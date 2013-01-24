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آلة تحميص الخبز

HD2628/20
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التصنيف الإجمالي / 5
  • تلذذ بطعم الخبر المحمّص تلذذ بطعم الخبر المحمّص تلذذ بطعم الخبر المحمّص
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    آلة تحميص الخبز

    HD2628/20
    العثور على الدعم لهذا المنتج

    تلذذ بطعم الخبر المحمّص

    تتمتع آلة التحميص هذه من Philips بفتحات ذات مقاييس مختلفة للحصول على خبز رائع محمّص بالتساوي وذهبي اللون سواء كان على شكل شرائح سميكة أو رفيعة. وتعتبر مريحة بفضل وظيفتي إزالة الجليد والتسخين وتعدّ آمنة للاستخدام بفضل ميزة الرفع لأعلى وزر الإلغاء والطبقة الخارجية الباردة. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

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    تلذذ بطعم الخبر المحمّص

    تتمتع آلة التحميص هذه من Philips بفتحات ذات مقاييس مختلفة للحصول على خبز رائع محمّص بالتساوي وذهبي اللون سواء كان على شكل شرائح سميكة أو رفيعة. وتعتبر مريحة بفضل وظيفتي إزالة الجليد والتسخين وتعدّ آمنة للاستخدام بفضل ميزة الرفع لأعلى وزر الإلغاء والطبقة الخارجية الباردة. إكتشف كلّ المميزات

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      تلذذ بطعم الخبر المحمّص

      آلة تحميص لتتمتع دائمًا بخبز محمّص ذهبي اللون

      • فتحتان معدنيتان
      • وظيفتان
      • معدن مطلي بالفرشاة
      • فتحة عريضة
      عنصر قابل للضبط للتحكم بالتحميص

      عنصر قابل للضبط للتحكم بالتحميص

      اضبط مستوى الحرارة حسبما تفضل واحصل على خبز محمص بالطريقة التي تريدها.

      إيقاف تشغيل تلقائي للأمان في حال علق الخبز داخل آلة تحميص الخبز

      إيقاف تشغيل تلقائي للأمان في حال علق الخبز داخل آلة تحميص الخبز

      يتم إيقاف تشغيل آلة تحميص الخبز تلقائيًا إذا علق الخبز بداخلها.

      إزالة الجليد عن الخبز أو إعادة تسخين الخبز المحمّص بكبسة واحدة

      إزالة الجليد عن الخبز أو إعادة تسخين الخبز المحمّص بكبسة واحدة

      يتيح لك زر إزالة الجليد إمكانية على آلة التحميص التخلص من الجليد والتحميص في الوقت نفسه، ويقوم زر إعادة التسخين بتسخين الخبز البارد أو زيادة تحميص الخبز المحمّص.

      ميزة الرفع لأعلى لإخراج القطع الصغرى بأمان

      ميزة الرفع لأعلى لإخراج القطع الصغرى بأمان

      تتيح لك هذه الميزة رفع قطع الخبز الصغرى لأعلى لإخراجها بأمان.

      صينية فتات الخبز قابلة للفك لتنظيف سهل

      صينية فتات الخبز قابلة للفك لتنظيف سهل

      سهلة التنظيف بفضل صينية تجميع فتات الخبز القابلة للفك.

      فتحات متوسّطة ذات مستويات عرض متعددة لتحميص الخبز بشكل متساوٍ

      فتحات متوسّطة ذات مستويات عرض متعددة لتحميص الخبز بشكل متساوٍ

      تتيح لك الفتحات المتمركزة في الوسط آلة التحميص من Philips إمكانية وضع شرائح سميكة أو رفيعة والتأكد من تثبيتها في الوسط لتحميص الخبز بشكل متساوٍ.

      زر إلغاء لإيقاف التحميص في أي وقت

      زر إلغاء لإيقاف التحميص في أي وقت

      المواصفات التقنية

      • مواصفات التصميم

        اللون (الألوان)
        أسود ومعدني
        أبعاد المنتج (طول x عمق x ارتفاع)
        19,1‏x‏27,1‏x‏16,2  سم

      • المواصفات العامّة

        إيقاف تشغيل تلقائي للأمان
        نعم
        أقدام مقاومة للانزلاق
        نعم
        مخزن لسلك الطاقة
        نعم
        إعدادات تحميص متعددة
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      • المواصفات التقنية

        الطاقة
        950 واط  واط
        فولتية
        بقدرة 220-240 فولت  فولت
        التردد
        50/60  هرتز
        طول سلك الطاقة
        0.85 متر  سم

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