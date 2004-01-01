مصطلحات البحث

AR
EN

مكواة بالبخار

GC1420
  • بسيطة وسريعة وفعالة بسيطة وسريعة وفعالة بسيطة وسريعة وفعالة
    -{discount-value}

    مكواة بالبخار

    GC1420

    بسيطة وسريعة وفعالة

    تحمل الحياة كماً هائلاً من الواجبات التي لا تقتصر على الأعمال المنزلية، لذا غالباً ما ترغب في إنجاز هذه الأعمال بسرعة. لذا، نقدّم إليك هذه المكواة العالية الجودة المصنوعة خصيصًا لإنجاز المهام بسرعة بفضل فتحات البخار ذات التصميم الفريد وقاعدة المكواة غير اللاصقة.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    مكواة بالبخار

    بسيطة وسريعة وفعالة

    تحمل الحياة كماً هائلاً من الواجبات التي لا تقتصر على الأعمال المنزلية، لذا غالباً ما ترغب في إنجاز هذه الأعمال بسرعة. لذا، نقدّم إليك هذه المكواة العالية الجودة المصنوعة خصيصًا لإنجاز المهام بسرعة بفضل فتحات البخار ذات التصميم الفريد وقاعدة المكواة غير اللاصقة.

    بسيطة وسريعة وفعالة

    تحمل الحياة كماً هائلاً من الواجبات التي لا تقتصر على الأعمال المنزلية، لذا غالباً ما ترغب في إنجاز هذه الأعمال بسرعة. لذا، نقدّم إليك هذه المكواة العالية الجودة المصنوعة خصيصًا لإنجاز المهام بسرعة بفضل فتحات البخار ذات التصميم الفريد وقاعدة المكواة غير اللاصقة.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    مكواة بالبخار

    بسيطة وسريعة وفعالة

    تحمل الحياة كماً هائلاً من الواجبات التي لا تقتصر على الأعمال المنزلية، لذا غالباً ما ترغب في إنجاز هذه الأعمال بسرعة. لذا، نقدّم إليك هذه المكواة العالية الجودة المصنوعة خصيصًا لإنجاز المهام بسرعة بفضل فتحات البخار ذات التصميم الفريد وقاعدة المكواة غير اللاصقة.

    منتجات مشابهة

    مراجعة كل مكواة بالبخار

      بسيطة وسريعة وفعالة

      مع وظيفة تنظيف ذاتي

      بخار مستمر لحد 17 غ/دقيقة لإزالة التجاعيد بشكل أفضل

      بخار مستمر لحد 17 غ/دقيقة لإزالة التجاعيد بشكل أفضل

      بخار مستمر لحد 17 غ/دقيقة لإزالة التجاعيد بشكل أفضل

      قاعدة مطليّة بطبقة غير لاصقة

      قاعدة مطليّة بطبقة غير لاصقة

      إن قاعدة مكواة الملابس من Philips مطليّة بطبقة غير لاصقة مميزة لانزلاق جيد على كافة الأقمشة.

      ضوء جهوزية حرارة الكي

      ضوء جهوزية حرارة الكي

      ينطفئ المؤشر الضوئي عند بلوغ درجة حرارة الكيّ المطلوبة.

      تنظيف الكلس لمنع بناء طبقة كلسية على المكواة

      تنظيف الكلس لمنع بناء طبقة كلسية على المكواة

      تمكّنك وظيفة تنظيف الكلس بكل بساطة من تنظيف مكواة Philips من الجزيئات الكلسية. وهذا ما يؤدي إلى إطالة عمر المكواة.

      مرات إعادة تعبئة أقل باستخدام خزان الماء الكبير سعة 200 ملل

      مرات إعادة تعبئة أقل بفضل خزان المياه الكبير للغاية سعة 200 ملل، ما يسمح لك بكيّ المزيد من الملابس في دفعة واحدة.

      فتحات بخار مصممة بأسلوب خاص للحصول على أفضل تدفق للبخار

      إن شكل فتحات البخار المصممة بأسلوب خاص يقدم بالتأكيد أفضل تدفق للبخار، مما يؤدي إلى إزالة التجاعيد بفعالية أكبر.

      المواصفات التقنية

      • المواصفات الفنية

        وزن المكواة
        1.06  kg

      • سهل الاستخدام

        تعبئة في أي وقت
        نعم
        سعة خزان الماء
        200  ml

      • إزالة التجاعيد بسرعة وفعالية

        البخار المستمر
        17  g/min
        قاعدة المكواة
        غير لاصقة
        الطاقة
        1200  W

      احصل على الدعم لهذا المنتج

      الانتقال إلى خدمة رعاية المستهلك

      المنتجات المقترحة

        المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا

          الجوائز

          الآراء

          كن أول من يراجع هذا البند

          © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2024. كل الحقوق محفوظة.

          لرؤية موقعنا على ويب بأفضل طريقة، استخدم أحدث إصدار من Microsoft Edge أو Google Chrome أو Firefox.