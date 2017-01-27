تحضير خبز محمّص ذهبي اللون يوميًّا

تأتي آلة التحميص الصغيرة هذه مزوّدة بـ 8 إعدادات وفتحتَين كبيرتَين يمكن ضبطهما، للحصول على نتيجة تحميص متساوية، بغض النظر عن أنواع الخبر المختلفة. بالإضافة إلى ذلك، يسمح لك رف الكعك المضمّن بتسخين الكعكات والمعجنات واللفائف المفضلة لديك.