتات الخبز قابلة للفك لتنظيف سهل

    صينية فتات الخبز قابلة للفك لتنظيف سهل

    سهلة التنظيف بفضل صينية تجميع فتات الخبز القابلة للفك.

    فتحات متوسّطة ذات مستويات عرض متعددة لتحميص الخبز بشكل متساوٍ

    فتحات متوسّطة ذات مستويات عرض متعددة لتحميص الخبز بشكل متساوٍ

    تتيح لك الفتحات المتمركزة في الوسط آلة التحميص من Philips إمكانية وضع شرائح سميكة أو رفيعة والتأكد من تثبيتها في الوسط لتحميص الخبز بشكل متساوٍ.

    زر إلغاء لإيقاف التحميص في أي وقت

    زر إلغاء لإيقاف التحميص في أي وقت

    المواصفات التقنية

    • مواصفات التصميم

      أبعاد المنتج (طول x عمق x ارتفاع)
      19,1‏x‏27,1‏x‏16,2  cm
      اللون (الألوان)
      أسود ومعدني

    • المواصفات التقنية

      الفولتية
      بقدرة 220-240 فولت  V
      طول سلك الطاقة
      0.85 متر  cm
      الطاقة
      950 واط  W
      التردد
      50/60  Hz

    • المواصفات العامّة

      مخزن لسلك الطاقة
      نعم
      أقدام مقاومة للانزلاق
      نعم
      إيقاف تشغيل تلقائي للأمان
      نعم
      إعدادات تحميص متعددة
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