GC2145/24
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
توفر عملية إحماء سريعة وأداءً قويًا.
يتغلغل بشكل أعمق في القماش لإزالة التجاعيد الصعبة بسهولة تامة.
إخراج بخار قوي ومستمر لإزالة التجاعيد بشكلٍ أسرع.
تنزلق قاعدة المكواة التي نقدّمها من السيراميك المتين بسهولة على كل الأقمشة القابلة للكيّ، وهي غير لاصقة ومقاومة للخدوش ويسهل الحفاظ على نظافتها.
يحول نظام منع التقطير الذي نقدّمه دون تسرّب المياه لتفادي البقع الناتجة من قطرات المياه، وللكيّ بثقة على أي درجة حرارة.
يتميّز الرأس بدقته من خلال 3 طرق، فهو يملك طرفًا مروّسًا وتجويفًا للأزرار وتصميمًا أنيقًا للجزء الأمامي. ويساعدك الرأس الدقيق بثلاث طرق في كيّ أصعب المناطق، كالأزرار والطيّات.
إعادة تعبئة بوتيرة أقل بفضل خزان المياه الكبير سعة 270 مل لكيّ كمية ملابس أكثر بجلسة واحدة
تسمح لك وظيفة البخار العمودي أن تعيدي النضارة إلى ثيابك مباشرة على العلاّقة وإزالة التجاعيد من الستائر وهي معلّقة. ما من حاجة إلى لوح كيّ.
يمكن استخدام مياه الحنفية العادية مع هذه المكواة. تتوفر وظيفة إزالة الكلس المضمنة، لإزالة الكالسيوم المتراكم أو الترسبات الكلسية والحفاظ على أعلى مستوى من الأداء.
التصميم
سهولة الاستخدام
الفعالية الصديقة للبيئة
معالجة الكلس
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