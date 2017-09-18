FC9351/61
قوة شفط أعلى* بفضل PowerCyclone 5
تجمع المكنسة الكهربائية بدون كيس 3000 Series من Philips بين التصميم الصغير والأداء الكبير. استمتع بتنظيف دقيق في كل أرجاء المنزل بفضل تقنية PowerCyclone 5 وفوهة MultiClean التي نقدّمها.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
يولّد المحرك المتين بقدرة 1900 واط قوة شفط عالية تصل إلى 370 واط لنتائج تنظيف دقيق.
تزيد تقنية PowerCyclone 5 سرعة تدفق الهواء في الحجرة الأسطوانية لفصل الغبار عن الهواء وللحفاظ على أداء عالٍ وعلى قوة شفط لفترة أطول.
تم تصميم فوهة MultiClean لتثبت على مسافة قريبة جدًا من الأرضية، ما يضمن تنظيفًا دقيقًا على كل أنواع الأرضيات.
تم تصميم حاوية الغبار السهلة التفريغ لفكّها وتفريغها بشكل صحي وباستخدام يد واحدة، ما يساعد في تقليل انتشار الغبار في الهواء.
يضمن التصميم الصغير الحجم والخفيف الوزن سهولة تخزين المكنسة الكهربائية وحملها.
تم تضمين فرشاة مخصصة لإزالة الغبار في المقبض مباشرة، بحيث تكون جاهزةً دائمًا للاستخدام على الأثاث والأسطح المسطّحة ومواد التنجيد.
يقوم نظام التنقية المقفل بإحكام بالتقاط > 99,9% من جسيمات الغبار الصغيرة، بما فيها غبار الطلع وزغب الحيوانات وعثّ الغبار، للأشخاص الذين يشكون من الحساسية ولأي شخص يرغب في الحصول على مستوى أعلى من النظافة. يوازي مستوى التنقية HEPA 13**.
تسمح وصلات ActiveLock بتركيب الملحقات بسهولة لتتسع في الأنبوب مع الأجزاء المتداخلة بحركة تثبيت بسيطة.
الفوهات والملحقات
التوافق
التصميم
الوزن والأبعاد
الاستدامة
الأداء
تصفية
مدى الاستفادة
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