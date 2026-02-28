ضمان لمدة عامين
تم إيقافه
GC3760/32
قوة بخارية 100% واستهلاك طاقة أقل بنسبة 25%*
تضمن لك الميزة المبتكرة التي تتميز بها المكواة البخارية من Philips الحصول على قوة بخارية 100% لإزالة التجاعيد على أكمل وجه. في الوقت نفسه، توفّر تلقائياً استهلاك طاقة بنسبة 20%* ذلك أنها تخفف من هدر البخار.
2400 واط
تعزيز بخار يبلغ 160 غ
وظيفة الإيقاف التلقائي الآمن
يمنع النظام المضاد للتكلس الثنائي الفعالية للمكواة بالبخار من Philips الترسبات الكلسية من خلال أقراص مضادة للتكلس ووظيفة تنظيف الكلس سهلة الاستخدام.
تمنحك الميزة المبتكرة التي تتسم بها المكواة بالبخار من Philips قوةً بخاريةً بنسبة 100% تسمح بإزالة التجاعيد على أكمل وجه. كما أنها تقوم في الوقت نفسه تلقائياً بتوفير من الطاقة، ذلك أنها تخفف من هدر البخار.
يسمح المقبض الناعم الخاص بالمكواة من Philips هذه بعملية كيّ مريحة حتى لو امتدّت لفترة طويلة.
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