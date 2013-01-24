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آلة تحميص الخبز

HD2623/59
التصنيف الإجمالي / 5
1 الجوائز
  • استمتع بتناول الخبز المحمص اللذيذ مع أحبائك استمتع بتناول الخبز المحمص اللذيذ مع أحبائك استمتع بتناول الخبز المحمص اللذيذ مع أحبائك
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    آلة تحميص الخبز

    HD2623/59
    التصنيف الإجمالي / 5
    1 الجوائز

    استمتع بتناول الخبز المحمص اللذيذ مع أحبائك

    آلة تحميص الخبز مع فتحات عريضة وميزة الحجم المتغيّر، للحصول على قطع خبز محمّصة وذهبية اللون بطريقة متساوية، سواء أكانت سميكة أم رفيعة. تأتي مزوّدة بغطاء واقٍ من الغبار، ورف تسخين، وصَينية لفتات الخبز قابلة للسحب. يمكن استخدامها بكل أمان بفضل الجهة الخارجية الباردة وميزة رفع الخبز وزر الإلغاء. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    آلة تحميص الخبز

    استمتع بتناول الخبز المحمص اللذيذ مع أحبائك

    آلة تحميص الخبز مع فتحات عريضة وميزة الحجم المتغيّر، للحصول على قطع خبز محمّصة وذهبية اللون بطريقة متساوية، سواء أكانت سميكة أم رفيعة. تأتي مزوّدة بغطاء واقٍ من الغبار، ورف تسخين، وصَينية لفتات الخبز قابلة للسحب. يمكن استخدامها بكل أمان بفضل الجهة الخارجية الباردة وميزة رفع الخبز وزر الإلغاء. إكتشف كلّ المميزات

    استمتع بتناول الخبز المحمص اللذيذ مع أحبائك

    آلة تحميص الخبز مع فتحات عريضة وميزة الحجم المتغيّر، للحصول على قطع خبز محمّصة وذهبية اللون بطريقة متساوية، سواء أكانت سميكة أم رفيعة. تأتي مزوّدة بغطاء واقٍ من الغبار، ورف تسخين، وصَينية لفتات الخبز قابلة للسحب. يمكن استخدامها بكل أمان بفضل الجهة الخارجية الباردة وميزة رفع الخبز وزر الإلغاء. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    آلة تحميص الخبز

    استمتع بتناول الخبز المحمص اللذيذ مع أحبائك

    آلة تحميص الخبز مع فتحات عريضة وميزة الحجم المتغيّر، للحصول على قطع خبز محمّصة وذهبية اللون بطريقة متساوية، سواء أكانت سميكة أم رفيعة. تأتي مزوّدة بغطاء واقٍ من الغبار، ورف تسخين، وصَينية لفتات الخبز قابلة للسحب. يمكن استخدامها بكل أمان بفضل الجهة الخارجية الباردة وميزة رفع الخبز وزر الإلغاء. إكتشف كلّ المميزات

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      استمتع بتناول الخبز المحمص اللذيذ مع أحبائك

      سميك أو رفيع، لكن ذهبي اللون دائماً

      • فتحتان
      • 3 وظائف
      • برتقالي وأبيض
      فتحات عريضة جدًا لاحتواء الخبز سواء أكان سميكًا أو رفيعًا

      فتحات عريضة جدًا لاحتواء الخبز سواء أكان سميكًا أو رفيعًا

      آلة تحميص من Philips مع فتحات كبيرة جدًا لتلائم سماكة الخبز أكان رفيعًا أو سميكًا.

      تحميص شرائح الخبز السميكة والرقيقة بسهولة

      تحميص شرائح الخبز السميكة والرقيقة بسهولة

      تحميص شرائح الخبز السميكة والرقيقة بسهولة.

      يبقى الجانب الخارجي من آلة تحميص الخبز باردًا وبالتالي آمنًا للمس

      يبقى الجانب الخارجي من آلة تحميص الخبز باردًا وبالتالي آمنًا للمس

      يبقى الجانب الخارجي من آلة تحميص الخبز باردًا وبالتالي آمنًا للمس.

      ميزة الرفع لأعلى لإزالة قطع الخبز الصغيرة بأمان

      ميزة الرفع لأعلى لإزالة قطع الخبز الصغيرة بأمان

      ميزة الرفع لأعلى لإزالة قطع الخبز الصغيرة بأمان.

      زر إلغاء لإيقاف التحميص في أي وقت

      زر إلغاء لإيقاف التحميص في أي وقت

      المواصفات التقنية

      • المواصفات الفنية

        طول سلك الطاقة
        0.9 cm
        فولتية
        220-240 V
        مقاس الفتحة (طولx عرض x ارتفاع)
        136*32*130 mm
        غطاء للغبار
        برتقال
        التردد
        50/60 هرتز Hz
        الطاقة
        1000 W
        اللون (الألوان)
        أبيض/برتقالي غروب الشمس
        إيقاف تشغيل تلقائي للأمان
        نعم
        المواد
        غطاء خارجي بلاستيكي (بولي بروبيلين/بولي كربونات/أكريلونيتريل ستايرين بيوتادين)، وطبقة كروم على الجانب العلوي

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