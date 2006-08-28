كما تحبها تماماً!

يمكنك إعداد السندويشات تماماً كما تريدها أن تكون. ضع أي سندويش ترغب به بين الطبقين الكبيرين واختر التوقيت المفضل لديك. الأطباق القابلة للفك وغير اللاصقة والتي يمكن غسلها في غسالة الصحون تجعل عملية التنظيف أسهل من أي وقت مضى.