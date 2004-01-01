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    GC4515/37

    GC4515/37

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    GC4515/37

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    مراجعة كل مكواة بالبخار

    إخراج بخار يصل إلى 45 غ/الدقيقة لإزالة مثالية للتجاعيد

    إخراج بخار يصل إلى 45 غ/الدقيقة لإزالة مثالية للتجاعيد

    يمنحك إخراج البخار المستمر لغاية 45 غ/الدقيقة الكمية المثالية من البخار لإزالة كل التجاعيد بفعالية.

    التحكم التلقائي بالبخار للحصول على البخار المناسب لكل نوع من الملابس

    التحكم التلقائي بالبخار للحصول على البخار المناسب لكل نوع من الملابس

    يساعد التحكم التلقائي بالبخار في تحديد كمية البخار التي تحتاج إليها من دون قلق. ما عليك سوى أن تحدد درجة الحرارة للملابس التي تقوم بكيّها ويمكنك الانطلاق.

    وزن مثالي لإمكانية تحريك الجهاز بسهولة على الملابس

    وزن مثالي لإمكانية تحريك الجهاز بسهولة على الملابس

    إن وزن المكواة مثالي للتحرك بسهولة فوق الملابس، ممّا يبسّط عملية الكيّ ويسهل وضع المكواة على اللوح وإعادتها إلى مسندها بانتظام.

    رأس خاص لدقة أكبر بثلاث مرات وللاستمتاع بتحكم ورؤية أفضل

    رأس خاص لدقة أكبر بثلاث مرات وللاستمتاع بتحكم ورؤية أفضل

    يوفّر الرأس المدبب لمكواة Azur Performer من Philips دقة أكبر بفضل 3 ميزات. فهو يتميّز برأس مدبب وبأخدود أزرار وبتصميم أنيق للجهة الأمامية. يمكّنك هذا الرأس الخاص لدقة أكبر بثلاث مرات من الوصول حتى إلى المناطق الأكثر صعوبة، مثل المنطقة حول الأزرار أو بين الطيّات.

    2400 واط لزيادة سخونة المكواة بسرعة

    2400 واط لزيادة سخونة المكواة بسرعة

    ستزيد سخونة المكواة البخارية Azur Performer Plus بسرعة بفضل قوتها التي تصل إلى 2400 واط وستمنحك أداءً قويًا ونتائج كيّ مذهلة.

    قاعدة مكواة SteamGlide Plus: مستوى الانزلاق الأفضل الذي نقدمه وطريقة الكيّ الأسرع

    قاعدة مكواة SteamGlide Plus: مستوى الانزلاق الأفضل الذي نقدمه وطريقة الكيّ الأسرع

    أفضل قاعدة مكواة منزلقة لدينا SteamGlide Plus لتسريع الكيّ. وتضمن الفتحات المصممة بعناية توزيعًا متوازنًا للبخار.

    حاوية كلس مضمنة لجمع الكلس أثناء الكيّ

    حاوية كلس مضمنة لجمع الكلس أثناء الكيّ

    تعمد حاوية الكلس المضمنة والمصممة خصيصًا إلى جمع جزيئات الكلس أثناء الكيّ. ويتم إخراج الكلس من المكواة أثناء عملية Self Clean، للحفاظ على أداء كيّ متّسق يومًا بعد يوم.

    تنظيف ذاتي لإزالة الكلس بفعالية

    تنظيف ذاتي لإزالة الكلس بفعالية

    بالإضافة إلى حاوية الكلس المضمنة، ستزيل وظيفة التنظيف الذاتي لقاعدة المكواة أصعب أنواع الكلس. وستحسّن قاعدة المكواة النظيفة أداء البخار ونتيجة الكيّ.

    المواصفات التقنية

    • سهولة الاستخدام

      منع التقطير
      نعم

    • إزالة التجاعيد بقوة وسرعة

      قاعدة المكواة
      SteamGlide Plus

    • إزالة التجاعيد بسرعة

      رذاذ مياه
      نعم

    • معالجة الكلس

      إزالة الترسبات الكلسية والتنظيف
      • حاوية كلس مضمنة
      • تنظيف ذاتي

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