GC487/86
إزالة التجاعيد بسهولة كل يوم
تم تصميم أداة الكي البخارية للملابس EasyTouch الجديدة التي نقدّمها لتتميّز بحجم صغير وفعالية عالية في آن. يعتبر هذا الحل الأساسي للكيّ بالبخار مثاليًا لإزالة التجاعيد بسهولة كل يوم.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تتميّز أداة الكي بالبخار EasyTouch بفعالية أكبر بنسبة 20%* مقارنة بالطرازات السابقة مع بخار قوي ومستمر ومركَّز عبر الفوهات تبلغ قوته 35 غ/الدقيقة، ما يسمح بإزالة التجاعيد بمجرّد تمريرات قليلة.
يمكنك تعيين إعداد البخار المفضّل لديك للحصول على نتائج مثالية على أنواع الأقمشة المختلفة. استخدم مستوى البخار المنخفض للأنسجة الرقيقة وإعدادًا أقوى للأنسجة الأسمك والمعاطف.
تصميم مدمج للتخزين السهل
تأتي أداة الكي بالبخار أيضًا مزوّدًة بقاعدة بخار أكبر بنسبة 40%* مقارنة بالطرازات السابقة، ما يسمح لك بتغطية مساحة أكبر من القماش، ويجعل جلسات الكيّ بالبخار أكثر فعالية.
يأتي خزان المياه القابل للفك سعة 1,4 لترات مزودًا بفتحة تعبئة أكبر بنسبة 80%* مقارنةً بالطرازات الأقدم، ما يسهّل إعادة التعبئة والتنظيف، للحصول على خزان نظيف بشكل أفضل.
مضمنة مع عمودين قابلَين للتعديل لتعليق الملابس أثناء استخدام أداة الكي بالبخار. يمكن طيّها لتخزين سهل
يمكنك تمديد فترة استخدام الجهاز من خلال استخدام وظيفة إزالة الترسبات الكلسية Easy Rinse بشكل منتظم.
حل الدعم المتميّز StyleMat لتسهيل الحصول على نتائج دقيقة.
علاّقة مضمّنة للملابس تسمح لك بتعليق ملابسك بسهولة مثل القمصان والفساتين والسراويل أثناء استخدام أداة الكي بالبخار
إن أداة الكي بالبخار آمنة للاستخدام على كل أنواع الأقمشة. فهي حل مثالي للأقمشة الدقيقة كالحرير والكشمير.
يعيد البخار الساخن الرونق إلى ثيابك ويقضي على أكثر من 99% من البكتيريا وعث الغبار*. يمكنك توفير الوقت والمال والحفاظ على ثيابك لمدة أطول من خلال غسلها وتنظيفها على الجاف بوتيرة أقل.
قفاز مضمّن مقاوم للحرارة لحماية يدك أثناء الكيّ بالبخار.
سهولة الاستخدام
الملحقات المضمّنة
ضمان
إزالة التجاعيد بسرعة
فعالية صديقة للبيئة
الحجم والوزن
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