ضمان عالمي لمدة سنتين لحماية الشراء

منتج لتصفيف الشعر مصمم ليدوم طويلاً: يقدم الضمان تغطية لمدة تصل إلى 5 سنوات، بما في ذلك ضمان عالمي قياسي لمدة سنتين، مع 3 سنوات إضافية متاحة عند تسجيل الجهاز في غضون 90 يومًا من تاريخ الشراء.