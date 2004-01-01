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    GC2145/24

    GC2145/24

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    GC2145/24

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    مراجعة كل مكواة بالبخار

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    المواصفات التقنية

    • التصميم

      اللون
      أزرق

    • سهولة الاستخدام

      اسم قاعدة المكواة
      سيراميك

    • الفعالية الصديقة للبيئة

      دليل المستخدم
      100% ورق معاد تدويره

    • معالجة الكلس

      إزالة الترسبات الكلسية والتنظيف
      حاوية تنظيف الكلس مضمنة

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