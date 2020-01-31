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  • إزالة التجاعيد بسهولة كل يوم إزالة التجاعيد بسهولة كل يوم إزالة التجاعيد بسهولة كل يوم

    Easy Touch أداة الكي البخارية العمودية

    GC487/86

    إزالة التجاعيد بسهولة كل يوم

    تم تصميم أداة الكي البخارية للملابس EasyTouch الجديدة التي نقدّمها لتتميّز بحجم صغير وفعالية عالية في آن. يعتبر هذا الحل الأساسي للكيّ بالبخار مثاليًا لإزالة التجاعيد بسهولة كل يوم.

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Easy Touch أداة الكي البخارية العمودية

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    مع أصغر أداة كي بخارية عمودية من Philips

    • 1800 واط، 35 غ/الدقيقة
    • قاعدة بخار أكبر بنسبة 40%*
    • فتحة تعبئة أكبر بنسبة 80%*
    • 3 إعدادات للبخار
    فعالية أكبر بنسبة 20% * مع بخار مستمر بقوة 35 غ/الدقيقة

    فعالية أكبر بنسبة 20% * مع بخار مستمر بقوة 35 غ/الدقيقة

    تتميّز أداة الكي بالبخار EasyTouch بفعالية أكبر بنسبة 20%* مقارنة بالطرازات السابقة مع بخار قوي ومستمر ومركَّز عبر الفوهات تبلغ قوته 35 غ/الدقيقة، ما يسمح بإزالة التجاعيد بمجرّد تمريرات قليلة.

    3 إعدادات للبخار لأنواع مختلفة من الأقمشة

    3 إعدادات للبخار لأنواع مختلفة من الأقمشة

    يمكنك تعيين إعداد البخار المفضّل لديك للحصول على نتائج مثالية على أنواع الأقمشة المختلفة. استخدم مستوى البخار المنخفض للأنسجة الرقيقة وإعدادًا أقوى للأنسجة الأسمك والمعاطف.

    تصميم مدمج للتخزين السهل

    تصميم مدمج للتخزين السهل

    تصميم مدمج للتخزين السهل

    تغطية مساحة أكبر بتمريرة واحدة بفضل قاعدة بخار أكبر بنسبة 40%*

    تغطية مساحة أكبر بتمريرة واحدة بفضل قاعدة بخار أكبر بنسبة 40%*

    تأتي أداة الكي بالبخار أيضًا مزوّدًة بقاعدة بخار أكبر بنسبة 40%* مقارنة بالطرازات السابقة، ما يسمح لك بتغطية مساحة أكبر من القماش، ويجعل جلسات الكيّ بالبخار أكثر فعالية.

    خزان مياه سعة 1,4 لترات مع فتحة تعبئة أكبر بنسبة 80%*

    خزان مياه سعة 1,4 لترات مع فتحة تعبئة أكبر بنسبة 80%*

    يأتي خزان المياه القابل للفك سعة 1,4 لترات مزودًا بفتحة تعبئة أكبر بنسبة 80%* مقارنةً بالطرازات الأقدم، ما يسهّل إعادة التعبئة والتنظيف، للحصول على خزان نظيف بشكل أفضل.

    عمودان قابلان للضبط لإعدادات ارتفاع متعددة

    عمودان قابلان للضبط لإعدادات ارتفاع متعددة

    مضمنة مع عمودين قابلَين للتعديل لتعليق الملابس أثناء استخدام أداة الكي بالبخار. يمكن طيّها لتخزين سهل

    إزالة الترسبات الكلسية Easy Rinse لاستخدام فعال يدوم لسنوات

    إزالة الترسبات الكلسية Easy Rinse لاستخدام فعال يدوم لسنوات

    يمكنك تمديد فترة استخدام الجهاز من خلال استخدام وظيفة إزالة الترسبات الكلسية Easy Rinse بشكل منتظم.

    StyleMat لسهولة الكيّ بالبخار

    StyleMat لسهولة الكيّ بالبخار

    حل الدعم المتميّز StyleMat لتسهيل الحصول على نتائج دقيقة.

    علّاقة مضمّنة للملابس

    علّاقة مضمّنة للملابس

    علاّقة مضمّنة للملابس تسمح لك بتعليق ملابسك بسهولة مثل القمصان والفساتين والسراويل أثناء استخدام أداة الكي بالبخار

    آمنة للاستخدام على كل الأقمشة

    آمنة للاستخدام على كل الأقمشة

    إن أداة الكي بالبخار آمنة للاستخدام على كل أنواع الأقمشة. فهي حل مثالي للأقمشة الدقيقة كالحرير والكشمير.

    يقضي البخار على أكثر من 99% من البكتيريا وعث الغبار*

    يقضي البخار على أكثر من 99% من البكتيريا وعث الغبار*

    يعيد البخار الساخن الرونق إلى ثيابك ويقضي على أكثر من 99% من البكتيريا وعث الغبار*. يمكنك توفير الوقت والمال والحفاظ على ثيابك لمدة أطول من خلال غسلها وتنظيفها على الجاف بوتيرة أقل.

    قفاز لحماية إضافية أثناء استخدام البخار

    قفاز لحماية إضافية أثناء استخدام البخار

    قفاز مضمّن مقاوم للحرارة لحماية يدك أثناء الكيّ بالبخار.

    المواصفات التقنية

    • سهولة الاستخدام

      آمنة على كل الأقمشة القابلة للكيّ
      حتى الأقمشة الدقيقة مثل الحرير
      سعة خزان الماء
      1400  ml
      خزان ماء قابل للفك
      نعم
      إعادة تعبئة في أي وقت أثناء الاستخدام
      نعم
      طول سلك الطاقة
      1,8  m

    • الملحقات المضمّنة

      علّاقة الملابس
      نعم
      قفاز لحماية إضافية
      نعم
      StyleMat
      نعم
      عمودان قابلان للضبط
      نعم

    • ضمان

      ضمان عالمي لمدة سنتَين
      نعم

    • إزالة التجاعيد بسرعة

      الطاقة
      1800  W
      بخار مستمر
      35  g/min
      بخار عمودي
      نعم
      الفولتية
      220-240  V
      جاهز للاستخدام
      2  minute(s)
      مستويات بخار متغيرة
      3

    • فعالية صديقة للبيئة

      دليل المستخدم
      100% ورق معاد تدويره

    • الحجم والوزن

      وزن أداة الكي
      0.33  kg
      أبعاد الحزمة (العرض×الارتفاع×الطول)
      34,5 x‏ 40 x‏ 40 سم  cm
      وزن اللوح
      0.1  kg
      أبعاد المنتج (العرض×الارتفاع×الطول)
      27,7 x‏ 31,5 x‏ 30,9 سم  cm
      الوزن الإجمالي مع العلبة
      4.8  kg
      وزن المكواة + القاعدة
      3.4  kg
      أبعاد العمود عند تمديده
      155  cm

    Badge-D2C

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    • مقارنة بطراز GC509
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