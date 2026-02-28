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  • أداة طاقة للكي بقدرة 2600 واط
  • أداة طاقة للكي بقدرة 2600 واط
  • أداة طاقة للكي بقدرة 2600 واط
  • أداة طاقة للكي بقدرة 2600 واط

تم إيقافه

Azurمكواة بالبخار

GC4891/02

1 جائزة

أداة طاقة للكي بقدرة 2600 واط

تأتي هذه المكواة القوية من Philips مزودة بالقاعدة الأكثر متانةً على الإطلاق. فلا شيء يمكنه خدش هذه المكواة أثناء انزلاقها بسلاسة على الملابس. بالإضافة إلى ذلك، يساعدك تعزيز البخار القوي في القضاء على التجاعيد بسهولة.

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مكواة قوية مزوّدة ببخار إضافي

أداة طاقة للكي بقدرة 2600 واط

  • قوة بخار 50 غ/الدقيقة؛ تعزيز بخار 200 غ

  • قاعدة مكواة من الأنوديليوم

  • وظيفة الإيقاف التلقائي الآمن

  • 2600 واط

قاعدة مكواة مقاومة للخدش من الأنوديليوم

قاعدة مكواة مقاومة للخدش من الأنوديليوم

انزلاق ممتاز، مقاومة للخدش، سهلة التنظيف، ومتانة لا مثيل لها!

تسمح لك فتحة البخار بإيصال البخار إلى المناطق التي يصعب الوصول إليها

تسمح لك فتحة البخار بإيصال البخار إلى المناطق التي يصعب الوصول إليها

تضمّ فتحة البخار الفريدة التي تتمتع بها المكواة من Philips هذه قاعدة مكواة ذات جهة أمامية مسننة مع فتحات بخارية طويلة ومميزة عند الرأس، لتأمين الوصول إلى النواحي الصغيرة والصعبة جداً بهدف الحصول على أفضل نتائج كيّ.

يحفظ نظام منع التقطير الثياب خالية من البقع أثناء الكي

يحفظ نظام منع التقطير الثياب خالية من البقع أثناء الكي

يتيح نظام منع التقطير الخاص بالمكواة بالبخار من Philips تمليس الأقمشة الناعمة على درجات حرارة منخفضة من دون الحاجة إلى القلق بشأن البقع من نقاط المياه.

المواصفات التقنية

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الجوائز

  • Award image VRS_PBTAWARD66

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