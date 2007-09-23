HD2623/59
استمتع بتناول الخبز المحمص اللذيذ مع أحبائك
آلة تحميص الخبز مع فتحات عريضة وميزة الحجم المتغيّر، للحصول على قطع خبز محمّصة وذهبية اللون بطريقة متساوية، سواء أكانت سميكة أم رفيعة. تأتي مزوّدة بغطاء واقٍ من الغبار، ورف تسخين، وصَينية لفتات الخبز قابلة للسحب. يمكن استخدامها بكل أمان بفضل الجهة الخارجية الباردة وميزة رفع الخبز وزر الإلغاء.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
آلة تحميص الخبز من Philips مزوّدة بفتحات عريضة جدًا لتناسب شرائح الخبز، بغض النظر عن سماكتها.
لتحميص الشرائح السميكة أو الرفيعة بشكل متساوٍ.
تبقى الجهة الخارجية من آلة التحميص باردة ويمكن لمسها بأمان.
ميزة الرفع إلى الأعلى لإخراج شرائح الخبز الصغيرة بأمان.
مواصفات التصميم
المواصفات التقنية
المواصفات العامّة
الملحقات المضمّنة
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