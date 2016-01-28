الصفحة الرئيسية
Philips - انقر هنا للانتقال إلى الصفحة الرئيسية

مصطلحات البحث

AR
EN
1

Philips Azur Pro Steam iron GC4885/30 3000 Watts 50 g/min; 220 g steam boost T-ionicGlide Soleplate Safety auto off + anti-calc

GC4885/30
التصنيف الإجمالي / 5
  • -{discount-value}

    Philips Azur Pro Steam iron GC4885/30 3000 Watts 50 g/min; 220 g steam boost T-ionicGlide Soleplate Safety auto off + anti-calc

    GC4885/30

    Philips Azur Pro Steam iron GC4885/30 3000 Watts 50 g/min; 220 g steam boost T-ionicGlide Soleplate Safety auto off + anti-calc

    Philips Azur Pro Steam iron GC4885/30 3000 Watts 50 g/min; 220 g steam boost T-ionicGlide Soleplate Safety auto off + anti-calc

    الدلائل والمستندات

    الأسئلة المتداولة

    البحث

    البحث ضمن هذا المنتج

    إغلاق
    العودة إلى الصفحة

    الأسئلة المتداولة

    مقاطع فيديو حول كيفية التشغيل

    نتائج البحث عن

    النتائج:
    تسجيل منتجك