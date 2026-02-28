ضمان لمدة عامين
تم إيقافه
FY3432/30
هواء صحي أكثر، على الدوام
يضمن فلتر الكربون النشط الذي يتميز ببنية قرص شمع العسل إزالة المركّبات العضوية المتطايرة والروائح.
يخفف المركّبات العضوية المتطايرة*
يخفف الروائح
تساوي مساحة الامتصاص المنبسطة للكربون النشط 43 ملعب كرة قدم، مما يضمن حمايةً متسقة وفترة استهلاك طويلة تصل لغاية 12 شهرًا.
تمت صناعة فلتر الكربون النشط ببنية قرص شمع العسل بهدف إزالة غازات متنوعة بفعالية، ومنها المركّبات العضوية المتطايرة المؤذية والروائح.
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