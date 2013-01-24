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المكواة البخارية

GC3321
التصنيف الإجمالي / 5
  • نتائج ممتازة، جهد أدنى نتائج ممتازة، جهد أدنى نتائج ممتازة، جهد أدنى
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    المكواة البخارية

    GC3321
    التصنيف الإجمالي / 5

    نتائج ممتازة، جهد أدنى

    إن هذه المكواة البخارية من Philips هي أكثر من مناسبة بفضل مدخل الماء الكبير، وسلك الطاقة الطويل ومؤشر مستوى الماء؛ كما أن سطح الكيّ الجديد SteamGlide يجعل الكي أسهل وأكثر نعومة!

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    المكواة البخارية

    نتائج ممتازة، جهد أدنى

    إن هذه المكواة البخارية من Philips هي أكثر من مناسبة بفضل مدخل الماء الكبير، وسلك الطاقة الطويل ومؤشر مستوى الماء؛ كما أن سطح الكيّ الجديد SteamGlide يجعل الكي أسهل وأكثر نعومة!

    نتائج ممتازة، جهد أدنى

    إن هذه المكواة البخارية من Philips هي أكثر من مناسبة بفضل مدخل الماء الكبير، وسلك الطاقة الطويل ومؤشر مستوى الماء؛ كما أن سطح الكيّ الجديد SteamGlide يجعل الكي أسهل وأكثر نعومة!

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    المكواة البخارية

    نتائج ممتازة، جهد أدنى

    إن هذه المكواة البخارية من Philips هي أكثر من مناسبة بفضل مدخل الماء الكبير، وسلك الطاقة الطويل ومؤشر مستوى الماء؛ كما أن سطح الكيّ الجديد SteamGlide يجعل الكي أسهل وأكثر نعومة!

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      3 مرات أسهل

      نظام التكلس ثنائي الفاعلية يمنع بناء الطبقة الكلسية

      نظام التكلس ثنائي الفاعلية يمنع بناء الطبقة الكلسية

      نظام التكلس ثنائي الفاعلية يمنع بناء الطبقة الكلسية.

      سلك طاقة بطول 3 أمتار ليصل إلى أقصى مدى تريده

      سلك طاقة بطول 3 أمتار ليصل إلى أقصى مدى تريده

      يمكنك بواسطة سلك الطاقة بطول 3 أمتار الوصول إلى حواف لوحة الكيّ، وأبعد من ذلك!

      مؤشر شفاف جداً لتحديد مستوى الماء بسهولة

      مؤشر شفاف جداً لتحديد مستوى الماء بسهولة

      يجعل المؤشر الشفاف جداً من EasyCare مستوى الماء سهل التحديد، بحيث يمكنك دائماً معرفة ما إذا كان لديك ما يكفي من الماء بنظرة سريعة.

      سطح كيّ SteamGlide لبخار فعال وانزلاق رائع

      سطح كيّ SteamGlide لبخار فعال وانزلاق رائع

      سطح الكيّ المصمّم بطريقة خاصة يتألف من فتحات صغيرة لتأمين انزلاق ممتاز على أنواع الأقمشة كافةً وفتحات كبيرة لإزالة التجاعيد بقوة أكثر.

      عدد مرات إعادة تعبئة أقل مع خزان ماء كبير سعة 300 ملل

      عدد مرات إعادة تعبئة أقل

      الرأس المدبب لكيّ المناطق الصعبة

      الرأس المدبب لكيّ المناطق الصعبة.

      المواصفات التقنية

      • عملية كي مريحة

        لفاف مدمج لسلك الطاقة لسهولة التخزين
        نعم
        وصلة دوارة 360 درجة
        توفير أقصى قدر من الحرية أثناء الكي

      • كيّ سريع وفعال

        طاقة لتسخين سريع وبخار كثيف وثابت
        2200  واط

      • انزلاق ناعم

        سطح كيّ SteamGlide
        نعم

      • المواصفات التّقنيّة

        الطاقة
        2200  واط
        الفولتية
        220-240  فولت
        التردد
        50-60  هرتز
        المقاييس
        ‎328 x 129 x 163  سم
        الوزن
        1.64  كغم
        سعة خزان الماء
        300  ملل

      • إزالة التجاعيد بسهولة

        البخار الكثيف لإزالة التجاعيد الأكثر صعوبة
        90  غ/د
        بخار كثيف مستمر لإزالة التجاعيد بشكل أفضل
        35  غ/د
        رأس مدبب
        لكيّ المناطق الصعبة
        مِرش خفيف
        مِرش خفيف لترطيب الأقمشة بسهولة
        بخار عمودي
        للأقمشة المعلقة

      • مدة خدمة أطول

        نظام التكلس ثنائي الفاعلية
        يحول دون تراكم الكلس ويدفعه إلى خارج المكواة

      • 3 مرات أسهل

        مدخل ماء كبير جداً
        نعم
        مؤشر شفاف جداً لتحديد مستوى الماء
        نعم
        سلك طاقة طويل
        3  م

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