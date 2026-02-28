سهولة وفعالية

تجعل مكواة EasySpeed عملية الكيّ سهلة وفعالة بفضل كمية البخار الكبيرة لإزالة التجاعيد الصعبة، وقاعدتها المصنوعة من السيراميك لتنزلق بسهولة على كل الأقمشة والمقاومة للخدوش، ووظيفة Calc Clean لأداء يدوم طويلاً.