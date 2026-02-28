ضمان لمدة عامين
تم إيقافه
GC4891/02
أداة طاقة للكي بقدرة 2600 واط
تأتي هذه المكواة القوية من Philips مزودة بالقاعدة الأكثر متانةً على الإطلاق. فلا شيء يمكنه خدش هذه المكواة أثناء انزلاقها بسلاسة على الملابس. بالإضافة إلى ذلك، يساعدك تعزيز البخار القوي في القضاء على التجاعيد بسهولة.
قوة بخار 50 غ/الدقيقة؛ تعزيز بخار 200 غ
قاعدة مكواة من الأنوديليوم
وظيفة الإيقاف التلقائي الآمن
2600 واط
انزلاق ممتاز، مقاومة للخدش، سهلة التنظيف، ومتانة لا مثيل لها!
تضمّ فتحة البخار الفريدة التي تتمتع بها المكواة من Philips هذه قاعدة مكواة ذات جهة أمامية مسننة مع فتحات بخارية طويلة ومميزة عند الرأس، لتأمين الوصول إلى النواحي الصغيرة والصعبة جداً بهدف الحصول على أفضل نتائج كيّ.
يتيح نظام منع التقطير الخاص بالمكواة بالبخار من Philips تمليس الأقمشة الناعمة على درجات حرارة منخفضة من دون الحاجة إلى القلق بشأن البقع من نقاط المياه.
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