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  • استمتع بتناول الخبز المحمص اللذيذ مع أحبائك استمتع بتناول الخبز المحمص اللذيذ مع أحبائك استمتع بتناول الخبز المحمص اللذيذ مع أحبائك

    آلة تحضير التوست

    HD2623/59

    التصنيف الإجمالي / 5
    • الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء

    استمتع بتناول الخبز المحمص اللذيذ مع أحبائك

    آلة تحميص الخبز مع فتحات عريضة وميزة الحجم المتغيّر، للحصول على قطع خبز محمّصة وذهبية اللون بطريقة متساوية، سواء أكانت سميكة أم رفيعة. تأتي مزوّدة بغطاء واقٍ من الغبار، ورف تسخين، وصَينية لفتات الخبز قابلة للسحب. يمكن استخدامها بكل أمان بفضل الجهة الخارجية الباردة وميزة رفع الخبز وزر الإلغاء.

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    آلة تحضير التوست

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    مراجعة كل آلة تحميص الخبز

    استمتع بتناول الخبز المحمص اللذيذ مع أحبائك

    سميك أو رفيع، لكن ذهبي اللون دائماً

    • فتحتان
    • 3 وظائف
    • برتقالي وأبيض
    فتحتان عريضتان جدًا تتسعان لشرائح الخبز السميكة أو الرفيعة

    فتحتان عريضتان جدًا تتسعان لشرائح الخبز السميكة أو الرفيعة

    آلة تحميص الخبز من Philips مزوّدة بفتحات عريضة جدًا لتناسب شرائح الخبز، بغض النظر عن سماكتها.

    لتحميص الشرائح السميكة أو الرفيعة بشكل متساوٍ

    لتحميص الشرائح السميكة أو الرفيعة بشكل متساوٍ

    لتحميص الشرائح السميكة أو الرفيعة بشكل متساوٍ.

    تبقى الجهة الخارجية من آلة التحميص باردة ويكمن لمسها بأمان

    تبقى الجهة الخارجية من آلة التحميص باردة ويكمن لمسها بأمان

    تبقى الجهة الخارجية من آلة التحميص باردة ويمكن لمسها بأمان.

    ميزة الرفع إلى الأعلى لإخراج شرائح الخبز الصغيرة بأمان

    ميزة الرفع إلى الأعلى لإخراج شرائح الخبز الصغيرة بأمان

    ميزة الرفع إلى الأعلى لإخراج شرائح الخبز الصغيرة بأمان.

    زر إلغاء لإيقاف التحميص في أي وقت

    زر إلغاء لإيقاف التحميص في أي وقت

    المواصفات التقنية

    • مواصفات التصميم

      المواد
      غطاء خارجي بلاستيكي (بولي بروبيلين/بولي كربونات/أكريلونيتريل ستايرين بيوتادين)، وطبقة كروم على الجانب العلوي
      اللون (الألوان)
      أبيض/برتقالي بلون غروب الشمس

    • المواصفات التقنية

      الفولتية
      220-240  V
      طول سلك الطاقة
      0.9  cm
      الطاقة
      1000  W
      التردد
      50/60 هرتز  Hz
      حجم الفتحة (الطول x العرض x الارتفاع)
      136*32*130  mm

    • المواصفات العامّة

      إيقاف تشغيل تلقائي للأمان
      نعم

    • الملحقات المضمّنة

      غطاء للغبار
      برتقال

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