PowerCyclone 8 لتوفير قوة شفط عالية جدًا لمدة أطول

تتميز تقنية PowerCyclone 8 بحركة دوامية قوية لتحسين تدفق الهواء إلى أقصى حد وتنشيط قوة الشفط العالية جدًا. يقوم تدفق الهواء الفائق السرعة في الحجرة الأسطوانية بفصل الغبار عن الهواء بطريقة فعالة بسرعة >185 كم/الساعة، ما يضمن توفر قوة شفط أعلى لمدة أطول للحصول على نتائج تنظيف فائقة.