نظام توفير طاقة تلقائي

تمنحك الميزة المبتكرة التي تتسم بها المكواة بالبخار من Philips قوةً بخاريةً بنسبة 100% تسمح بإزالة التجاعيد على أكمل وجه. كما أنها تقوم في الوقت نفسه تلقائياً بتوفير من الطاقة، ذلك أنها تخفف من هدر البخار.