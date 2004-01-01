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    GC2675/85

    GC2675/85

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    GC2675/85

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    مراجعة كل مكواة بالبخار

    قدرة 2400 واط لإحماء سريع في 30 ثانية

    قدرة 2400 واط لإحماء سريع في 30 ثانية

    لإحماء سريع في 30 ثانية، لانطلاقة سريعة.

    تعزيز بخار يصل إلى 180 غ لإزالة التجاعيد الصعبة كليًا

    تعزيز بخار يصل إلى 180 غ لإزالة التجاعيد الصعبة كليًا

    يتغلغل بشكل أعمق في القماش لإزالة التجاعيد الصعبة بسهولة تامة.

    إخراج بخار لغاية 40 غ/دقيقة لأداء قوي وثابت

    إخراج بخار لغاية 40 غ/دقيقة لأداء قوي وثابت

    إخراج بخار قوي ومستمر لإزالة التجاعيد بشكلٍ أسرع.

    فتحة مياه كبيرة جدًا لعملية تعبئة وإفراغ سهلة

    فتحة مياه كبيرة جدًا لعملية تعبئة وإفراغ سهلة

    تجعل الفتحة الكبيرة جدًا لتعبئة خزان المياه عملية التعبئة والإفراغ سريعة جدًا.

    رأس خاص لدقة أكبر بثلاث مرات وللاستمتاع بتحكم ورؤية أفضل

    رأس خاص لدقة أكبر بثلاث مرات وللاستمتاع بتحكم ورؤية أفضل

    يتميّز الرأس بدقته من خلال 3 طرق، فهو يملك طرفًا مروّسًا وتجويفًا للأزرار وتصميمًا أنيقًا للجزء الأمامي. ويساعدك الرأس الدقيق بثلاث طرق في كيّ أصعب المناطق، كالأزرار والطيّات.

    علبة مقاومة للحرارة لتخزين فوري بعد الكيّ

    علبة مقاومة للحرارة لتخزين فوري بعد الكيّ

    تم تصميم علبة التخزين هذه المقاومة للحرارة لتخزين المكواة الساخنة بسهولة وعلى الفور بعد الاستخدام.

    قاعدة مكواة من السيراميك المتين لانزلاق سهل

    قاعدة مكواة من السيراميك المتين لانزلاق سهل

    تنزلق قاعدة المكواة التي نقدّمها من السيراميك المتين بسهولة على كل الأقمشة القابلة للكيّ، وهي غير لاصقة ومقاومة للخدوش ويسهل الحفاظ على نظافتها.

    يُحافظ نظام منع التقطير على الملابس خالية من البقع أثناء الكيّ

    يُحافظ نظام منع التقطير على الملابس خالية من البقع أثناء الكيّ

    يحول نظام منع التقطير الذي نقدّمه دون تسرّب المياه لتفادي البقع الناتجة من قطرات المياه، وللكيّ بثقة على أي درجة حرارة.

    عدد مرات إعادة تعبئة أقل مع خزان ماء كبير سعة 300 ملل

    عدد مرات إعادة تعبئة أقل مع خزان ماء كبير سعة 300 ملل

    إعادة تعبئة بوتيرة أقل، بفضل خزان المياه الكبير سعة 300 مل، لكيّ كمية أكبر من الملابس بجلسة واحدة.

    لفّ السلك بسهولة بواسطة مشبك لضمان تخزين سهل ومرتّب

    لفّ السلك بسهولة بواسطة مشبك لضمان تخزين سهل ومرتّب

    يسهل لفّ السلك حول قاعدة المكواة وتثبيته في مكانه بواسطة مشبك، لعملية تخزين مرتّبة.

    حاوية تنظيف الكلس لأداء بخار يدوم طويلاً

    حاوية تنظيف الكلس لأداء بخار يدوم طويلاً

    يمكن استخدام مياه الحنفية العادية مع هذه المكواة. تتوفر وظيفة إزالة الكلس المضمنة، لإزالة الكالسيوم المتراكم أو الترسبات الكلسية والحفاظ على أعلى مستوى من الأداء.

    المواصفات التقنية

    • التخزين

      مخزن لسلك الطاقة
      مشبك لسلك الطاقة
      حل التخزين
      علبة مقاومة للحرارة

    • سهولة الاستخدام

      اسم قاعدة المكواة
      سيراميك
      منع التقطير
      نعم
      حرية تحريك السلك (دوّار)
      تحريك السلك 360 درجة
      مناسبة للاستخدام مع مياه الحنفية
      نعم
      رأس بخاري خاص للدقة
      نعم
      فتحة تعبئة كبيرة جدًا
      نعم

    • ضمان

      ضمان عالمي لمدة سنتَين
      نعم

    • إزالة التجاعيد بسرعة

      بخار عمودي
      نعم
      مستويات بخار متغيرة
      نعم
      رذاذ مياه
      نعم

    • الفعالية الصديقة للبيئة

      وضع توفير الطاقة
      نعم
      دليل المستخدم
      100% ورق معاد تدويره

    • معالجة الكلس

      إزالة الترسبات الكلسية والتنظيف
      تنظيف ذاتي

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