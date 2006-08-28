HD2415/80
كما تحبها تماماً!
يمكنك إعداد السندويشات تماماً كما تريدها أن تكون. ضع أي سندويش ترغب به بين الطبقين الكبيرين واختر التوقيت المفضل لديك. الأطباق القابلة للفك وغير اللاصقة والتي يمكن غسلها في غسالة الصحون تجعل عملية التنظيف أسهل من أي وقت مضى.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تناسب كل أنواع السندويتشات بفضل الألواح العريضة.
نتائج سريعة ولذيذة بفضل طاقة بقوة 900 واط.
مؤقت رقمي مع إشارة مسموعة للإشارة إلى الجهوزية.
ضوءان للإشارة إلى التشغيل وجهوزية الاستخدام.
تنظيف سهل بفضل أطباق قابلة للفك ويمكن غسلها في الجلاية.
تخزين عمودي، وصغير.
مواصفات التصميم
المواصفات التقنية
المواصفات العامّة
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