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  • لالتقاط 99,9% من جسيمات الغبار الصغيرة وحبسها في الداخل* لالتقاط 99,9% من جسيمات الغبار الصغيرة وحبسها في الداخل* لالتقاط 99,9% من جسيمات الغبار الصغيرة وحبسها في الداخل*

    PowerPro Expert مكنسة كهربائية بدون كيس

    FC9728/61

    لالتقاط 99,9% من جسيمات الغبار الصغيرة وحبسها في الداخل*

    تتميّز المكنسة الكهربائية بدون كيس 7000 Series من Philips بأعلى قوة شفط نقدّمها على الإطلاق. استمتع بتنظيف متميّز بدون مجهود بفضل تقنية PowerCyclone 8 وفوهة TriActive‎ التي تتميّز بـ 3 إجراءات تنظيف محسّنة بتمريرة واحدة.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    PowerPro Expert مكنسة كهربائية بدون كيس

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    لالتقاط 99,9% من جسيمات الغبار الصغيرة وحبسها في الداخل*

    بفضل الشفط الاستثنائي

    • 2000 مللي واط
    • PowerCyclone 8
    • فلتر Allergy H13
    • الملحقات المتوفرة
    محرك قوي بقدرة 2000 واط لقوة شفط عالية

    محرك قوي بقدرة 2000 واط لقوة شفط عالية

    يولّد المحرك بقدرة 2000 واط قوة شفط قصوى تبلغ 420 واط لتنظيف دقيق في كل مرة.

    PowerCyclone 8 لتوفير قوة شفط عالية جدًا لمدة أطول

    PowerCyclone 8 لتوفير قوة شفط عالية جدًا لمدة أطول

    تتميز تقنية PowerCyclone 8 بحركة دوامية قوية لتحسين تدفق الهواء إلى أقصى حد وتنشيط قوة الشفط العالية جدًا. يقوم تدفق الهواء الفائق السرعة في الحجرة الأسطوانية بفصل الغبار عن الهواء بطريقة فعالة بسرعة >185 كم/الساعة، ما يضمن توفر قوة شفط أعلى لمدة أطول للحصول على نتائج تنظيف فائقة.

    فوهة TriActive لتنظيف دقيق بثلاثة اتجاهات

    فوهة TriActive لتنظيف دقيق بثلاثة اتجاهات

    تتميّز فوهة TriActive بـ 3 إجراءات تنظيف بتمريرة واحدة. تقوم القاعدة المصممة بشكل خاص بإزالة الغبار من عمق السجاد، فيما تشفط الفتحة الكبيرة في الجهة الأمامية القطع الكبيرة. أما قنوات الهواء والفراشي الموجودة في جانبَي الفوهة فتلتقط الغبار والأوساخ على طول الجدران أو الأثاث.

    الملحقات المرفقة: سهلة التخزين ودائمًا في متناول اليد

    الملحقات المرفقة: سهلة التخزين ودائمًا في متناول اليد

    يتم تخزين الملحقات المرفقة بسهولة داخل الحجرة الخلفية لتسهيل الوصول إليها عند الحاجة.

    وظيفة التحكم الرقمي بالطاقة لضبط قوة الشفط

    وظيفة التحكم الرقمي بالطاقة لضبط قوة الشفط

    تقوم وظيفة التحكم الرقمي بالطاقة بضبط قوة الشفط بسهولة وبكبسة زر لتناسب مختلف مهام التنظيف، بدءًا من الأرضيات الصلبة ووصولًا إلى المفروشات الناعمة.

    حاوية غبار مصممة لإفراغ صحي باستخدام يد واحدة

    حاوية غبار مصممة لإفراغ صحي باستخدام يد واحدة

    تم تصميم حاوية الغبار السهلة التفريغ لفكّها وتفريغها بشكل صحي وباستخدام يد واحدة، ما يساعد في تقليل انتشار الغبار في الهواء.

    فرشاة ناعمة مضمّنة في المقبض، جاهزة دائمًا للاستخدام

    فرشاة ناعمة مضمّنة في المقبض، جاهزة دائمًا للاستخدام

    تم تضمين فرشاة مخصصة لإزالة الغبار في المقبض مباشرة، بحيث تكون جاهزةً دائمًا للاستخدام على الأثاث والأسطح المسطّحة ومواد التنجيد.

    يلتقط نظام الفلتر Allergy H13 ‏> 99,9% من جسيمات الغبار الصغيرة

    يلتقط نظام الفلتر Allergy H13 ‏> 99,9% من جسيمات الغبار الصغيرة

    يقوم نظام فلتر Allergy H13 بالتقاط > 99,9% من جسيمات الغبار الصغيرة، بما فيها غبار الطلع وزغب الحيوانات وعثّ الغبار، ما يعدّ مثاليًا للأشخاص الذين يشكون من الحساسية. يبلغ مستوى التنقية HEPA 13**.

    المواصفات التقنية

    • الفوهات والملحقات

      فوهة عادية
      فوهة TriActive
      الملحقات المضمّنة
      • أداة للتشققات
      • فوهة صغيرة
      • فرشاة مضمّنة
      مخزن الملحقات
      على الهيكل
      ملحقات إضافية
      استبدال الفلتر: FC6042/01

    • التصميم

      اللون
      أحمر رمّاني

    • الوزن والأبعاد

      أبعاد المنتج (الطول×العرض×الارتفاع)
      505‏x‏292‏x‏292  mm
      وزن المنتج
      5.5  kg

    • الاستدامة

      التّعبئة
      90% من المواد المعاد تدويرها<
      استهلاك الطاقة بوضع الاستعداد
      < 0,5  W
      دليل المستخدم
      100% ورق معاد تدويره

    • الأداء

      طاقة الإدخال (IEC)
      1800  W
      انسياب الهواء (الحد الأقصى)
      39  l/s
      مستوى قوة الصوت
      <82  dB
      قوة الإدخال (الحد الأقصى)
      2000  W
      قوة الامتصاص (حد أقصى)
      420  W

    • تصفية

      سعة كيس الغبار
      2  l
      فلتر لمخرج الهواء
      فلتر Allergy H13
      فلتر المحرك
      فلتر قابل للغسل يدوم طويلاً
      مستوى التنقية
      مستوى HEPA13**

    • مدى الاستفادة

      وصلات الأنبوب
      ActiveLock
      دائرة العمل نصف القطرية
      10  m
      مقبض الحمل
      الجهة العلوية والأمامية
      نوع الأنبوب
      أنبوب تلسكوبي معدني مؤلف من قطعتين
      طول سلك الطاقة
      7  m
      التحكم بالطاقة
      التحكم بالطاقة على الجهاز
      نوع العجلات
      مطاط

    Badge-D2C

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    • تم اختبار أداء التقاط الغبار على الأرضيات الصلبة المتشققة وأداء الفلترة وفقًا لمعيار DIN EN60312-1:2013.
    • *تم اختبار مستويات التنقية بحسب EN60312-1-2017، وهي موازية لمستوى HEPA 13.
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