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  • تحميص مثالي بسهولة تحميص مثالي بسهولة تحميص مثالي بسهولة

    Daily Collection آلة تحميص الخبز

    HD2586/20

    تحميص مثالي بسهولة

    استمتع بالمذاق اللذيذ للمأكولات المحمّصة مرة بعد مرة بفضل آلة تحميص الخبز المعدنية الصغيرة الحجم هذه من Philips. فهي تتميز بفتحتين كبيرتين لتحميص الخبز وفتحات خبز بمقاييس مختلفة للتحميص بشكل متساوٍ وللتحكم بمختلف درجات التحميص. كما توجد صينية لالتقاط فتات الخبز قابلة للفك وسهلة التنظيف.

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Daily Collection آلة تحميص الخبز

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    تحميص مثالي بسهولة

    آلة تحميص ذات تصميم معدني وحجم صغير مع فتحات كبيرة لتحميص الخبز

    • فتحتان
    • صغيرة الحجم
    • اللون الأسود والفضي، والمعدني
    يبقى الجانب الخارجي من آلة تحميص الخبز باردًا وبالتالي آمنًا للمس

    يبقى الجانب الخارجي من آلة تحميص الخبز باردًا وبالتالي آمنًا للمس

    يبقى الجانب الخارجي من آلة تحميص الخبز باردًا وبالتالي آمنًا للمس.

    صينية فتات الخبز قابلة للفك لتنظيف سهل

    صينية فتات الخبز قابلة للفك لتنظيف سهل

    سهلة التنظيف بفضل صينية تجميع فتات الخبز القابلة للفك.

    إيقاف تشغيل تلقائي للأمان في حال علق الخبز داخل آلة تحميص الخبز

    إيقاف تشغيل تلقائي للأمان في حال علق الخبز داخل آلة تحميص الخبز

    يتم إيقاف تشغيل آلة تحميص الخبز تلقائيًا إذا علق الخبز بداخلها.

    ميزة الرفع لأعلى لإخراج القطع الصغرى بأمان

    ميزة الرفع لأعلى لإخراج القطع الصغرى بأمان

    تتيح لك هذه الميزة رفع قطع الخبز الصغرى لأعلى لإخراجها بأمان.

    فتحات متوسّطة ذات مستويات عرض متعددة لتحميص الخبز بشكل متساوٍ

    فتحات متوسّطة ذات مستويات عرض متعددة لتحميص الخبز بشكل متساوٍ

    تتيح لك الفتحات المتمركزة في الوسط آلة التحميص من Philips إمكانية وضع شرائح سميكة أو رفيعة والتأكد من تثبيتها في الوسط لتحميص الخبز بشكل متساوٍ.

    سبعة مستويات قابلة للضبط للتحكم بالتحميص

    سبعة مستويات قابلة للضبط للتحكم بالتحميص

    تشتمل آلة تحميص الخبز من مجموعة Philips Avance على سبعة مستويات قابلة للضبط للتحكم بالتحميص.

    إمكانية لف السلك لتخزين سهل

    إمكانية لف السلك لتخزين سهل

    إمكانية لف السلك لتخزين سهل

    زر إلغاء لإيقاف التحميص في أي وقت

    زر إلغاء لإيقاف التحميص في أي وقت

    آلة تحميص خبز صغيرة لتوفير مساحة على المنضدة

    آلة تحميص خبز صغيرة لتوفير مساحة على المنضدة

    المواصفات التقنية

    • مواصفات التصميم

      اللون (الألوان)
      معدني فضي، أسود
      المواد
      • غطاء خارجي من الفولاذ المقاوم للصدأ
      • طبقة كروم على الجانب العلوي

    • المواصفات التقنية

      الفولتية
      220 - 240  V
      الطاقة
      870-950  W
      طول سلك الطاقة
      0،8  m
      التردد
      50 - 60  Hz
      مقاس الفتحة (طولx عرض x ارتفاع)
      130‏ x 32 x‏ 120  mm

    • المواصفات العامّة

      مخزن لسلك الطاقة
      نعم
      أقدام مقاومة للانزلاق
      نعم

    Badge-D2C

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