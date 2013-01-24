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EnergyCare مكواة بالبخار

GC3760/32
  • قوة بخارية 100% واستهلاك طاقة أقل بنسبة 25%* قوة بخارية 100% واستهلاك طاقة أقل بنسبة 25%* قوة بخارية 100% واستهلاك طاقة أقل بنسبة 25%*
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    EnergyCare مكواة بالبخار

    GC3760/32

    قوة بخارية 100% واستهلاك طاقة أقل بنسبة 25%*

    تضمن لك الميزة المبتكرة التي تتميز بها المكواة البخارية من Philips الحصول على قوة بخارية 100% لإزالة التجاعيد على أكمل وجه. في الوقت نفسه، توفّر تلقائياً استهلاك طاقة بنسبة 20%* ذلك أنها تخفف من هدر البخار.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    EnergyCare مكواة بالبخار

    قوة بخارية 100% واستهلاك طاقة أقل بنسبة 25%*

    تضمن لك الميزة المبتكرة التي تتميز بها المكواة البخارية من Philips الحصول على قوة بخارية 100% لإزالة التجاعيد على أكمل وجه. في الوقت نفسه، توفّر تلقائياً استهلاك طاقة بنسبة 20%* ذلك أنها تخفف من هدر البخار.

    قوة بخارية 100% واستهلاك طاقة أقل بنسبة 25%*

    تضمن لك الميزة المبتكرة التي تتميز بها المكواة البخارية من Philips الحصول على قوة بخارية 100% لإزالة التجاعيد على أكمل وجه. في الوقت نفسه، توفّر تلقائياً استهلاك طاقة بنسبة 20%* ذلك أنها تخفف من هدر البخار.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    EnergyCare مكواة بالبخار

    قوة بخارية 100% واستهلاك طاقة أقل بنسبة 25%*

    تضمن لك الميزة المبتكرة التي تتميز بها المكواة البخارية من Philips الحصول على قوة بخارية 100% لإزالة التجاعيد على أكمل وجه. في الوقت نفسه، توفّر تلقائياً استهلاك طاقة بنسبة 20%* ذلك أنها تخفف من هدر البخار.

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      نحو بيئة أنظف

      • 2400 واط
      • تعزيز بخار يبلغ 160 غ
      • وظيفة الإيقاف التلقائي الآمن
      نظام مضاد للتكلس ثنائي الفعالية يمنع بناء الطبقة الكلسية

      نظام مضاد للتكلس ثنائي الفعالية يمنع بناء الطبقة الكلسية

      يمنع النظام المضاد للتكلس الثنائي الفعالية للمكواة بالبخار من Philips الترسبات الكلسية من خلال أقراص مضادة للتكلس ووظيفة تنظيف الكلس سهلة الاستخدام.

      نظام توفير طاقة تلقائي

      نظام توفير طاقة تلقائي

      تمنحك الميزة المبتكرة التي تتسم بها المكواة بالبخار من Philips قوةً بخاريةً بنسبة 100% تسمح بإزالة التجاعيد على أكمل وجه. كما أنها تقوم في الوقت نفسه تلقائياً بتوفير من الطاقة، ذلك أنها تخفف من هدر البخار.

      إخراج بخار مستمر حتى 40 غ/دقيقة

      إخراج بخار مستمر حتى 40 غ/دقيقة

      تمنحك المكواة البخارية من Philips التي تتمتع بإخراج بخار مستمر حتى 40 غ/دقيقة الكمية المثالية من البخار لإزالة كافة التجاعيد بفعالية.

      يتم إيقاف تشغيل المكواة تلقائياً عند تركها من دون مراقبة

      يتم إيقاف تشغيل المكواة تلقائياً عند تركها من دون مراقبة

      يتم إيقاف تشغيل المكواة تلقائياً عند تركها من دون مراقبة. عند ترك المكواة على مسندها فستتوقف عن التشغيل في غضون 8 دقائق. عند تركها على قاعدتها أو جنبها، ستتوقف عن التشغيل في غضون 30 ثانية.

      تعزيز بخار لحد 160 غ

      تعزيز بخار لحد 160 غ

      يمكن استخدام تعزيز البخار عموديًا ولإزالة التجاعيد الصعبة.

      تسمح لك فتحة البخار بإيصال البخار إلى المناطق التي يصعب الوصول إليها

      تسمح لك فتحة البخار بإيصال البخار إلى المناطق التي يصعب الوصول إليها

      تضمّ فتحة البخار الفريدة التي تتمتع بها المكواة من Philips هذه قاعدة مكواة ذات جهة أمامية مسننة مع فتحات بخارية طويلة ومميزة عند الرأس، لتأمين الوصول إلى النواحي الصغيرة والصعبة جداً بهدف الحصول على أفضل نتائج كيّ.

      مقبض ناعم يؤمن الراحة الدائمة في عملية الكيّ

      يسمح المقبض الناعم الخاص بالمكواة من Philips هذه بعملية كيّ مريحة حتى لو امتدّت لفترة طويلة.

      المواصفات التقنية

      • المواصفات الفنية

        Cord length
        2.5 م
        سعة خزان الماء
        300 ml
        مقبض ناعم
        نعم
        حرية تحريك السلك (دوّار)
        حرية تحريك السلك بـ 180 درجة
        وزن المكواة
        1.6 kg
        وظيفة الإيقاف التلقائي الآمن
        نعم
        مخزن لسلك الطاقة
        مشبك لسلك الطاقة
        Voltage
        220 - 240 V
        البخار المستمر
        40 غ/د
        تعبئة المياه وإفراغها
        فتحة تعبئة كبيرة جدًا
        منع التقطير
        نعم
        بخار عمودي
        نعم
        مِرش
        نعم
        الطاقة
        2400 W
        تعزيز البخار
        160 g
        قاعدة المكواة
        SteamGlide
        فتحة البخار
        نعم

      • التحكم بالترسبات الكلسية

        تتلاءم وماء الحنفية
        نعم
        حل لتنظيف الكلس
        إجراء مزدوج فاعل لتنظيف الكلس

      • الاستدامة

        توفير الطاقة
        تخفيض استهلاك الطاقة بنسبة 20%

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