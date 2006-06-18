Daily Collection آلة تحميص الخبز
تحميص مثالي بسهولة
استمتع بالخبز المحمّص اللذيذ مرة بعد مرة باستخدام آلة تحميص الخبز الصغيرة هذه. تتميّز بفتحة كبيرة تناسب مختلف أنواع الخبز، وصَينية لفُتات الخبز قابلة للفك لتنظيف سهل، وميزة تمركز الخبز للتحميص بطريقة متساوية، و7 إعدادات للتحميص، ووظيفة إذابة الجليد.
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هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
Daily Collection آلة تحميص الخبز
تحميص مثالي بسهولة فتحة كبيرة للخبز، تصميم صغير فتحة طويلة صغيرة الحجم أبيض فتحة كبيرة تناسب مختلف أنواع الخبز
تناسب مختلف أنواع الخبز بفضل فتحتها الكبيرة.
تبقى الجهة الخارجية من آلة التحميص باردة ويكمن لمسها بأمان
الجزء الخارجي للمحمـصة يبقى بارداً دائماً وآمناً عند اللمس.
زر إلغاء لإيقاف التحميص في أي وقت
زر الإلغاء لإيقاف التحميص في أي وقت.
صينية فتات الخبز قابلة للفك لتنظيف سهل
سهلة التنظيف بفضل صينية تجميع فتات الخبز القابلة للفك.
سبعة إعدادات للتحميص لتحضير الخبز المحمّص بالطريقة التي تحبها
إعداد إذابة الجليد لإذابة الجليد والتحميص بدفعة واحدة
ميزة الرفع للأعلى لإزالة قطع الخبز الصغيرة بسهولة تمركز الخبز تلقائيًا للتحميص بطريقة متساوية
تقوم آلة تحميص الخبز من Philips بتحميص مختلف أنواع الخبر بفضل ميزة تمركز الخبز تلقائيًا.
محمـصة مدمجة لتوفير المساحة على سطح المطبخ
توفر محمـصة فيليبس مساحة على سطح المطبخ بفضل تصميمها المدمج.
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مواصفات التصميم
المواد
غطاء خارجي بلاستيكي (بولي بروبيلين/بولي كربونات/أكريلونيتريل ستايرين بيوتادين)، وطبقة كروم على الجانب العلوي اللون (الألوان)
للتبييض
المواصفات التقنية
الفولتية
220-240
V الطاقة
1150
W طول سلك الطاقة
0.9
m التردد
50/60
Hz حجم الفتحة (الطول x العرض x الارتفاع)
255 x 35 x 120
mm
المواصفات العامّة
مخزن لسلك الطاقة
نعم أقدام مقاومة للانزلاق
نعم
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